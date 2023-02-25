Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sony Xperia 10 V tasarımı sızdırıldı: İşte görüntüler

    Sony Xperia 10 V modelinin tasarımı gösteren yeni render görüntüleri ortaya çıktı. Peki Sony Xperia 10 IV'ın halefi olacak model neler sunacak? Gelin hep beraber bakalım.
    2
    Sony Xperia 10 V tasarımı sızdırıldı! İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında kamera odaklı modeller ile varlık gösteren Sony, geçtiğimiz Haziran ayında piyasaya sürülen orta sınıf Sony Xperia 10 IV'ın halefi üzerinde çalışmalara başladı. Bu noktada Xperia 10 V modelinin önümüzdeki birkaç ay içinde vitrine çıkması bekleniyor. Bugün yaklaşan telefonun tasarımı gösteren yeni render görüntüleri paylaşıldı.

    Sony Xperia 10 V modelinin tasarımı belli oldu

    Paylaşılan fotoğraflara göre Xperia 10 V, Sony'nin alışık olduğumuz tasarım hatlarını koruyacak. Nitekim yeni amiral gemisi Sony Xperia 1 V sızıntılarında da benzer bir tasarımla karşılaştık. Bununla birlikte beyaz renk seçeneği ile görüntülenen cihazın 153,3 x 68,4 x 8,5 mm ölçülere sahip olacağı belirtiliyor.

    Sony Xperia 10 V tasarımı sızdırıldı! İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Görüntülere bakıldığında, Xperia 10 V'nin arka bölümüne dikey bir biçimde yerleştirilen üç kamera sensörü ve LED flaş modülü eşlik ediyor. Sağ tarafında ise ses açma-kısma ve güç tuşu bulunacak. Xperia 10 V'nin teknik ayrıntıları henüz açıklanmadı. Ancak cihazın selefinden farklı olarak stereo hoparlörler ve 6,1 inç ekran boyutlarına sahip olacağı bildiriliyor. 

    Ayrıca Sony’nin yeni Xperia akıllı telefonlarını son birkaç yıldır resmi kanallar üzerinden Türkiye’de göremiyoruz. Bu nedenle Xperia 10 V modelinin ülkemize gelip gelmeceği ve tüm ayrıntıları için bir süre daha beklememiz gerekecek. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    S
    Sihirli Yelpaze 3 saat önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

    Profil resmi
    AssetGroup 3 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

    Profil resmi
    ardicli2000 4 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

    Profil resmi
    kımyasal 4 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ankilozan spondilit askerlik elektrikli ocak çok yakar mı sınavlarda en mantıklı ve garantili sallama tekniği 12 volt rezistans teli eğer bir gün bana ihtiyaç duyarsanız size hiçbir şey öğretememişim demektir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Samsung Galaxy S23 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus TUF Gaming A15 FA507RM-HN096
    Asus TUF Gaming A15 FA507RM-HN096
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız