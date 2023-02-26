Bütçe telefonu Galaxy A14 4G ufukta göründü: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce amiral gemisi Galaxy S23 serisini kullanıcılar ile buluşturan Samsung, bir yandan giriş ve orta segment modelleri vitrine çıkarmaya devam ediyor. Bu bağlamda tanıtılması beklenen Galaxy A14 4G, Google Play veri tabanında görünmeye başladı. Peki yeni bütçe telefonu neler sunacak? Gelin hep beraber bakalım.

Galaxy A14 4G kilit özellikleri belli oldu

Bildirilenlere göre Galaxy A14 5G, kısa süre önce tanıtılan Galaxy A14 5G modeline uygun fiyatlı bir alternatif olacak. Bununla birlikte veri tabanında yer alan bilgiler, cihazın ön tarafında 6,6 inç boyutlarında Full HD+ (1080 x 2408 piksel) LCD panele sahip olacağını gösteriyor. Ek olarak 4GB RAM ve 64 GB dahili depolama ile desteklenen telefona, Android 13 tabanlı One UI 5.0 eşlik edecek.

Galaxy A14 4G, kaputun altında MediaTek Helio G80 yonga setinden güç alacak. Giriş seviyesi telefonlarda karşımıza çıkan bu yonga seti; iki adet 2GHz ARM Cortex-A75 çekirdeği ve altı adet 1.8GHz Cortex-A55 çekirdeğine ek olarak 950 Mhz Mali G52 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Paylaşılan liste, cihazın kamera sensörleri ve pil kapasitesi hakkında herhangi bir bilgi içermiyor. Ancak Galaxy A14 5G modeline benzer şekilde 10W-15W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil kapasitesi ve arka tarafta 50MP birincil , 5MP ultra geniş ve 2MP makro sensörleri ile karşılaşabiliriz. Ön tarafta ise kuvvetle muhtemel 13MP selfie sensörü bulunacak.

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Bütçe telefonu Samsung Galaxy A14 4G ufukta göründü!