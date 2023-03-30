Galaxy S24 Ultra özellikleri netleşmeye başladı: Peki neler sunacak?

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Şubat ayında amiral gemisi Galaxy S23 serisini kullanıcılar ile buluşturan Samsung, olumlu eleştiriler toplamayı başardı. Bu bağlamda Galaxy S24 serisinin neler sunacağı da büyük bir merak konusu haline gelmiş durumda. Paylaşılan ilk bilgilere göre Galaxy S24 Ultra, ekran teknolojisi ve kamera özellikleri bakımından rakipsiz olacak. İşte yeni amiral gemisi hakkında bildiklerimiz.

Galaxy S24 Ultra özellikleri netleşmeye başladı

Hatırlayacak olursak geçtiğimiz ay paylaşılan sızıntılar, Galaxy S24 Ultra'nın 4.nesil optikli bir telefoto kameraya ve f2.5 ile f.9 arasında bir diyafram açıklığına sahip olacağını bizlere gösterdi. Bunların her ikisi de, yeni amiral gemisinin 150x zoom ile fotoğraf çekmesini sağlayacak.

Bugün tanınan sızıntı kaynağı Sam Lover ise, Galaxy S24 Ultra'nın 144Hz yenileme hızına sahip olacağını bildirdi. Güncel çoğu akıllı telefonun 120Hz yenileme hızı sunduğunu düşünürsek, bu yükseltmenin S24 Ultra'yı rakiplerinden ayıracağını söyleyebiliriz. Nitekim Koreli devin en yakın rakibi Apple da, Pro modellerinde daha yüksek yenileme hızlarına yer veriyor.

Tam Boyutta Gör Güncel sızıntılar, 2023 sonunda piyasaya sürülmesi beklenen Apple iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinde gelişmiş güç verimliliği ile öne çıkan Samsung M13 panellerin kullanılacağına işaret ediyor. Dolayısıyla Galaxy S24 serisinde de benzer bir panel tercihi ile karşılaşabiliriz. Ancak bunu doğrulamak için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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Bilindiği üzere Galaxy S23 Ultra, ailedeki temel modellerin 48-120Hz aralığına kıyasla, 1Hz-120Hz'e kadar değişken yenileme hızı sunan LTPO panel ile karşımıza çıktı. Bu noktada Ultra modeli için planlanan 144Hz yükseltmesi yerine, uygun fiyatlı Galaxy S24 sürümlerinde LTPO ekranlara geçişin daha mantıklı olacağını düşünüyoruz. Ancak bu değişimin, Galaxy S24 serisinde potansiyel bir maliyet artışına neden olacağını hatırlatalım.

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