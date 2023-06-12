İkinci el elektrikli otomobil fiyatları düşüyor

İkinci el elektrikli araba fiyatları düşüşte
Auto Trader’ın fiyat endeksinden alınan ve Birleşik Krallık verilerini yansıtan çalışmaya göre ikinci el araba fiyatları Mayıs ayında hafif bir artış (%2,8) gösterirken, elektrikli araç fiyatları yüzde 18,6 gibi çarpıcı bir oranda düştü.
Basitçe arz ve talep dengesi, arzın talepten daha fazla artması durumunda fiyatların düşeceğini; arzın talepten çok daha hızlı artması durumunda ise fiyatların daha fazla düşeceğini söyler. İkinci el elektrikli otomobil pazarında yaşanan durum da bu.
Burada öne çıkan araç ise Tesla Model 3 oluyor. Piyasanın öncülerinden olan Model 3’ün sıfır fiyatları yıl başından buyana ciddi bir şekilde düştü. Perakendecilerin yeni otomobil fiyatlarındaki düşüşe tepki olarak ikinci el Tesla fiyatlarını diğer tüm markalardan daha fazla düşürmesiyle birlikte, 3 yaşındaki ikinci el Model 3'ün ortalama fiyatı İngiltere’de (30.700 £) aynı yaştaki bir BMW 3 Serisi'nden sadece 3.600 £ daha pahalı hale geldi. Elektrikli otomobil pazarının büyümesi ve zaman geçtiktçe ikinci el fiyatlarının düşmeye devam etmesi bekleniyor.Kaynakça https://plc.autotrader.co.uk/press-centre/news-hub/retail-price-index-may-2023/ https://cleantechnica.com/2023/06/11/used-electric-car-prices-dropping/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi