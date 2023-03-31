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    Bütçe telefonu OnePlus Nord CE 3 Lite özellikleri belli oldu: Yakında geliyor

    Önümüzdeki hafta tanıtılacağı açıklanan OnePlus Nord CE 3 Lite’ın özellikleri yavaş yavaş netleşmeye başladı. Peki yeni bütçe telefonu neler sunacak? Gelin hep beraber bakalım.
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    Bütçe telefonu OnePlus Nord CE 3 Lite özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının önde gelen üreticilerinden OnePlus, yeni bütçe telefonu OnePlus Nord CE 3 Lite modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bugün Çinli dev, önümüzdeki hafta tanıtılacağı açıklanan cihazın bazı özelliklerini paylaştı. İşte OnePlus Nord CE 3 Lite hakkında bilinenler.

    OnePlus Nord CE 3 Lite özellikleri

    Bildirilenlere göre 2022 yılında piyasaya sürülen Nord CE 2 Lite modelinin halefi olacak OnePlus Nord CE 3 Lite, ön tarafta 120Hz yenileme hızına sahip 6,72 inçlik bir ekrana sahip olacak. Bu ekranın LCD mi yoksa AMOLED mi olacağı henüz açıklanmadı. Ancak bir önceki modelin LCD ekrana sahip olduğunu düşünürsek, benzer bir tercihle karşılaşabiliriz. 

    Kaputun altında OnePlus Nord CE 3 Lite, 8 GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile eşleştirilen Snapdragon 695 platformu tarafından desteklenecek. Kamera bölümünde ise yeni cihaz, Nord CE 2 Lite üzerine büyük bir yükseltme içeriyor. Bu noktada OnePlus, cihazın 3x kayıpsız zomm destekli 108 MP ana kamera ile donatılacağını doğruladı. Telefona eşlik edecek diğer iki sensörün detayları ise bilinmiyor. 

    OnePlus Nord CE 3 Lite, kutusundan Android 13 tabanlı OxygenOS 13.167W hızlı şarj ve 5.000mAh pil kapasitesi ile çıkacak. Bununla birlikte paylaşılan tanıtım görsellerinde OnePlus, cihazın 30 dakikalık şarjdan sonra “bir günlük kullanım” sunacağını belirtiyor. 

    Pastel Kireç ve Kromatik Gri renklerde satışa sunulacak OnePlus Nord CE 3 Lite modelinin fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak Nord CE 2 Lite, 280 euro'dan başlayan fiyatlar ile kullanıcılara sunulmuştu. OnePlus, şimdilik Nord CE 3 Lite'ın fiyatı konusunda sessiz kalsa da, selefine yakın bir aralıkta gelebilir.

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