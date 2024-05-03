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    2024'ün Ocak-Nisan döneminde Türkiye'de en çok satılan otomobiller

    Hem yılın ilk dört ayında (Ocak-Nisan) hem de Nisan ayı özelindeki otomobil satışlarını, en çok satılan modelleri ve en çok satılan elektrikli otomobilleri sizler için derledik.

    Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Buna göre, 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artarak 371.438 adet oldu.

    Nisan ayında satışlar düştü

    Nisan ayındaki satışlarda ise geçen yıla göre bir daralma söz konusu. Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,61 azalarak 61.448 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 28,6 azalarak 14.471 adet oldu.

    Motor tipine göre satışlar

    2024'te Türkiye'de en çok satılan otomobiller Tam Boyutta Gör
    Satışlarda gövde tipine göre SUV'lar yüzde 54,1 pay ve 159.598 adetle hala lider konumda. Motor tipine göre değerlendirildiğinde ise benzinli otomobiller açık ara farkla liderliği korurken dizeli geçen hibrit otomobil satışları da farkı yavaş yavaş açıyor:
    • Benzin: 192.786 adet %65,4
    • Hibrit: 43.845 adet %14,9
    • Dizel: 32.676 adet %11,1
    • Elektrikli: 23.102 adet %7,8
    • Otogaz: 2.428 adet %0,8

    Elektrikte düşük vergi diliminin payı yüzde 80'in üzerinde

    Elektrikli otomobillerin aylık satışlardaki payı (Uzatılmış menzil versiyonları çıkarırsak) geçen yılın Nisan ayında yüzde 2,2 iken bu yıl yüzde 9,9'a yükselmiş. Ocak-Nisan dönemine bakıldığında, satılan elektrikli otomobillerin yüzde 87,8'inin 160 kW ve altında motor gücüne sahip olduğu görülüyor.

    2024 Nisan ayında en çok satılan otomobiller ⭐
    Sıra Model Adet
    1. Fiat Egea Sedan 4.328
    2. Togg T10X 3.003
    3. Volkswagen Tiguan 2.809
    4. Renault Clio 2.619
    5. Hyundai i20 1.903
    6. Chery Tiggo 7 Pro 1.832
    7. Chery Omoda 5 1.760
    8. Chery Tiggo 8 Pro 1.723
    9. Dacia Duster 1.688
    10. Toyota Corolla 1.667

    Nisan ayı özelinde Togg T10X ve Volkswagen Tiguan gibi sürpriz isimleri ilk üçte görsek de Ocak-Nisan dönemine yayıldığında alışıldık tablo bir kez daha karşımıza çıkıyor. Bu tabloda Egea Sedan, Clio ve Megane üçlüsü üst sıralardaki yerini koruyor.

    2024 Ocak-Nisan döneminde en çok satılan otomobiller🚗
    Sıra Model Adet
    1. Fiat Egea Sedan 19.568
    2. Renault Clio 16.158
    3. Renault Megane Sedan 14.092
    4. Toyota Corolla 10.851
    5. Fiat Egea Cross 9.755
    6. Chery Tiggo 8 Pro 8.293
    7. Dacia Duster 7.537
    8. Togg T10X 7.148
    9. Chery Tiggo 7 Pro 6.788
    10. Hyundai i20 6.213

    Nisan ayında en çok satılan elektrikli otomobiller

    2024'te Türkiye'de en çok satılan otomobiller Tam Boyutta Gör
    Gittikçe artan elektrik rekabetine baktığımızda ise yukarıda da açıkça görüldüğü üzere yüzde 10'luk dilime giren 160 kW altındaki otomobiller başı çekiyor. Togg T10X'in ilk sırada yer aldığı listede SsangYong'un çok konuşulan Torres EVX modeli ikinci sırada konumlanmış. Elbette bu tabloda Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere kısıtlama uygulanmasının da payı büyük.

    Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller⚡
    Sıra Model Adet
    1. Togg T10X 3.003
    2. SsangYong Torres EVX 739
    3. BMW iX1 361
    4. Hyundai Ioniq 5 239
    5. Volvo XC40 184
    6. BMW i5 168
    7. Renault Megane E-TECH 88
    8. Hyundai Ioniq 6 78
    9. MG4 77
    10. Mini Countryman 70
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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