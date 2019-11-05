Büyük bataryayla gelen Xiaomi Mi Watch'un pil ömrü nasıl?

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Xiaomi yeni akıllı saatini bugün düzenlediği etkinlikte tanıttı. Mi Watch olarak lanse edilen cihaz henüz şirketin resmi web sitesinde listelenmese de bazı detayları açığa çıkmış durumda.

Ayrıca Bkz. "Apple Watch görünümlü Xiaomi Mi Watch tanıtıldı"

Özellikle akıllı saatin nasıl bir pil ömrü sunacağı merak konusuydu. Ama açık konuşmak gerekirse Snapdragon Wear 3100 gibi eski bir platform ile gelmesi bu açıdan pek iyi olmamış gibi görünüyor. Zira Xiaomi Mi Watch'un pil ömrü ne yazık ki etkileyici değil.

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Çinli şirket maksimum iki günlük bir pil ömrü vadediyor. Yani bu da piyasadaki standart Wear OS'lu akıllı saatlerle aynı dayanma süresi demek. Ancak saatin büyük bir bataryaya sahip olduğunu düşünürsek, bu anlamda bir hayal kırıklığı yarattığını söyleyebiliriz.

Pil kapasiesi Apple Watch 5'in iki katı

Apple Watch da aynı süre dayanabiliyor. Üstelik Xiaomi Mi Watch, 570 mAh kapasiteli bir batarya ile geldi. Yani Apple Watch 5'in iki katı büyüklüğünde bir pili var.

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Bu açıdan bakıldığında son derece büyük bir batarya ile donatılan Mi Watch'un pil ömrü konusunda fark yaratamaması üzücü. Ancak piyasadaki diğer birçok akıllı saatten geri kalır bir yanının olmadığını da vurgulayalım.