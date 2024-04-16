952 beygirlik Çinli: Yeni Denza Z9 GT ortaya çıktı

Denza markası 2010 yılında BYD ve Mercedes-Benz tarafından 50:50 ortaklıkla kuruldu ancak 2021 yılının sonunda Alman üretici payını yüzde 10'a düşürerek Denza marka otomobillerin geliştirme ve üretim sürecine dahil olmayı bıraktı. Denza'nın D9, N7 ve N8 olmak üzere üç farklı modeli bulunuyor. Z9 GT modeli de yakında aileye dahil olacak.
Denza Z9 GT, neredeyse 5.2 metre uzunluğa ve beş kişilik oturma kapasitesine sahip büyük bir otomobil. Söz konusu modelin aks mesafesi ise 3.1 metrenin üzerinde. Tasarıma baktığımızda, elektrikli otomobillerin olmazsa olması haline gelen son derece aerodiamik bir silüet bizleri karşılıyor.
Denza Z9 GT, bir aile otomobili görüntüsü çizse de toplam 710 kW yani 952 beygir güç üreten güç aktarma sistemiyle etkileyici bir performans vadediyor. Ön aks üzerinde 230 kW'lık bir elektrik motoru bulunan otomobilin arka aksında da her biri 240 kW maksimum güç üreten iki motor yer alıyor. Son hızı 240 km/s olarak açıklanan model 2875 kg ağırlığa sahip.
Z9 GT'nin ağır bir otomobil olduğu su götürmez bir gerçek fakat BYD'nin lityum demir fosfat batarya paketi ve üç tane motoru düşünürsek kulağa çok da abes gelmiyor. Batarya kapasitesi ve menzil gibi değerlerin tanıtıma saklandığı modelin bazı versiyonlarında Lidar mevcut. Bu da bizlere gelişmiş sürüş asistan teknolojilerine dair ipuçları veriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)