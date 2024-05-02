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    Chery ARRIZO 8 PHEV, 1214 km'lik dayanıklılık testini geçti

    Pekin'den başlayıp Wuhu'da son bulan dayanıklılık testinde ARRIZO 8 PHEV'in performansı ve gelişmiş sürüş destek sistemleri sınandı.                                

    Dünyanın önde gelen otomotiv üreticileri arasında yerini alan Chery, yeni nesil modellerinin dayanıklılığını kapsamlı testlerle kanıtlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Chery, yeni modeli ARRIZO 8 PHEV için “Uzun Mesafe Dayanıklılık Testi” gerçekleştirdi. Markının yeni enerji araçlarının dayanıklılığını ve uzun mesafe sürüş performansını test etmek gerçekleştirdiği testte toplam 1214 kilometrelik mesafe kat edildi.

    Test kapsamında Pekin’den yola çıkan ARRIZO 8 PHEV, kültür şehri Jinan’dan ve Konfüçyüs kutsal toprakları Qufu’dan geçerek sonunda Wuhu, Anhui’ye ulaştı. Bu yolculuk sadece coğrafi ve kültürel bir yolculuk niteliğini taşımakla kalmadı, aynı zamanda araçların performansının, sürüş deneyiminin ve uzun mesafe uyumunun da kapsamlı bir testi oldu.

    Chery ARRIZO 8 PHEV, 1214 km'lik dayanıklılık testini geçti
    Pekin’den start alan ARRIZO 8 PHEV, başlangıçta şehir içi trafik sıkışıklığında yol alarak araçların düşük hızda sürüş ve gelişmiş sürücü destek sistemlerini doğrulama fırsatı yakaladı. Şehirler arası yollara geçişle birlikte odak noktası artık, güç-aktarma sistemlerinin çalışma şekli ve uzun mesafede yakıt verimliliği oldu. ARRIZO 8 PHEV, üçüncü nesil DHT hibrit şanzımanla eşleşen 1.5T GDI beşinci nesil hibrit sisteme özel motorla donatılıyor.

    Elektromotor ile içten yanmalı motor arasındaki benzersiz uyum ve koordinasyon sürüş gereksinimlerine bağlı olarak güç kaynağını otomatik olarak değiştirme özelliğiyle daha fazla konfor, rahatlık ve verimli sürüş sağlıyor. Bu yolculuk, yeni enerjili modellerin uzun mesafe sürüşlerindeki olağanüstü performansını, Çin’deki diğer yeni enerjili araçların gelişen trendiyle uyumunu, Chery’nin Çin otomotiv endüstrisindeki liderliğini ve markanın becerisini gözler önüne seriyor.

    Durmadan 1463 kilometre yol alabiliyor

    Chery ARRIZO 8 PHEV, 1214 km'lik dayanıklılık testini geçti Tam Boyutta Gör
    Bu test aynı zamanda ARRIZO 8 PHEV’de sunulan gelişmiş sürüş destek sistemlerinin ideal bir gösterimi oldu. İster otoyolda uyarlanabilir hız sabitleyici (ACC) ve şeritten çıkma uyarısı (LDW) ister kentsel alanlarda otomatik acil durum freni (AEB) ve kör nokta algılama (BSD) olsun tüm bu gelişmiş özellikler, kullanıcılar için güvenliği ve sürüş kolaylığını önemli ölçüde artırdı. Bu ileri teknolojiler sadece sürücülerin stresini azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda gelecekteki sürüş koşullarının konfor ve güvenlik standartlarını da örnekliyor.

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    ARRIZO 8 PHEV, sadece 19 dakikada hızlı şarj olanağı sağlayan yüksek verimli bataryalara sahip. Menzil ve şarj hızındaki bu önemli gelişme, menzil endişesini ortadan kaldırarak, çevre dostu ve sürdürülebilir seyahat vizyonunu gerçekleştirmede geleceğe doğru atılan önemli bir adımı temsil ediyor. Diğer taraftan, gerçekleştirilen uzun yol testi, aracın konfor özelliklerini de ortaya çıkardı.

    ARRIZO 8 PHEV özellikle tam boy koltuklarıyla geniş bir oturma alanı ve konfor sunuyor. Ayrıca ARRIZO 8 PHEV, yüksek NVH (gürültü, titreşim ve rijitlik) performansıyla da öne çıkıyor ve tüm yolculara sakin ve keyifli bir yolculuk sağlıyor. Tüm bu özellikler hem sürücü hem de yolcular için konforlu ve huzurlu bir sürüş veya sürüş deneyimi sağlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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