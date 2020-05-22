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    Bugünkü yeni vaka sayısı açıklandı: 952

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 22 Mayıs vaka tablosunu paylaştı. Paylaşılan tabloya göre günlük test sayısında artış olmasına rağmen vaka sayısı 1000'in altında seyrediyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Bugünkü yeni vaka sayısı açıklandı: 952
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Mayıs tarihine ilişkin Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosunu paylaştı. Bugün 952 yeni vaka duyuruldu. Test sayısında artış olmasına rağmen günlük vaka sayısı 1000’in altında seyretti.

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    Paylaşılan tabloya göre son 24 saatte 37507 kişiye test yapıldı. Bunlardan 952 tanesi pozitif sonuç verdi. Bugün 27 kişi koronavirüs sebebiyle vefat ederken, 1121 kişinin de iyileştiği bildirildi.

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    Bugünkü verilerle birlikte Türkiye’de toplam vaka sayısı 154500’e, toplam vefat sayısı 4276’ya, toplam iyileşen hasta sayısı ise 116111’e yükseldi. Yoğun bakımda 800 hasta, entübe durumunda 401 hasta bulunuyor.

    Bakan Koca’nın paylaşımında “Artan test sayısına rağmen YENİ VAKA SAYISI 1.000'İN ALTINDA. Destek tedavisine ihtiyaç duyanların sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe.” ifadeleri yer aldı.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    Yaprakdusuyor 2 dk. yeni yorumcu
    maşALLAH devletimiz iyi yönetti süreci. Başkası olsa ALLAH korusun sonuç farklı olabilirdi. Ben frankfurtta yasiyorum Türkiye yi yakindan takip ediyor tüm avrupa vallahi size soyleyim adamlar imrenerek bakıyor. İSLAM aleminin ülkesi Müslüman ülke. Avrupanin belini cok buktu bu süreç market alışverişim 300 euro tuttu 2200 birim ediyor düşünün. Maas aliyorsun 4562 birim euro sadece 1 hafta gidiyor bekar yaşıyorum. Vallahi ay sonunu nasıl gecirixem bilmiyorum turkiye de rahattım valla 5 mikyar maasla kral sofrasi kuruyordum arabam vardi 2 milyar aylik kebara atip birikitroydum. Burda o kadar cok dert yasiyorum ki. Yaşam savaşı veriyorum avrupada. Ulkeniz degerini bilin afeia insanlar aç ölüyor. Millet 3 bin maas aliyor birde zirliyorlar valla ne diyim ki size ben...
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    BlackGhost12 10 dk.
    Turizmciler bastırıyor. Devletin verisine güvenilmez.



    Devletten 3 aydır herkese sıfır destek+Faizli kredi.
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