Makyajlı Chery Tiggo 7, Çin'de 10.300 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu

Tam Boyutta Gör 2024 Chery Tiggo 7'nin tasarımında ufak değişiklikler yapılmış. Panjurunda elmas şekilli detaylara yer verilen SUV modelde panjuru saran krom süslemeler dikkat çekiyor. Yenilenen tamponda ise çapraz şekilde uzanan ince şeritler ve alt kısımdaki ince gündüz LED'leri göze çarpıyor.

Arka kısmında değişiklik yapılmayan Tiggo 7'de boydan boya uzanan stop lambaları, bagaj spoyleri ve çift egzoz çıkışından oluşan tasarım devam ediyor. Yandan bakıldığında ise siyahtan gümüş renge geçiş yapan jantları çapı versiyona göre 17 veya 18 inç olarak karşımıza çıkıyor.

Tam Boyutta Gör İç mekandaki en büyük değişim 24.6 inçlik dijital kokpit ve yeni koyu kahverengi döşemeler. Yeni altı düz üç kollu direksiyonun da dikkat çektiği alandaki orta konsolda klima kontrollerinin yapıldığı 12.3 inçlik dokunmatik panel de mevcut.

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Deri koltuklar, anahtarsız giriş ve çalıştırma, 6 hoparlörlü ses sistemi ve otomatik klima gibi özellikler Tiggo 7'de artık standart olarak sunuluyor. En üst versiyonda ise 360 derece çevre görüş sistemi ve ısıtmalı ön koltuklar gibi konforu artıran özellikler devreye giriyor. Chery aynı zamanda ses yalıtımının da iyileştirildiğini belirtiyor.

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Yeni 2024 Chery Tiggo 7, Çin'de 10.300 dolardan satışa çıktı