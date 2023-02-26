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    Bütçe telefonu Galaxy A14 4G ufukta göründü: İşte beklenen özellikler

    Samsung, önümüzdeki haftalarda yeni Galaxy A serisi orta sınıf akıllı telefonları piyasaya sürecek. Bu cihazlar arasından Galaxy A14 4G modelinin kilit özellikleri belli oldu.
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    Bütçe telefonu Samsung Galaxy A14 4G ufukta göründü! Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce amiral gemisi Galaxy S23 serisini kullanıcılar ile buluşturan Samsung, bir yandan giriş ve orta segment modelleri vitrine çıkarmaya devam ediyor. Bu bağlamda tanıtılması beklenen Galaxy A14 4G, Google Play veri tabanında görünmeye başladı. Peki yeni bütçe telefonu neler sunacak? Gelin hep beraber bakalım.

    Galaxy A14 4G kilit özellikleri belli oldu

    Bildirilenlere göre Galaxy A14 5G, kısa süre önce tanıtılan Galaxy A14 5G modeline uygun fiyatlı bir alternatif olacak. Bununla birlikte veri tabanında yer alan bilgiler, cihazın ön tarafında 6,6 inç boyutlarında Full HD+ (1080 x 2408 piksel) LCD panele sahip olacağını gösteriyor. Ek olarak 4GB RAM ve 64 GB dahili depolama ile desteklenen telefona, Android 13 tabanlı One UI 5.0 eşlik edecek. 

    Galaxy A14 4G, kaputun altında MediaTek Helio G80 yonga setinden güç alacak. Giriş seviyesi telefonlarda karşımıza çıkan bu yonga seti; iki adet 2GHz ARM Cortex-A75 çekirdeği ve altı adet 1.8GHz Cortex-A55 çekirdeğine ek olarak 950 Mhz Mali G52 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

    Paylaşılan liste, cihazın kamera sensörleri ve pil kapasitesi hakkında herhangi bir bilgi içermiyor. Ancak Galaxy A14 5G modeline benzer şekilde 10W-15W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil kapasitesi ve arka tarafta 50MP birincil , 5MP ultra geniş ve 2MP makro sensörleri ile karşılaşabiliriz. Ön tarafta ise kuvvetle muhtemel 13MP selfie sensörü bulunacak.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    K
    kemanci96 23 saat önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 4 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 5 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 5 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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