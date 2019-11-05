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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Büyük bataryayla gelen Xiaomi Mi Watch'un pil ömrü nasıl?

    Xiaomi'nin bugün tanıttığı yeni saatinin nasıl bir pil ömrü sunacağı merak ediliyordu. Apple Watch 5'ten iki kat büyük pile sahip olan Mi Watch, dayanma süresi anlamda kullanıcıları memnun edecek mi?
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Büyük bataryayla gelen Xiaomi Mi Watch'un pil ömrü nasıl?
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    Xiaomi yeni akıllı saatini bugün düzenlediği etkinlikte tanıttı. Mi Watch olarak lanse edilen cihaz henüz şirketin resmi web sitesinde listelenmese de bazı detayları açığa çıkmış durumda.

    Ayrıca Bkz. "Apple Watch görünümlü Xiaomi Mi Watch tanıtıldı"

    Özellikle akıllı saatin nasıl bir pil ömrü sunacağı merak konusuydu. Ama açık konuşmak gerekirse Snapdragon Wear 3100 gibi eski bir platform ile gelmesi bu açıdan pek iyi olmamış gibi görünüyor. Zira Xiaomi Mi Watch'un pil ömrü ne yazık ki etkileyici değil.

    Büyük bataryayla gelen Xiaomi Mi Watch'un pil ömrü nasıl?
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    Çinli şirket maksimum iki günlük bir pil ömrü vadediyor. Yani bu da piyasadaki standart Wear OS'lu akıllı saatlerle aynı dayanma süresi demek. Ancak saatin büyük bir bataryaya sahip olduğunu düşünürsek, bu anlamda bir hayal kırıklığı yarattığını söyleyebiliriz.

    Pil kapasiesi Apple Watch 5'in iki katı

    Apple Watch da aynı süre dayanabiliyor. Üstelik Xiaomi Mi Watch, 570 mAh kapasiteli bir batarya ile geldi. Yani Apple Watch 5'in iki katı büyüklüğünde bir pili var. 

    Büyük bataryayla gelen Xiaomi Mi Watch'un pil ömrü nasıl?
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    Bu açıdan bakıldığında son derece büyük bir batarya ile donatılan Mi Watch'un pil ömrü konusunda fark yaratamaması üzücü. Ancak piyasadaki diğer birçok akıllı saatten geri kalır bir yanının olmadığını da vurgulayalım.



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    sis651 2 hf.
    Xiaomi Mi Watch'ın nasıl bir ürün olduğu, ne amaçlı bir ürün olduğu, ne işe yarayacağı tam olarak belli değil henüz. Böyle olunca da net bir yorum yapmak çok iyi değil ama. Anladığım kadarıyla bu saatte Android Wear gibi bir akıllı işletim sistemi yok. Kendi işletim sistemine de ne açıdan akıllı demeliyiz onu bilmiyorum. Ama yine de Xiaomi'ye yakıştıramadığım bir durum gibi. Tamam, sen özellikli bir cihaz yap ama ne tipin tip, ne batarya ömrün, fonksiyonun da...
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    Bay Robot 2 hf.
    200 doları geçeceği düşünülüyormuş...



    200 doları olan adam gider apple watch 4 falan alır bu çakmayı alacağına...
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    pro-üye 2 hf. Ussuz
    Oyuzden amerika pazarına hiç bulamıyorlar. İşi biliyorlar.
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    Fenomenon 2 hf.
    amazfit'ler her açıdan daha iyi.
    ben amazfit bip kullanıyorum. belki özellik olarak akıllı saatlerin yanında biraz akılsız kalabilir ama tek şarjla 60 gün gidiyor (son güncellemeden sonra 75 gün oldu nasıl oldu anlamadım) ki 1.5 yıldır kullandığım bir saat. batarya azaldığında uyarı verdikten sonra bile 3-5 gün kullanabiliyorum.
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    mert1907 2 hf. Fenomenon
    Bende de Mi Band 3 var 42 gün gitti şarjı 3 gün önce taktım şarja.
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    Ussuz 2 hf.
    Yürek mi yemişler bunlar ne yapmışlar da bu tasarımla Apple 'ın dava açmayacağını düşünüyorlar.
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    LGatakan 2 hf. Ussuz
    Hocam bu ilk değil.

    Fitbit'in tüm saatleri ve amazfit bip apple watch çakması gibi duruyor
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    ezimuse 2 hf.
    Yazılımın önemi burada ortaya çıkıyor iste.
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    DH Misafiri 2 hf.
    Amazfit gts 14 gün şarj süresi ile daha iyi bir seçenek.
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    xiaomi, Xiaomi Mi Watch ve
    6 etiket daha batarya pil ömrü giyilebilir teknoloji Cep Tel Aksesuarları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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