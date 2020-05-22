Bugünkü yeni vaka sayısı açıklandı: 952

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Mayıs tarihine ilişkin Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosunu paylaştı. Bugün 952 yeni vaka duyuruldu. Test sayısında artış olmasına rağmen günlük vaka sayısı 1000’in altında seyretti.İlginizi Çekebilir Türkiye, koronavirüsle mücadelede günde 40 bin test hedefini aştı
Paylaşılan tabloya göre son 24 saatte 37507 kişiye test yapıldı. Bunlardan 952 tanesi pozitif sonuç verdi. Bugün 27 kişi koronavirüs sebebiyle vefat ederken, 1121 kişinin de iyileştiği bildirildi.
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Bugünkü verilerle birlikte Türkiye’de toplam vaka sayısı 154500’e, toplam vefat sayısı 4276’ya, toplam iyileşen hasta sayısı ise 116111’e yükseldi. Yoğun bakımda 800 hasta, entübe durumunda 401 hasta bulunuyor.
Bakan Koca’nın paylaşımında “Artan test sayısına rağmen YENİ VAKA SAYISI 1.000'İN ALTINDA. Destek tedavisine ihtiyaç duyanların sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe.” ifadeleri yer aldı.
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