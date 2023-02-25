Sony Xperia 10 V tasarımı sızdırıldı: İşte görüntüler

Sony Xperia 10 V modelinin tasarımı belli oldu
Paylaşılan fotoğraflara göre Xperia 10 V, Sony'nin alışık olduğumuz tasarım hatlarını koruyacak. Nitekim yeni amiral gemisi Sony Xperia 1 V sızıntılarında da benzer bir tasarımla karşılaştık. Bununla birlikte beyaz renk seçeneği ile görüntülenen cihazın 153,3 x 68,4 x 8,5 mm ölçülere sahip olacağı belirtiliyor.
Ayrıca Sony’nin yeni Xperia akıllı telefonlarını son birkaç yıldır resmi kanallar üzerinden Türkiye’de göremiyoruz. Bu nedenle Xperia 10 V modelinin ülkemize gelip gelmeceği ve tüm ayrıntıları için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.