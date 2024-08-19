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    Bütçe dostu Oppo A3 5G tanıtıldı: 120Hz ekran, Dimensity 6300 ve daha fazlası

    Oppo, uygun fiyatlı Oppo A serisinin en yeni üyesi Oppo A3 5G modelini tanıttı. Oppo A3 5G, uygun fiyat ve sınıfına göre iddialı özellikler sunuyor. İşte Oppo A3 5G özellikleri ve fiyatı...
    Bütçe dostu Oppo A3 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Oppo, uzun bir bekleyişin ardından Oppo A3 5G modelini resmen duyurdu. Peki Oppo A ailesinin en yeni üyesi neler sunuyor? ​​​​​​İşte MIL-STD 810H dayanıklılık sertifikası, 120Hz ekran, Dimensity 6300 ve uygun fiyatıyla öne çıkan Oppo A3 5G özellikleri ve fiyatı...

    Oppo A3 5G neler sunuyor?

    Oppo A3 5G, ön yüzünde 6.7 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan LCD ekrana sahip. Panel, 1.000 nit parlaklık ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. Ayrıca elleriniz ıslakken bile akıllı telefonunuzu kullanmanıza olanak tanıyan SplashProof hassasiyeti ve sıvı direnci, SGS Düşme Direnci sertifikası ile geliyor.

    Güvenlik odaklı telefonun parmak izi okuyucu sensörü ise yan çerçeveye monte edilmiş. Oppo'nun yeni akıllı telefonu, nispeten uygun fiyatlı modellerde karşımıza çıkan Dimensity 6300 işlemciden güç alıyor. Bu konfigürasyonda ise 6GB LPDDR4x RAM, 120GB eMMC 5.1 depolama seçenekleri sunuluyor ancak microSD kart aracılığıyla bu kapasiteyi arttırmak mümkün. 

    Bütçe dostu Oppo A3 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Android 14 tabanlı ColorOS 14 ile çalışan telefonun 2 yıl işletim sistemi güncellemesi alacağını söyleyelim. Fotoğrafçılık için Oppo A3, 2MP portre sensörünün yanında arkada 50MP birincil kameraya sahip. Cihazın ön yüzünde ise selfie ve görüntülü görüşmeler için 5MP çözünürlüğünde kamera ile geliyor.

    Oppo A3 5G, 45W hızlı şarj desteği sunan 5.100mAh kapasteli bir batarya sunuyor. Telefonun diğer özellikleri arasında ise, MIL-STD 810H askeri dayanıklılık sertifikası, 3,5 mm kulaklık girişi, Bluetooth 5.3, Çift SIM, 5G ve WiFi 5 yer alıyor.

    • Ekran: 6.7 inç, FHD+ 120Hz, LCD, Panda cam
    • İşlemci: Dimensity 6300
    • Bellek: 6GB LPDDR4x RAM
    • Depolama:120GB (microSD ile 1TB’a kadar artırılabilir)
    • İşletim sistemi: Android 14, ColorOS 14
    • Arka kamera: 50MP + 2MP portre
    • Ön kamera: 5MP
    • Biyometrik: Yanda parmak izi okuyucu
    • Bağlantılar: 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C
    • Batarya: 5100mAh, 45W hızlı şarj

    Oppo A3 5G çıkış tarihi ve fiyatı

    Oppo A3 5G, Ocean Blue ve Nebula Red olmak üzere iki renk seçeneğiyle geliyor. Telefonun 6 GB + 128 GB depolama sürümü, 190 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Halihazırda Hindistan pazarında satışa çıkan modelin çok yakında küresel yolculuğa çıkması bekleniyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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