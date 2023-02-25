Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında kamera odaklı modeller ile varlık gösteren Sony, geçtiğimiz Haziran ayında piyasaya sürülen orta sınıf Sony Xperia 10 IV'ın halefi üzerinde çalışmalara başladı. Bu noktada Xperia 10 V modelinin önümüzdeki birkaç ay içinde vitrine çıkması bekleniyor. Bugün yaklaşan telefonun tasarımı gösteren yeni render görüntüleri paylaşıldı.

Sony Xperia 10 V modelinin tasarımı belli oldu

Paylaşılan fotoğraflara göre Xperia 10 V, Sony'nin alışık olduğumuz tasarım hatlarını koruyacak. Nitekim yeni amiral gemisi Sony Xperia 1 V sızıntılarında da benzer bir tasarımla karşılaştık. Bununla birlikte beyaz renk seçeneği ile görüntülenen cihazın 153,3 x 68,4 x 8,5 mm ölçülere sahip olacağı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Görüntülere bakıldığında, Xperia 10 V'nin arka bölümüne dikey bir biçimde yerleştirilen üç kamera sensörü ve LED flaş modülü eşlik ediyor. Sağ tarafında ise ses açma-kısma ve güç tuşu bulunacak. Xperia 10 V'nin teknik ayrıntıları henüz açıklanmadı. Ancak cihazın selefinden farklı olarak stereo hoparlörler ve 6,1 inç ekran boyutlarına sahip olacağı bildiriliyor.

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Ayrıca Sony’nin yeni Xperia akıllı telefonlarını son birkaç yıldır resmi kanallar üzerinden Türkiye’de göremiyoruz. Bu nedenle Xperia 10 V modelinin ülkemize gelip gelmeceği ve tüm ayrıntıları için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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Sony Xperia 10 V tasarımı sızdırıldı! İşte görüntüler