Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    952 beygirlik Çinli: Yeni Denza Z9 GT ortaya çıktı

    BYD ve Mercedes ortaklığında kurulan Denza'nın yeni Z9 GT modeli, Çinli üreticinin Blade Battery teknolojisine ve üç elektrik motoruna sahip. İşte detaylar:     
    952 beygirlik Çinli: Yeni Denza Z9 GT ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, 952 beygirlik elektrikli Denza Z9 GT'nin görsellerini ve bazı teknik detaylarını paylaştı. Önümüzdeki yıl Avrupa'da da satışa sunulacak olan model, tasarımı ve performansıyla dikkat çekiyor.

    Denza markası 2010 yılında BYD ve Mercedes-Benz tarafından 50:50 ortaklıkla kuruldu ancak 2021 yılının sonunda Alman üretici payını yüzde 10'a düşürerek Denza marka otomobillerin geliştirme ve üretim sürecine dahil olmayı bıraktı. Denza'nın D9, N7 ve N8 olmak üzere üç farklı modeli bulunuyor. Z9 GT modeli de yakında aileye dahil olacak.

    Denza Z9 GT, neredeyse 5.2 metre uzunluğa ve beş kişilik oturma kapasitesine sahip büyük bir otomobil. Söz konusu modelin aks mesafesi ise 3.1 metrenin üzerinde. Tasarıma baktığımızda, elektrikli otomobillerin olmazsa olması haline gelen son derece aerodiamik bir silüet bizleri karşılıyor.

    952 beygirlik Çinli: Yeni Denza Z9 GT ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Alçak burun, ince LED aydınlatmalar, büyük hava girişlerine sahip sportif tampon, aerodinamik jantlar ve gizli kapı kolları ilk dikkat çeken detaylar arasında. Büyük bir panoramik cam tavana sahip olan Denza Z9 GT'nin arkasında ise dikey şerit şeklindeki fren lambalarına sahip sabit spoyler, ince stop lambaları, büyük difüzör ve aktif arka kanat bulunuyor.

    Denza Z9 GT, bir aile otomobili görüntüsü çizse de toplam 710 kW yani 952 beygir güç üreten güç aktarma sistemiyle etkileyici bir performans vadediyor. Ön aks üzerinde 230 kW'lık bir elektrik motoru bulunan otomobilin arka aksında da her biri 240 kW maksimum güç üreten iki motor yer alıyor. Son hızı 240 km/s olarak açıklanan model 2875 kg ağırlığa sahip.

    Z9 GT'nin ağır bir otomobil olduğu su götürmez bir gerçek fakat BYD'nin lityum demir fosfat batarya paketi ve üç tane motoru düşünürsek kulağa çok da abes gelmiyor. Batarya kapasitesi ve menzil gibi değerlerin tanıtıma saklandığı modelin bazı versiyonlarında Lidar mevcut. Bu da bizlere gelişmiş sürüş asistan teknolojilerine dair ipuçları veriyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

    Profil resmi
    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    xbox fifa 23 kol ayarları kaydetmiyor oktav nedir egea bütün arıza ışıkları yanıyor en az yakan suv bir numaraya telefonu kapalı gösterme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 15 Pro
    Apple iPhone 15 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Chromebook Spin 314 CP314-1H-C5DL
    Acer Chromebook Spin 314 CP314-1H-C5DL
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız