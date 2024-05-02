Chery ARRIZO 8 PHEV, 1214 km'lik dayanıklılık testini geçti

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticileri arasında yerini alan Chery, yeni nesil modellerinin dayanıklılığını kapsamlı testlerle kanıtlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Chery, yeni modeli ARRIZO 8 PHEV için “Uzun Mesafe Dayanıklılık Testi” gerçekleştirdi. Markının yeni enerji araçlarının dayanıklılığını ve uzun mesafe sürüş performansını test etmek gerçekleştirdiği testte toplam 1214 kilometrelik mesafe kat edildi.
Test kapsamında Pekin’den yola çıkan ARRIZO 8 PHEV, kültür şehri Jinan’dan ve Konfüçyüs kutsal toprakları Qufu’dan geçerek sonunda Wuhu, Anhui’ye ulaştı. Bu yolculuk sadece coğrafi ve kültürel bir yolculuk niteliğini taşımakla kalmadı, aynı zamanda araçların performansının, sürüş deneyiminin ve uzun mesafe uyumunun da kapsamlı bir testi oldu.
Elektromotor ile içten yanmalı motor arasındaki benzersiz uyum ve koordinasyon sürüş gereksinimlerine bağlı olarak güç kaynağını otomatik olarak değiştirme özelliğiyle daha fazla konfor, rahatlık ve verimli sürüş sağlıyor. Bu yolculuk, yeni enerjili modellerin uzun mesafe sürüşlerindeki olağanüstü performansını, Çin’deki diğer yeni enerjili araçların gelişen trendiyle uyumunu, Chery’nin Çin otomotiv endüstrisindeki liderliğini ve markanın becerisini gözler önüne seriyor.
Durmadan 1463 kilometre yol alabiliyor
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ARRIZO 8 PHEV, sadece 19 dakikada hızlı şarj olanağı sağlayan yüksek verimli bataryalara sahip. Menzil ve şarj hızındaki bu önemli gelişme, menzil endişesini ortadan kaldırarak, çevre dostu ve sürdürülebilir seyahat vizyonunu gerçekleştirmede geleceğe doğru atılan önemli bir adımı temsil ediyor. Diğer taraftan, gerçekleştirilen uzun yol testi, aracın konfor özelliklerini de ortaya çıkardı.
ARRIZO 8 PHEV özellikle tam boy koltuklarıyla geniş bir oturma alanı ve konfor sunuyor. Ayrıca ARRIZO 8 PHEV, yüksek NVH (gürültü, titreşim ve rijitlik) performansıyla da öne çıkıyor ve tüm yolculara sakin ve keyifli bir yolculuk sağlıyor. Tüm bu özellikler hem sürücü hem de yolcular için konforlu ve huzurlu bir sürüş veya sürüş deneyimi sağlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.