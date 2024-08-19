Bütçe dostu Oppo A3 5G tanıtıldı: 120Hz ekran, Dimensity 6300 ve daha fazlası

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Tam Boyutta Gör Oppo, uzun bir bekleyişin ardından Oppo A3 5G modelini resmen duyurdu. Peki Oppo A ailesinin en yeni üyesi neler sunuyor? ​​​​​​İşte MIL-STD 810H dayanıklılık sertifikası, 120Hz ekran, Dimensity 6300 ve uygun fiyatıyla öne çıkan Oppo A3 5G özellikleri ve fiyatı...

Oppo A3 5G neler sunuyor?

Oppo A3 5G, ön yüzünde 6.7 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan LCD ekrana sahip. Panel, 1.000 nit parlaklık ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. Ayrıca elleriniz ıslakken bile akıllı telefonunuzu kullanmanıza olanak tanıyan SplashProof hassasiyeti ve sıvı direnci, SGS Düşme Direnci sertifikası ile geliyor.

Güvenlik odaklı telefonun parmak izi okuyucu sensörü ise yan çerçeveye monte edilmiş. Oppo'nun yeni akıllı telefonu, nispeten uygun fiyatlı modellerde karşımıza çıkan Dimensity 6300 işlemciden güç alıyor. Bu konfigürasyonda ise 6GB LPDDR4x RAM, 120GB eMMC 5.1 depolama seçenekleri sunuluyor ancak microSD kart aracılığıyla bu kapasiteyi arttırmak mümkün.

Tam Boyutta Gör Android 14 tabanlı ColorOS 14 ile çalışan telefonun 2 yıl işletim sistemi güncellemesi alacağını söyleyelim. Fotoğrafçılık için Oppo A3, 2MP portre sensörünün yanında arkada 50MP birincil kameraya sahip. Cihazın ön yüzünde ise selfie ve görüntülü görüşmeler için 5MP çözünürlüğünde kamera ile geliyor.

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Oppo A3 5G, 45W hızlı şarj desteği sunan 5.100mAh kapasteli bir batarya sunuyor. Telefonun diğer özellikleri arasında ise, MIL-STD 810H askeri dayanıklılık sertifikası, 3,5 mm kulaklık girişi, Bluetooth 5.3, Çift SIM, 5G ve WiFi 5 yer alıyor.

Ekran : 6.7 inç, FHD+ 120Hz, LCD, Panda cam

: 6.7 inç, FHD+ 120Hz, LCD, Panda cam İşlemci : Dimensity 6300

: Dimensity 6300 Bellek : 6GB LPDDR4x RAM

: 6GB LPDDR4x RAM Depolama :120GB (microSD ile 1TB’a kadar artırılabilir)

:120GB (microSD ile 1TB’a kadar artırılabilir) İşletim sistemi : Android 14, ColorOS 14

: Android 14, ColorOS 14 Arka kamera : 50MP + 2MP portre

: 50MP + 2MP portre Ön kamera : 5MP

: 5MP Biyometrik : Yanda parmak izi okuyucu

: Yanda parmak izi okuyucu Bağlantılar : 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C

: 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C Batarya: 5100mAh, 45W hızlı şarj

Oppo A3 5G çıkış tarihi ve fiyatı

Oppo A3 5G, Ocean Blue ve Nebula Red olmak üzere iki renk seçeneğiyle geliyor. Telefonun 6 GB + 128 GB depolama sürümü, 190 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Halihazırda Hindistan pazarında satışa çıkan modelin çok yakında küresel yolculuğa çıkması bekleniyor.

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Bütçe dostu Oppo A3 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı