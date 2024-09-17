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Ürettiği elektrikli ve hibrit otomobilleriyle küresel çapta ilgi gören BYD bu kez Hanover'deki IAA Transportation 2024 fuarında %100 elektrikli hafif ticari aracını tanıttı. Avrupa pazarı için özel olarak geliştirildiği belirtilen BYD E-Vali, şehir içi dağıtım operasyonlarında kullanılacak.

BYD E-Vali, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör BYD E-Vali, Çinli şirketin ünlü lityum demir fosfat bataryasını kullanıyor. Yaklaşık 81 kWsa kapasiteye sahip olan modelin WTLP menzili 220 - 250 km aralığında açıklandı. BYD'nin güvenlik ve dayanıklılığının yanı sıra enerji verimliliğiyle de ön plana çıkardığı batarya, DC hızlı şarj desteğiyle 30 dakika içerisinde yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaşıyor.

Elektrikli hafif ticarinin 3.5 ton ve 4.25 ton olmak üzere iki farklı versiyonu bulunuyor. 3.5 tonluk model 6 metre uzunluğa ve 3865 mm aks mesafesine sahip. 4.25 tonluk model ise 7 metre uzunluğa ve 4550 mm aks mesafesine sahip. 17.9 metreküp kargo hacmiyle dikkat çeken modelin 4.25 tonluk versiyonu 1450 kg yük taşıyabiliyor. E-Vali'nin tamamen geniş açılan arka kapıları yükleme işlemini kolaylaştırırken tavan yüksekliği de kargo bölümünde ayakta durmayı mümkün kılıyor.

Tam Boyutta Gör BYD E-Vali'nin sürücü kabini de oldukça teknolojik. İki kollu direksiyon simidi, dijital gösterge paneli, büyük bir dokunmatik multimedya ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği, sesli kontrol ve kablosuz cep telefonu şarj ünitesi gibi özellikler mevcut. Güvenlik ve konfor tarafında ise adaptif hız sabitleyici, otomatik acil durum freni, kör nokta görüntüleme sistemi ve yokuş kalkış desteği gibi birçok teknoloji karşımıza çıkıyor.

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BYD'den Avrupa için elektrikli hafif ticari araç: BYD E-Vali