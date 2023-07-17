Bulunması zor iPhone, açık artırmada satıldı: Şimdiye kadarki en yüksek teklif!

Tam Boyutta Gör LCG Müzayedeleri’nin 2023 yaz açık artırmasında ikinci lot, 30 Haziran’dan 16 Temmuz’a kadar sürdü. 2007’de çıkan 4GB’lık iPhone modeline ilk 10.000 dolar teklif edildi. 28 teklifin ardından müzayedenin kapanış saatlerine doğru 100.000 doları aştı ve sonunda rekor fiyata satıldı.

2007'den beri kutusu açılmamış iPhone, açık artırmada satılacak 5 ay önce eklendi

4GB iPhone modeli 190.000 dolara satıldı!

29 Haziran 2007’de çıkan zor bulunabilir 4GB’lık iPhone modeli orijinal kutusunda 190.000 dolardan daha yüksek bir fiyata satıldı. iPhone’un yepyeni olduğu, hiç etkinleştirilmediği, menşei bozulmamış şekilde olduğu belirtiliyor.

Apple’ın 5 Eylül 2007’de satışını durdurduğu 4GB iPhone, şimdiye kadarki açık artırmalarda satılan iPhone’lar arasında en yüksek fiyata alıcı bulan model. Bir önceki rekor 63.000 dolarla Şubat ayında satılan iPhone’a ait.

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Bulunması zor iPhone, açık artırmada rekor fiyata satıldı!