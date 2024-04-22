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    Anlık Bildirim

    BYD'den üstü açık ve ön camsız süper otomobil konsepti: Fang Cheng Bao Super 9

    Çinli elektrikli otomobil devi BYD, premium markası Fang Cheng Bao adı altında yeni bir konsept süper otomobil duyurdu. Futuristik üstü açık otomobilde ön cam bulunmuyor. 
    BYD'den üstü açık ve ön camsız spor otomobil konsepti Tam Boyutta Gör
    Çinli elektrikli otomobil devi BYD, premium markası Fang Cheng Bao adı altında yeni bir konsept süper otomobil duyurdu. Futuristik üstü açık otomobilde ön cam bulunmuyor. Aynı zamanda Lamborghini stili yana açılan kapılar barındırıyor.

    Fang Cheng Bao markasının şimdiye kadar çıkardığı tek model fişli hibrit SUV Bao 5 (Leopard 5) modeliydi. Şirket daha önce iki SUV konsepti daha tanıtmıştı (Leopard 3 ve Leopard 8). Super 9 spor otomobilinin ise tamamen elektrikli olması bekleniyor.

    Fang Cheng Bao Super 9 özellikleri neler?

    Super 9, ön camsız tasarımı, çift kokpiti ve makas kapılarıyla hayli ilginç bir otomobil. Savaş uçağı tarzı bir kokpite sahip otomobil, Formula 1'i andıran direksiyon simidine ve orta konsolun her iki yanında ve altında bulunan düğme ve kontrollere sahip.

    BYD'den üstü açık ve ön camsız spor otomobil konsepti Tam Boyutta Gör
    Otomobil, karbon fiberden yapılma şasisiyle sağlamlığın yanında hafifliğiyle de ön plana çıkıyor. Ön tarafta ise boydan boya uzanan cam yerine sürücü ve yolcu kısımlarında hafif çıkıntılı küçük camlar ile rüzgarın yönlendirilmesi sağlanmış. Bu sayede sürücü ve yolcunun hız hissini daha fazla yaşaması amaçlanmış.

    Bu tarz bir tasarım ilk değil. McLaren Elva ve Aston Martin V12 Speedster da benzer bir tasarım ile piyasaya sürülmüştü. Yine de BYD'nin iddialı ve ilgi çekici bir tasarıma sahip olduğunu belirtmemiz gerek. Şirket, otomobil ile ilgili ayrıntılı bilgileri paylaşmadı ve ne zaman piyasaya sürüleceğini açıklamadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 4 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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