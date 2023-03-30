Galaxy S24 Ultra özellikleri netleşmeye başladı: Peki neler sunacak?

Galaxy S24 Ultra özellikleri netleşmeye başladı
Hatırlayacak olursak geçtiğimiz ay paylaşılan sızıntılar, Galaxy S24 Ultra'nın 4.nesil optikli bir telefoto kameraya ve f2.5 ile f.9 arasında bir diyafram açıklığına sahip olacağını bizlere gösterdi. Bunların her ikisi de, yeni amiral gemisinin 150x zoom ile fotoğraf çekmesini sağlayacak.
Bugün tanınan sızıntı kaynağı Sam Lover ise, Galaxy S24 Ultra'nın 144Hz yenileme hızına sahip olacağını bildirdi. Güncel çoğu akıllı telefonun 120Hz yenileme hızı sunduğunu düşünürsek, bu yükseltmenin S24 Ultra'yı rakiplerinden ayıracağını söyleyebiliriz. Nitekim Koreli devin en yakın rakibi Apple da, Pro modellerinde daha yüksek yenileme hızlarına yer veriyor.
Bilindiği üzere Galaxy S23 Ultra, ailedeki temel modellerin 48-120Hz aralığına kıyasla, 1Hz-120Hz'e kadar değişken yenileme hızı sunan LTPO panel ile karşımıza çıktı. Bu noktada Ultra modeli için planlanan 144Hz yükseltmesi yerine, uygun fiyatlı Galaxy S24 sürümlerinde LTPO ekranlara geçişin daha mantıklı olacağını düşünüyoruz. Ancak bu değişimin, Galaxy S24 serisinde potansiyel bir maliyet artışına neden olacağını hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı