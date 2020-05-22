Bilgisayarınızı IBM’in koronavirüs hesaplamaları için kullanıma açarak aşıyı hızlandırabilirsiniz

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IBM tarafından geliştirilen World Community Grid altyapısı, kişisel bilgisayarların bilim insanlarının güçlü hesaplama işlemleri için kullanılmasına imkan tanıyor. Gönüllü kişiler bilgisayarına veya Android cihazlara World Community Grid’i yükleyerek kendi cihazının bilgi işlem hesaplamalarında kullanılmasını sağlıyor. IBM’in altyapısı sayesinde herhangi bir kişisel veri aktarımı olmadan hesaplama işlemi yapılıyor.

IBM World Community Grid teknolojisi, Scripps Research’ün koronavirüs aşı çalışmaları için kullanılıyor. Siz de cihazınızın bilimsel çalışmalarda kullanılmasına izin vererek aşı çalışmalarını hızlandırabilirsiniz. IBM, hesaplama görevlerini kullanıcılara otomatik olarak dağıtıyor ve otomatik olarak görevi gerçekleştiriyor. Kullanıcının herhangi bir teknik bilgiye sahip olması gerekmiyor.

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World Community Grid bugüne kadar 770.000'den fazla kişi ve 450 kuruluşa kanser, Ebola, Zika, sıtma ve AIDS araştırmaları için destek sağladı. Daha temiz su ve daha verimli güneş enerjisi projeleri gibi projeler de dahil olmak üzere 30 araştırma projesine yaklaşık iki milyon yıllık bilgi işlem gücü desteği verildi.

Siz de koronavirüs, sağlık, çevre, teknoloji araştırmalarına katkıda bulunmak istiyorsanız aşağıdaki bağlantıdan World Community Grid’e katılabilirsiniz.

https://www.worldcommunitygrid.org/

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