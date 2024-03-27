BYD Yuan Up, Çin'de satışa sunuldu: Fiyatları 13.400 dolardan başlıyor

Tam Boyutta Gör BYD, uzun bir bekleyişin ardından yeni Yuan Up modelini Çin'de satışa sundu. "BYD Dynasty" serisinin en yeni üyesi olan modelin fiyatı 13.400 dolardan başlıyor. BYD Yuan Up'ın 401 km menzil sunan en üst versiyonu ise 16.600 dolardan satılacak.

BYD Yuan Up, özellikleriyle neler sunuyor❓

BYD Yuan Up, ülkemizde satılan Atto 3'te de kullanılan e-Platform 3.0 üzerine inşa edildi. Söz konusu modelde CTB (cell-to-body) teknolojisi kullanılıyor. Bu da bataryanın şasiye sonradan eklenmediği, doğrudan şasinin bir parçası gibi geliştirildiği bir sistem olduğu için içeride daha fazla alan yaratırken konfor, güvenlik ve gövde sertliğini de artırıyor.

Elektrikli SUV'un gövde tasarımında modern dokunuşlar ile Çin'in geleneksel unsurları bir arada karşımıza çıkıyor. Örneğin; öndeki ince LED farların Çin mitolojisinde önemli bir yeri olan ejderhaların yüzünden esinlenilerek tasarlandığı ifade ediliyor. Beyaz, yeşil, pembe ve gri olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip olan Yuan-Up, tampon ve eteklerdeki cross çizgileri, geniş çamurlukları ve boydan boya uzanan LED stopları ile olduğundan daha kaslı ve geniş görünüyor.

Tam Boyutta Gör 4310 mm uzunluğa, 1830 mm genişliğe ve 1675 mm yüksekliğe sahip olan BYD Yuan-Up'ın aks mesafesi de 2620 mm olarak karşımıza çıkıyor. 70 kW veya 130 kW'lık iki farklı motor seçeneğiyle sunulan modelde 32 kWsa kapasiteye sahip batarya ile 301 km'ye kadar, 45,1 kWsa'lik batarya ile 401 km'ye kadar menzil sunuluyor. Ön aksta MacPherson süspansiyon kullanılan otomobilin arkasında ise torsiyon çubuğu yer alıyor.

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İç mekanda ise 8.8 inç LCD dijital gösterge paneli, heap-up display ve BYD'nin imzası haline gelen, döndürülebilen 12.8 inç multimedya ekranı göze çarpıyor. Kablosuz şarj ünitesinin de bulunduğu kabin, büyük panoramik cam tavan sayesinde çok ferah görünüyor.

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BYD Yuan Up, Çin'de 13.400 dolara satışa sunuldu