Bulunması zor iPhone, açık artırmada satıldı: Şimdiye kadarki en yüksek teklif!

4GB iPhone modeli 190.000 dolara satıldı!
29 Haziran 2007’de çıkan zor bulunabilir 4GB’lık iPhone modeli orijinal kutusunda 190.000 dolardan daha yüksek bir fiyata satıldı. iPhone’un yepyeni olduğu, hiç etkinleştirilmediği, menşei bozulmamış şekilde olduğu belirtiliyor.
Apple’ın 5 Eylül 2007’de satışını durdurduğu 4GB iPhone, şimdiye kadarki açık artırmalarda satılan iPhone’lar arasında en yüksek fiyata alıcı bulan model. Bir önceki rekor 63.000 dolarla Şubat ayında satılan iPhone’a ait.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)