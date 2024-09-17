BYD'den Avrupa için elektrikli hafif ticari araç: BYD E-Vali

Ürettiği elektrikli ve hibrit otomobilleriyle küresel çapta ilgi gören BYD bu kez Hanover'deki IAA Transportation 2024 fuarında %100 elektrikli hafif ticari aracını tanıttı. Avrupa pazarı için özel olarak geliştirildiği belirtilen BYD E-Vali, şehir içi dağıtım operasyonlarında kullanılacak.
BYD E-Vali, özellikleriyle neler sunuyor❓
Elektrikli hafif ticarinin 3.5 ton ve 4.25 ton olmak üzere iki farklı versiyonu bulunuyor. 3.5 tonluk model 6 metre uzunluğa ve 3865 mm aks mesafesine sahip. 4.25 tonluk model ise 7 metre uzunluğa ve 4550 mm aks mesafesine sahip. 17.9 metreküp kargo hacmiyle dikkat çeken modelin 4.25 tonluk versiyonu 1450 kg yük taşıyabiliyor. E-Vali'nin tamamen geniş açılan arka kapıları yükleme işlemini kolaylaştırırken tavan yüksekliği de kargo bölümünde ayakta durmayı mümkün kılıyor.
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...