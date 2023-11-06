iPhone pil ömrü artacak! Apple, yepyeni bir pil tasarım üzerinde çalışıyor

Tam Boyutta Gör Apple, ürünlerini pil ömrünü geliştirecek çalışmaları hızlandırıyor gibi görünüyor. Yeni bir sektör aporuna göre Apple'ın kendi bünyesinde özel bir pil tasarımı geliştirdiği söyleniyor. Görünüşe göre Apple, gelecekteki ürünlerinin etkin pil ömrünü artırmak amacıyla pil modülünün genel performansını artıracak alternatif katot malzemeleri kullanmayı düşünüyor.

iPhone’ların pil ömrü artacak

Apple kendi bataryalarından zaten 'Apple tasarımı' olarak bahsediyor, ancak yeni pil hamlesi bundan çok daha derin bir girişim olacak gibi duruyor. Esasında bu durumun ilk sinyalleri 2019 yılında Apple'ın batarya geliştirme konusunda çalışması için bir Samsung SDI yöneticisini işe almasıyla bir verilmişti.

Yeni haberler ise Apple'ın batarya içinde grafit yerine daha fazla silikon içeriği kullanmayı aktif olarak araştırdığını söylüyor. Silikon bazlı bir yaklaşımın genel batarya kapasitesini artıracağı ve şarj sürelerini kısaltacağı bildiriliyor. Ancak silikon, şarj işlemi sırasında genleşmeye meyilli bir malzeme ve bu batarya şişikliği gibi sorunlara yol açabilir. Apple görünüşe göre bu sorunu hafifletmenin bir yolunu bulmuş olabilir.

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Tüm bunların şimdilik orta ve uzun vadeli bir hedef olarak düşünülmesi gerektiği belirtiliyor. Sektör raporuna göre yeni Apple bataryalarının 2025 yılına kadar ya da daha sonrasında son tüketici ürünlerinde yer alacağı söyleniyor. Bununla bağlantılı olarak, Apple'ın Apple Car elektrikli araç projesi için özel bir batarya tasarladığı daha önce bildirilmişti, ancak doğal olarak bu henüz herhangi bir şekil veya biçimde doğrulanmadı. Bununla birlikte 2023’ün başlarında Apple, başlattığı çevresel girişimlerin bir parçası olarak 2025 yılına kadar tüm 'Apple tasarımı' pillerde %100 geri dönüştürülmüş kolbalt kullanmayı taahhüt etmişti.

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Apple, yepyeni bir pil tasarım üzerinde çalışıyor