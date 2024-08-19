Bütçe dostu Oppo A3 5G tanıtıldı: 120Hz ekran, Dimensity 6300 ve daha fazlası

Oppo A3 5G neler sunuyor?
Oppo A3 5G, ön yüzünde 6.7 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan LCD ekrana sahip. Panel, 1.000 nit parlaklık ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. Ayrıca elleriniz ıslakken bile akıllı telefonunuzu kullanmanıza olanak tanıyan SplashProof hassasiyeti ve sıvı direnci, SGS Düşme Direnci sertifikası ile geliyor.
Güvenlik odaklı telefonun parmak izi okuyucu sensörü ise yan çerçeveye monte edilmiş. Oppo'nun yeni akıllı telefonu, nispeten uygun fiyatlı modellerde karşımıza çıkan Dimensity 6300 işlemciden güç alıyor. Bu konfigürasyonda ise 6GB LPDDR4x RAM, 120GB eMMC 5.1 depolama seçenekleri sunuluyor ancak microSD kart aracılığıyla bu kapasiteyi arttırmak mümkün.
Oppo A3 5G, 45W hızlı şarj desteği sunan 5.100mAh kapasteli bir batarya sunuyor. Telefonun diğer özellikleri arasında ise, MIL-STD 810H askeri dayanıklılık sertifikası, 3,5 mm kulaklık girişi, Bluetooth 5.3, Çift SIM, 5G ve WiFi 5 yer alıyor.
- Ekran: 6.7 inç, FHD+ 120Hz, LCD, Panda cam
- İşlemci: Dimensity 6300
- Bellek: 6GB LPDDR4x RAM
- Depolama:120GB (microSD ile 1TB’a kadar artırılabilir)
- İşletim sistemi: Android 14, ColorOS 14
- Arka kamera: 50MP + 2MP portre
- Ön kamera: 5MP
- Biyometrik: Yanda parmak izi okuyucu
- Bağlantılar: 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C
- Batarya: 5100mAh, 45W hızlı şarj
Oppo A3 5G çıkış tarihi ve fiyatı
Oppo A3 5G, Ocean Blue ve Nebula Red olmak üzere iki renk seçeneğiyle geliyor. Telefonun 6 GB + 128 GB depolama sürümü, 190 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Halihazırda Hindistan pazarında satışa çıkan modelin çok yakında küresel yolculuğa çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.