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    Anlık Bildirim

    iPhone pil ömrü artacak! Apple, yepyeni bir pil tasarım üzerinde çalışıyor

    Pil ömrü, Apple cihazların hiçbir zaman en güçlü olduğu nokta olmadı. Ancak Apple, gelecekteki ürünlerinde pil ömrünü iyileştirmek için özel bir pil tasarımı üzerinde çalışıyor gibi görünüyor.
    Apple, yepyeni bir pil tasarım üzerinde çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Apple, ürünlerini pil ömrünü geliştirecek çalışmaları hızlandırıyor gibi görünüyor. Yeni bir sektör aporuna göre Apple'ın kendi bünyesinde özel bir pil tasarımı geliştirdiği söyleniyor. Görünüşe göre Apple, gelecekteki ürünlerinin etkin pil ömrünü artırmak amacıyla pil modülünün genel performansını artıracak alternatif katot malzemeleri kullanmayı düşünüyor.

    iPhone’ların pil ömrü artacak

    Apple kendi bataryalarından zaten 'Apple tasarımı' olarak bahsediyor, ancak yeni pil hamlesi bundan çok daha derin bir girişim olacak gibi duruyor. Esasında bu durumun ilk sinyalleri 2019 yılında Apple'ın batarya geliştirme konusunda çalışması için bir Samsung SDI yöneticisini işe almasıyla bir verilmişti.

    Yeni haberler ise  Apple'ın batarya içinde grafit yerine daha fazla silikon içeriği kullanmayı aktif olarak araştırdığını söylüyor. Silikon bazlı bir yaklaşımın genel batarya kapasitesini artıracağı ve şarj sürelerini kısaltacağı bildiriliyor. Ancak silikon, şarj işlemi sırasında genleşmeye meyilli bir malzeme ve bu batarya şişikliği gibi sorunlara yol açabilir. Apple görünüşe göre bu sorunu hafifletmenin bir yolunu bulmuş olabilir.

    Tüm bunların şimdilik orta ve uzun vadeli bir hedef olarak düşünülmesi gerektiği belirtiliyor. Sektör raporuna göre yeni Apple bataryalarının 2025 yılına kadar ya da daha sonrasında son tüketici ürünlerinde yer alacağı söyleniyor. Bununla bağlantılı olarak, Apple'ın Apple Car elektrikli araç projesi için özel bir batarya tasarladığı daha önce bildirilmişti, ancak doğal olarak bu henüz herhangi bir şekil veya biçimde doğrulanmadı. Bununla birlikte 2023’ün başlarında Apple, başlattığı çevresel girişimlerin bir parçası olarak 2025 yılına kadar tüm 'Apple tasarımı' pillerde %100 geri dönüştürülmüş kolbalt kullanmayı taahhüt etmişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 6 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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