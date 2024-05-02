Makyajlı Chery Tiggo 7, Çin'de 10.300 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu

Arka kısmında değişiklik yapılmayan Tiggo 7'de boydan boya uzanan stop lambaları, bagaj spoyleri ve çift egzoz çıkışından oluşan tasarım devam ediyor. Yandan bakıldığında ise siyahtan gümüş renge geçiş yapan jantları çapı versiyona göre 17 veya 18 inç olarak karşımıza çıkıyor.
Deri koltuklar, anahtarsız giriş ve çalıştırma, 6 hoparlörlü ses sistemi ve otomatik klima gibi özellikler Tiggo 7'de artık standart olarak sunuluyor. En üst versiyonda ise 360 derece çevre görüş sistemi ve ısıtmalı ön koltuklar gibi konforu artıran özellikler devreye giriyor. Chery aynı zamanda ses yalıtımının da iyileştirildiğini belirtiyor.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.