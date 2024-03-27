BYD Yuan Up, Çin'de satışa sunuldu: Fiyatları 13.400 dolardan başlıyor

BYD Yuan Up, özellikleriyle neler sunuyor❓
BYD Yuan Up, ülkemizde satılan Atto 3'te de kullanılan e-Platform 3.0 üzerine inşa edildi. Söz konusu modelde CTB (cell-to-body) teknolojisi kullanılıyor. Bu da bataryanın şasiye sonradan eklenmediği, doğrudan şasinin bir parçası gibi geliştirildiği bir sistem olduğu için içeride daha fazla alan yaratırken konfor, güvenlik ve gövde sertliğini de artırıyor.
Elektrikli SUV'un gövde tasarımında modern dokunuşlar ile Çin'in geleneksel unsurları bir arada karşımıza çıkıyor. Örneğin; öndeki ince LED farların Çin mitolojisinde önemli bir yeri olan ejderhaların yüzünden esinlenilerek tasarlandığı ifade ediliyor. Beyaz, yeşil, pembe ve gri olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip olan Yuan-Up, tampon ve eteklerdeki cross çizgileri, geniş çamurlukları ve boydan boya uzanan LED stopları ile olduğundan daha kaslı ve geniş görünüyor.
İç mekanda ise 8.8 inç LCD dijital gösterge paneli, heap-up display ve BYD'nin imzası haline gelen, döndürülebilen 12.8 inç multimedya ekranı göze çarpıyor. Kablosuz şarj ünitesinin de bulunduğu kabin, büyük panoramik cam tavan sayesinde çok ferah görünüyor.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...