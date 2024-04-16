952 beygirlik Çinli: Yeni Denza Z9 GT ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, 952 beygirlik elektrikli Denza Z9 GT'nin görsellerini ve bazı teknik detaylarını paylaştı. Önümüzdeki yıl Avrupa'da da satışa sunulacak olan model, tasarımı ve performansıyla dikkat çekiyor.

Denza markası 2010 yılında BYD ve Mercedes-Benz tarafından 50:50 ortaklıkla kuruldu ancak 2021 yılının sonunda Alman üretici payını yüzde 10'a düşürerek Denza marka otomobillerin geliştirme ve üretim sürecine dahil olmayı bıraktı. Denza'nın D9, N7 ve N8 olmak üzere üç farklı modeli bulunuyor. Z9 GT modeli de yakında aileye dahil olacak.

Denza Z9 GT, neredeyse 5.2 metre uzunluğa ve beş kişilik oturma kapasitesine sahip büyük bir otomobil. Söz konusu modelin aks mesafesi ise 3.1 metrenin üzerinde. Tasarıma baktığımızda, elektrikli otomobillerin olmazsa olması haline gelen son derece aerodiamik bir silüet bizleri karşılıyor.

Tam Boyutta Gör Alçak burun, ince LED aydınlatmalar, büyük hava girişlerine sahip sportif tampon, aerodinamik jantlar ve gizli kapı kolları ilk dikkat çeken detaylar arasında. Büyük bir panoramik cam tavana sahip olan Denza Z9 GT'nin arkasında ise dikey şerit şeklindeki fren lambalarına sahip sabit spoyler, ince stop lambaları, büyük difüzör ve aktif arka kanat bulunuyor.

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Denza Z9 GT, bir aile otomobili görüntüsü çizse de toplam 710 kW yani 952 beygir güç üreten güç aktarma sistemiyle etkileyici bir performans vadediyor. Ön aks üzerinde 230 kW'lık bir elektrik motoru bulunan otomobilin arka aksında da her biri 240 kW maksimum güç üreten iki motor yer alıyor. Son hızı 240 km/s olarak açıklanan model 2875 kg ağırlığa sahip.

Z9 GT'nin ağır bir otomobil olduğu su götürmez bir gerçek fakat BYD'nin lityum demir fosfat batarya paketi ve üç tane motoru düşünürsek kulağa çok da abes gelmiyor. Batarya kapasitesi ve menzil gibi değerlerin tanıtıma saklandığı modelin bazı versiyonlarında Lidar mevcut. Bu da bizlere gelişmiş sürüş asistan teknolojilerine dair ipuçları veriyor.

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952 beygirlik Çinli: Yeni Denza Z9 GT ortaya çıktı