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    Anlık Bildirim

    Makyajlı Chery Tiggo 7, Çin'de 10.300 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu

    Çinli Chery, 2024 model Tiggo 7 modelini satışa sundu. Üç farklı donanım seviyesiyle tercih edilebilen makyajlı Chery Tiggo 7'nin fiyatı 10.300 dolar ile 13.400 dolar aralığında değişiyor.
    Yeni 2024 Chery Tiggo 7, Çin'de 10.300 dolardan satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    2024 Chery Tiggo 7'nin tasarımında ufak değişiklikler yapılmış. Panjurunda elmas şekilli detaylara yer verilen SUV modelde panjuru saran krom süslemeler dikkat çekiyor. Yenilenen tamponda ise çapraz şekilde uzanan ince şeritler ve alt kısımdaki ince gündüz LED'leri göze çarpıyor.

    Arka kısmında değişiklik yapılmayan Tiggo 7'de boydan boya uzanan stop lambaları, bagaj spoyleri ve çift egzoz çıkışından oluşan tasarım devam ediyor. Yandan bakıldığında ise siyahtan gümüş renge geçiş yapan jantları çapı versiyona göre 17 veya 18 inç olarak karşımıza çıkıyor.

    Yeni 2024 Chery Tiggo 7, Çin'de 10.300 dolardan satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    İç mekandaki en büyük değişim 24.6 inçlik dijital kokpit ve yeni koyu kahverengi döşemeler. Yeni altı düz üç kollu direksiyonun da dikkat çektiği alandaki orta konsolda klima kontrollerinin yapıldığı 12.3 inçlik dokunmatik panel de mevcut.

    Deri koltuklar, anahtarsız giriş ve çalıştırma, 6 hoparlörlü ses sistemi ve otomatik klima gibi özellikler Tiggo 7'de artık standart olarak sunuluyor. En üst versiyonda ise 360 derece çevre görüş sistemi ve ısıtmalı ön koltuklar gibi konforu artıran özellikler devreye giriyor. Chery aynı zamanda ses yalıtımının da iyileştirildiğini belirtiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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