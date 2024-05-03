2024'ün Ocak-Nisan döneminde Türkiye'de en çok satılan otomobiller

- Nisan ayında satışlar düştü
- Motor tipine göre satışlar
- Elektrikte düşük vergi diliminin payı yüzde 80'in üzerinde
- 2024 Nisan ayında en çok satılan otomobiller ⭐
- 2024 Ocak-Nisan döneminde en çok satılan otomobiller🚗
- Nisan ayında en çok satılan elektrikli otomobiller
- Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller⚡
- Yorumlar
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Buna göre, 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artarak 371.438 adet oldu.
Nisan ayında satışlar düştü
Nisan ayındaki satışlarda ise geçen yıla göre bir daralma söz konusu. Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,61 azalarak 61.448 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 28,6 azalarak 14.471 adet oldu.
Motor tipine göre satışlar
- Benzin: 192.786 adet %65,4
- Hibrit: 43.845 adet %14,9
- Dizel: 32.676 adet %11,1
- Elektrikli: 23.102 adet %7,8
- Otogaz: 2.428 adet %0,8
Elektrikte düşük vergi diliminin payı yüzde 80'in üzerinde
Elektrikli otomobillerin aylık satışlardaki payı (Uzatılmış menzil versiyonları çıkarırsak) geçen yılın Nisan ayında yüzde 2,2 iken bu yıl yüzde 9,9'a yükselmiş. Ocak-Nisan dönemine bakıldığında, satılan elektrikli otomobillerin yüzde 87,8'inin 160 kW ve altında motor gücüne sahip olduğu görülüyor.
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Fiat Egea Sedan
|4.328
|2.
|Togg T10X
|3.003
|3.
|Volkswagen Tiguan
|2.809
|4.
|Renault Clio
|2.619
|5.
|Hyundai i20
|1.903
|6.
|Chery Tiggo 7 Pro
|1.832
|7.
|Chery Omoda 5
|1.760
|8.
|Chery Tiggo 8 Pro
|1.723
|9.
|Dacia Duster
|1.688
|10.
|Toyota Corolla
|1.667
Nisan ayı özelinde Togg T10X ve Volkswagen Tiguan gibi sürpriz isimleri ilk üçte görsek de Ocak-Nisan dönemine yayıldığında alışıldık tablo bir kez daha karşımıza çıkıyor. Bu tabloda Egea Sedan, Clio ve Megane üçlüsü üst sıralardaki yerini koruyor.
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Fiat Egea Sedan
|19.568
|2.
|Renault Clio
|16.158
|3.
|Renault Megane Sedan
|14.092
|4.
|Toyota Corolla
|10.851
|5.
|Fiat Egea Cross
|9.755
|6.
|Chery Tiggo 8 Pro
|8.293
|7.
|Dacia Duster
|7.537
|8.
|Togg T10X
|7.148
|9.
|Chery Tiggo 7 Pro
|6.788
|10.
|Hyundai i20
|6.213
Nisan ayında en çok satılan elektrikli otomobiller
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Togg T10X
|3.003
|2.
|SsangYong Torres EVX
|739
|3.
|BMW iX1
|361
|4.
|Hyundai Ioniq 5
|239
|5.
|Volvo XC40
|184
|6.
|BMW i5
|168
|7.
|Renault Megane E-TECH
|88
|8.
|Hyundai Ioniq 6
|78
|9.
|MG4
|77
|10.
|Mini Countryman
|70
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.