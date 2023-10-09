7 kişilik performanslı SUV! BYD Tang'e yakından bakıyoruz

Bu videoda Çinli BYD'nin İstanbul'daki marka lansmanında sergilediği beşinci %100 elektrikli modeli BYD Tang'in iç ve dış tasarımıyla birlikte teknik özelliklerine göz atıyoruz.

Bu videoda Çinli BYD'nin İstanbul'daki marka lansmanında sergilediği beşinci %100 elektrikli modeli BYD Tang'in iç ve dış tasarımıyla birlikte teknik özelliklerine göz atıp izlenimlerimizi siz değerli takipçilerimize aktarmaya çalıştık. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler!

BYD Tang, 7 kişilik oturma kapasitesi ve 380 kW'lık maksimum gücü ile kullanıcısına geniş yaşam alanı ve performansı bir arada sunuyor. Sahip olduğu gücü heybetli tasarımıyla da görsel olarak ortaya koyan model, D-SUV segmentinde yer almasına rağmen 0-100 km/s hızlanmasını 4,6 saniye gibi kısa bir sürede tamamlıyor. Son hızı 180 km/s ile sınırlandırılan BYD Tang'in sürüş menzili ise 400 km.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.