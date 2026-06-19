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    Amerikan devleri Escalade, Tahoe ve Suburban Türkiye'de: İşte fiyatlar

    Amerika'nın ikonik SUV ve pickup modelleri Cadillac Escalade, Chevrolet Tahoe, Suburban, GMC Yukon ve Sierra, TUROTO temsilciliğinde Türkiye'de satışa sunuldu. Haziran ayı fiyatları da paylaşıldı.

    TUROTO, General Motors Europe ile gerçekleştirdiği stratejik iş birliği kapsamında hayata geçirdiği resmi General  Motors Specialty Vehicles (GMSV) distribütörlük faaliyetini İstanbul’da düzenlenen özel bir lansman etkinliğiyle tanıttı.

    Şirket, General Motors’un ikonik ürün gamını Türkiye’ye getiriyor. Bu kapsamda Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado, Suburban ve Tahoe ile GMC Yukon ve Sierra modelleri Türkiye pazarında resmi distribütör güvencesiyle sunulacak. 

    Cadillac, Chevrolet ve GMC markalarının Türkiye’deki resmi distribütörü olan TUROTO; yetkili satış ve servis ağı, alanında uzman ekipleri, güçlü teknik altyapısı, orijinal yedek parça desteği ve müşteri deneyimine yönelik uzun vadeli yaklaşımıyla faaliyet gösterecek.

    Resmi Cadillac, Chevrolet ve GMC fiyatları şöyle:

    • Cadillac Escalade Sport Platinium: 37.500.000 TL
    • Cadillac Escalade ESV Sport Platinium: 40.000.000 TL
    • Cadillac Escalade V Series: 47.500.000 TL
    • Chevrolet Tahoe RST: 19.900.000 TL
    • Chevrolet Tahoe High Country: 23.000.000 TL
    • Chevrolet Suburban High Country: 25.500.000 TL
    • GMC Yukon Denali: 28.000.000 TL
    • GMC Sierra Denali: 11.500.000 TL

    Cadillac Escalade

    General Motors Türkiye'de: Fiyatlar dudak uçuklatıyor! Tam Boyutta Gör
    6.2 litrelik V8 motorla donatılan Escalade modelleri; premium deri işçiliği, ısıtmalı soğutmalı-masaj fonksiyonlu ön koltuklar, tam genişlikte dijital ekran teknolojisi ve üst  düzey ses sistemi gibi özellikler sunuyor. 

    Serinin zirvesindeki Escalade V-Series, süperşarjlı V8 motoru, performans odaklı  süspansiyon sistemi ve geliştirilmiş fren teknolojisiyle lüks SUV segmentinde olağanüstü  performans sunuyor.

    Executive Second-Row Seating: Özel jet konforu 

    Opsiyonel olarak sunulan Executive Second-Row Seating paketi arka yaşam alanını adeta özel jet veya VIP limuzin konforuna dönüştürüyor. Bu paket kapsamında, bağımsız arka yolcu kontrol sistemi, 14 yönlü ayarlanabilir koltuklar, ısıtma, havalandırma, bel destek ve masaj fonksiyonları, geliştirilmiş premium ses sistemi ve katlanabilir çok amaçlı masalar yer alıyor.

    Chevrolet Tahoe ve Suburban

    General Motors Türkiye'de: Fiyatlar dudak uçuklatıyor! Tam Boyutta Gör
    Chevrolet ürün gamı; güçlü karakteri, geniş iç hacmi ve fonksiyonelliğiyle Amerikan SUV kültürünü Türkiye’ye taşıyor. Suburban ve Tahoe modelleri; geniş yaşam alanları, zengin donanımları, konfor odaklı  sürüş karakteri ve güçlü motor seçenekleriyle özellikle aileler ve premium SUV  kullanıcılarına hitap ediyor. 

    High Country donanımlarında; premium deri koltuklar, panoramik cam tavan, gelişmiş  multimedya sistemleri, renkli Head-Up Display ve adaptif süspansiyon teknolojisi  bulunuyor. Tahoe RST ise sportif tasarım detayları, siyah dış tasarım unsurları ve özel iç mekân  dokunuşlarıyla daha dinamik bir karakter sunuyor.

    GMC Yukon ve Sierra

    General Motors Türkiye'de: Fiyatlar dudak uçuklatıyor! Tam Boyutta Gör
    Denali serisi; güçlü duruşu, özgün ön tasarımı, kaliteli iç mekânı ve ileri sürüş  teknolojileriyle GMC’nin lüks anlayışını temsil ediyor. Yukon Denali geniş iç hacmi, konfor odaklı sürüşü, çevre görüş sistemleri ve zengin  donanımıyla tam boy lüks SUV segmentinde güçlü bir alternatif sunuyor. Sierra Denali ise gelişmiş yükleme çözümleri, çok fonksiyonlu bagaj kapağı ve güçlü motor seçenekleriyle lüks, dayanıklılık ve fonksiyonelliği aynı potada buluşturuyor.

    Dört şehirde yetkili satış ve servis ağı kuruldu 

    İlk faz kapsamında TUROTO, premium araçlara olan talebin yüksek olduğu şehirlerde güçlü bir satış ve satış sonrası hizmet ağı oluşturdu. 

    Bu yapı kapsamında, İstanbul’da satış ve satış sonrası hizmetler Sofa Mobility tarafından  sunulacak. Ankara’da satış ve satış sonrası hizmetler ADL Otomotiv, araç satış faaliyetleri  ise Onay Otomotiv tarafından yürütülecek. İzmir ve Konya’da satış ve satış sonrası  hizmetler AKF Auto tarafından verilecek. 

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    H
    hasandemirrr 1 gün önce

    çok güzel

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