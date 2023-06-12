İkinci el elektrikli otomobil fiyatları düşüyor

Tam Boyutta Gör Pandemi döneminin ardından dünyanın dört bir yanındaki ekonomiler büyük bir sınamadan geçiyor. Bu durum, muhtemelen otomobillerin çok pahalı ürünler olması ve çok fazla ilgi görmesi nedeniyle, otomobil endüstrisinde diğerlerinden daha hissedilir şekilde yaşanıyor. Enflasyon artmaya başladığında gördüğümüz bir şey de rekor düzeyde yüksek araba fiyatlarıydı ve buna yeni araba fiyatlarının yanı sıra ikinci el araba fiyatları da dahildi. Ve bu durum özellikle elektrikli otomobil pazarında yaşandı. İyi haber şu ki, nihayet ikinci el elektrikli araç piyasasında fiyatlar güçlü bir şekilde düşüyor.

İkinci el elektrikli araba fiyatları düşüşte

Auto Trader’ın fiyat endeksinden alınan ve Birleşik Krallık verilerini yansıtan çalışmaya göre ikinci el araba fiyatları Mayıs ayında hafif bir artış (%2,8) gösterirken, elektrikli araç fiyatları yüzde 18,6 gibi çarpıcı bir oranda düştü.

Tam Boyutta Gör İkinci el elektrikli araç piyasası kısmen hızlı değişiyor çünkü birkaç yıl önce piyasaya çıkan çok sayıda elektrikli araç şimdi ikinci el araç piyasasını besliyor. Tesla Model 3, beş yıl önce, 2018'de gerçekten yüksek hacimlerde satılmaya başladı ve sürücüler artık otomobillerini yükselterek Model 3’leri ikinci el piyasasına kaydırıyor. Motor Finance Online, geçen ayla ilgili olarak, "pazara giren büyük stok artışı (Mayıs ayında yıllık %201 artış), çok güçlü tüketici talebi seviyelerini (yıllık %44 artış) geride bırakmaya devam ediyor" ifadelerini kullanıyor.

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Basitçe arz ve talep dengesi, arzın talepten daha fazla artması durumunda fiyatların düşeceğini; arzın talepten çok daha hızlı artması durumunda ise fiyatların daha fazla düşeceğini söyler. İkinci el elektrikli otomobil pazarında yaşanan durum da bu.

Burada öne çıkan araç ise Tesla Model 3 oluyor. Piyasanın öncülerinden olan Model 3’ün sıfır fiyatları yıl başından buyana ciddi bir şekilde düştü. Perakendecilerin yeni otomobil fiyatlarındaki düşüşe tepki olarak ikinci el Tesla fiyatlarını diğer tüm markalardan daha fazla düşürmesiyle birlikte, 3 yaşındaki ikinci el Model 3'ün ortalama fiyatı İngiltere’de (30.700 £) aynı yaştaki bir BMW 3 Serisi'nden sadece 3.600 £ daha pahalı hale geldi. Elektrikli otomobil pazarının büyümesi ve zaman geçtiktçe ikinci el fiyatlarının düşmeye devam etmesi bekleniyor.

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İkinci el elektrikli otomobil fiyatları düşüyor