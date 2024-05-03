2024'ün Ocak-Nisan döneminde Türkiye'de en çok satılan otomobiller

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Buna göre, 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artarak 371.438 adet oldu.

Nisan ayında satışlar düştü

Nisan ayındaki satışlarda ise geçen yıla göre bir daralma söz konusu. Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,61 azalarak 61.448 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 28,6 azalarak 14.471 adet oldu.

Motor tipine göre satışlar

Tam Boyutta Gör Satışlarda gövde tipine göre SUV'lar yüzde 54,1 pay ve 159.598 adetle hala lider konumda. Motor tipine göre değerlendirildiğinde ise benzinli otomobiller açık ara farkla liderliği korurken dizeli geçen hibrit otomobil satışları da farkı yavaş yavaş açıyor:

Benzin: 192.786 adet %65,4

Hibrit: 43.845 adet %14,9

Dizel: 32.676 adet %11,1

Elektrikli: 23.102 adet %7,8

Otogaz: 2.428 adet %0,8

Elektrikte düşük vergi diliminin payı yüzde 80'in üzerinde

Elektrikli otomobillerin aylık satışlardaki payı (Uzatılmış menzil versiyonları çıkarırsak) geçen yılın Nisan ayında yüzde 2,2 iken bu yıl yüzde 9,9'a yükselmiş. Ocak-Nisan dönemine bakıldığında, satılan elektrikli otomobillerin yüzde 87,8'inin 160 kW ve altında motor gücüne sahip olduğu görülüyor.

Yeni Renault Symbioz tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri 23 sa. önce eklendi

2024 Nisan ayında en çok satılan otomobiller ⭐ Sıra Model Adet 1. Fiat Egea Sedan 4.328 2. Togg T10X 3.003 3. Volkswagen Tiguan 2.809 4. Renault Clio 2.619 5. Hyundai i20 1.903 6. Chery Tiggo 7 Pro 1.832 7. Chery Omoda 5 1.760 8. Chery Tiggo 8 Pro 1.723 9. Dacia Duster 1.688 10. Toyota Corolla 1.667

Nisan ayı özelinde Togg T10X ve Volkswagen Tiguan gibi sürpriz isimleri ilk üçte görsek de Ocak-Nisan dönemine yayıldığında alışıldık tablo bir kez daha karşımıza çıkıyor. Bu tabloda Egea Sedan, Clio ve Megane üçlüsü üst sıralardaki yerini koruyor.

2024 Ocak-Nisan döneminde en çok satılan otomobiller🚗 Sıra Model Adet 1. Fiat Egea Sedan 19.568 2. Renault Clio 16.158 3. Renault Megane Sedan 14.092 4. Toyota Corolla 10.851 5. Fiat Egea Cross 9.755 6. Chery Tiggo 8 Pro 8.293 7. Dacia Duster 7.537 8. Togg T10X 7.148 9. Chery Tiggo 7 Pro 6.788 10. Hyundai i20 6.213

Nisan ayında en çok satılan elektrikli otomobiller

Tam Boyutta Gör Gittikçe artan elektrik rekabetine baktığımızda ise yukarıda da açıkça görüldüğü üzere yüzde 10'luk dilime giren 160 kW altındaki otomobiller başı çekiyor. Togg T10X'in ilk sırada yer aldığı listede SsangYong'un çok konuşulan Torres EVX modeli ikinci sırada konumlanmış. Elbette bu tabloda Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere kısıtlama uygulanmasının da payı büyük.

Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller⚡ Sıra Model Adet 1. Togg T10X 3.003 2. SsangYong Torres EVX 739 3. BMW iX1 361 4. Hyundai Ioniq 5 239 5. Volvo XC40 184 6. BMW i5 168 7. Renault Megane E-TECH 88 8. Hyundai Ioniq 6 78 9. MG4 77 10. Mini Countryman 70

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.