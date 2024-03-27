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    Anlık Bildirim

    BYD Yuan Up, Çin'de satışa sunuldu: Fiyatları 13.400 dolardan başlıyor

    Çin mitolojisinde önemli bir yeri olan ejderhaların yüzünden esinlenilerek tasarlanan yeni BYD Yuan Up, iki farklı batarya seçeneğiyle 401 km'ye kadar sürüş menzili sunuyor.
    BYD Yuan Up, Çin'de 13.400 dolara satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    BYD, uzun bir bekleyişin ardından yeni Yuan Up modelini Çin'de satışa sundu. "BYD Dynasty" serisinin en yeni üyesi olan modelin fiyatı 13.400 dolardan başlıyor. BYD Yuan Up'ın 401 km menzil sunan en üst versiyonu ise 16.600 dolardan satılacak.

    BYD Yuan Up, özellikleriyle neler sunuyor❓

    BYD Yuan Up, ülkemizde satılan Atto 3'te de kullanılan e-Platform 3.0 üzerine inşa edildi. Söz konusu modelde CTB (cell-to-body) teknolojisi kullanılıyor. Bu da bataryanın şasiye sonradan eklenmediği, doğrudan şasinin bir parçası gibi geliştirildiği bir sistem olduğu için içeride daha fazla alan yaratırken konfor, güvenlik ve gövde sertliğini de artırıyor.

    Elektrikli SUV'un gövde tasarımında modern dokunuşlar ile Çin'in geleneksel unsurları bir arada karşımıza çıkıyor. Örneğin; öndeki ince LED farların Çin mitolojisinde önemli bir yeri olan ejderhaların yüzünden esinlenilerek tasarlandığı ifade ediliyor. Beyaz, yeşil, pembe ve gri olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip olan Yuan-Up, tampon ve eteklerdeki cross çizgileri, geniş çamurlukları ve boydan boya uzanan LED stopları ile olduğundan daha kaslı ve geniş görünüyor.

    BYD Yuan Up, Çin'de 13.400 dolara satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    4310 mm uzunluğa, 1830 mm genişliğe ve 1675 mm yüksekliğe sahip olan BYD Yuan-Up'ın aks mesafesi de 2620 mm olarak karşımıza çıkıyor. 70 kW veya 130 kW'lık iki farklı motor seçeneğiyle sunulan modelde 32 kWsa kapasiteye sahip batarya ile 301 km'ye kadar, 45,1 kWsa'lik batarya ile 401 km'ye kadar menzil sunuluyor. Ön aksta MacPherson süspansiyon kullanılan otomobilin arkasında ise torsiyon çubuğu yer alıyor.

    İç mekanda ise 8.8 inç LCD dijital gösterge paneli, heap-up display ve BYD'nin imzası haline gelen, döndürülebilen 12.8 inç multimedya ekranı göze çarpıyor. Kablosuz şarj ünitesinin de bulunduğu kabin, büyük panoramik cam tavan sayesinde çok ferah görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 5 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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