BYD'den üstü açık ve ön camsız süper otomobil konsepti: Fang Cheng Bao Super 9

Tam Boyutta Gör Çinli elektrikli otomobil devi BYD, premium markası Fang Cheng Bao adı altında yeni bir konsept süper otomobil duyurdu. Futuristik üstü açık otomobilde ön cam bulunmuyor. Aynı zamanda Lamborghini stili yana açılan kapılar barındırıyor.

Fang Cheng Bao markasının şimdiye kadar çıkardığı tek model fişli hibrit SUV Bao 5 (Leopard 5) modeliydi. Şirket daha önce iki SUV konsepti daha tanıtmıştı (Leopard 3 ve Leopard 8). Super 9 spor otomobilinin ise tamamen elektrikli olması bekleniyor.

Fang Cheng Bao Super 9 özellikleri neler?

Super 9, ön camsız tasarımı, çift kokpiti ve makas kapılarıyla hayli ilginç bir otomobil. Savaş uçağı tarzı bir kokpite sahip otomobil, Formula 1'i andıran direksiyon simidine ve orta konsolun her iki yanında ve altında bulunan düğme ve kontrollere sahip.

Tam Boyutta Gör Otomobil, karbon fiberden yapılma şasisiyle sağlamlığın yanında hafifliğiyle de ön plana çıkıyor. Ön tarafta ise boydan boya uzanan cam yerine sürücü ve yolcu kısımlarında hafif çıkıntılı küçük camlar ile rüzgarın yönlendirilmesi sağlanmış. Bu sayede sürücü ve yolcunun hız hissini daha fazla yaşaması amaçlanmış.

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Bu tarz bir tasarım ilk değil. McLaren Elva ve Aston Martin V12 Speedster da benzer bir tasarım ile piyasaya sürülmüştü. Yine de BYD'nin iddialı ve ilgi çekici bir tasarıma sahip olduğunu belirtmemiz gerek. Şirket, otomobil ile ilgili ayrıntılı bilgileri paylaşmadı ve ne zaman piyasaya sürüleceğini açıklamadı.

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BYD'den üstü açık ve ön camsız spor otomobil konsepti