BYD'den üstü açık ve ön camsız süper otomobil konsepti: Fang Cheng Bao Super 9

Fang Cheng Bao markasının şimdiye kadar çıkardığı tek model fişli hibrit SUV Bao 5 (Leopard 5) modeliydi. Şirket daha önce iki SUV konsepti daha tanıtmıştı (Leopard 3 ve Leopard 8). Super 9 spor otomobilinin ise tamamen elektrikli olması bekleniyor.
Fang Cheng Bao Super 9 özellikleri neler?
Super 9, ön camsız tasarımı, çift kokpiti ve makas kapılarıyla hayli ilginç bir otomobil. Savaş uçağı tarzı bir kokpite sahip otomobil, Formula 1'i andıran direksiyon simidine ve orta konsolun her iki yanında ve altında bulunan düğme ve kontrollere sahip.
Bu tarz bir tasarım ilk değil. McLaren Elva ve Aston Martin V12 Speedster da benzer bir tasarım ile piyasaya sürülmüştü. Yine de BYD'nin iddialı ve ilgi çekici bir tasarıma sahip olduğunu belirtmemiz gerek. Şirket, otomobil ile ilgili ayrıntılı bilgileri paylaşmadı ve ne zaman piyasaya sürüleceğini açıklamadı.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)