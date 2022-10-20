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    2023 Toyota RAV4 GR Sport tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Toyota, haziran ayında tanıttığı makyajlı 2023 Toyota RAV4 ailesine GR Sport donanımını da dahil ediyor. Diğer modellerde olduğu gibi tasarım ve süspansiyonu güncelleyen marka motora dokunmamış.
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    2023 Toyota RAV4 GR Sport tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Avrupa pazarında Yaris, Yaris Cross, Corolla, C-HR ve hatta Hilux modelinde bile sportif GR Sport donanım seçeneği sunan Toyota bu aileye son olarak RAV4'ü de dahil etti. 2023 Toyota RAV4 GR Sport, diğer modellerde olduğu gibi bir takım kozmetik değişiklikler ve süspansiyon güncellemesiyle geldi.

    Yeni RAV4 GR Sport, 19 inçlik beş kollu parlak siyah jantlar, dış tasarımda dodikler, marşpiyel ekleri ve tamponlar gibi bolca alanda yer verilen parlak siyah detaylar ve GR logolarıyla ilk bakışta kendini belli ediyor. Bu görünüme yan ayna kapakları, A sütunları ve tavan da uyum sağlıyor.

    İç mekanda ise GR logolu direksiyonun yanı sıra yeni spor ön koltuklar dikkat çekiyor. GR işlemeli entegre başlıklara sahip bu koltuklarda süet ve yapay deri karışımı döşemeler kullanılmış. Söz konusu koltuklar elektrikli ayarlanabilir özelliğie sahip. Sürücü koltuğunda ayrıca hafıza fonksiyonu da bulunuyor.

    Haziran ayındaki makyajla birlikte gelen 10.5 inç dokunmatik multimedya ve 12.3 dijital gösterge ekranları 2023 Toyota RAV4 GR Sport'un standart özellikleri arasında. Toyota Safety Sense kapsamındaki birçok sürücü asistan teknolojisi de modelde standart olarak sunuluyor.

    2023 Toyota RAV4 GR Sport tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    RAV4 GR Sport'un süspansiyon sistemindeki ayarlamalar diğer donanım seviyelerine kıyasla daha farklı. Bu fark çok fazla olmasa da yaylar sertleştirilmiş ve amortisörler daha sportif bir sürüş deneyimi sağlayacak şekilde ayarlanmış. Japon üretici bu değişikliklerin yol tutuş kabiliyetini artırdığını ve daha çekici bir sürüş deneyimi sunduğunu belirtiyor.

    GR Sport versiyon RAV4'ün hibrit ve şarj edilebilir hibrit motor seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Toyota'nın AWD-i dört tekerlekten çekiş sistemiyle gelen bu seçeneklerden ilki (2.5 litre Hybrid) 219 hp güç sunarken ikincisi ise daha güçlü elektrik desteğiyle toplam 302 hp güç vadediyor.

    Toyota RAV4 GR Sport'un ilk teslimatları bu yıl sona ermeden yapılacak. Fiyat henüz belli değil ancak 37.990 eurodan başlayan (Almanya'da) diğer donanım seviyelerine kıyasla biraz daha pahalı olacaktır. Ülkemizde ise RAV4 Hybrid'in başlangıç fiyatı 1.5 milyon TL'ye yakın.

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