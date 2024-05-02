Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Mercedes-Benz Otomotiv'in yeni Parça Lojistik Merkezi Gebze'de açıldı

    210 milyon TL’lik yatırımla kurulan parça lojistik merkezi şu an için 100 kişilik ek istihdam sağlıyor. İlerleyen süreçte hem yatırım miktarının hem de istihdamın artırılacağı bilgisini aldık.
    Mercedes-Benz'in yeni Parça Lojistik Merkezi Gebze'de açıldı Tam Boyutta Gör
    Mercedes-Benz Otomotiv, Gebze’de kurduğu ve tüm Türkiye’deki acentelere parça tedariği sağlayacağı yeni Parça Lojistik Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. 15 bin m² kapalı depolama alanına ve 7 bin m² daha büyümeye imkân verecek opsiyonlu alana sahip merkez, müşteri odaklılığı, sürdürülebilirlik yatırımları ve lojistik verimliliği ile fark yaratıyor.

    Mercedes-Benz Otomotiv'in kendi elektriğini kendisi üretecek yeni lojistik merkezi sayesinde Türkiye, Mercedes-Benz için özel olarak geliştirilen yüksek teknolojiyle donatılmış ambar yönetim sistemini kullanmaya başlayan dünyada 3’üncü ülke oldu.

    Merkezin açılış töreninde konuşan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, “Yeni lojistik merkezimizi, müşterilerimize ve paydaşlarımıza daha iyi hizmet sunma vizyonumuz doğrultusunda şekillendirdik. Yenilikçi teknolojilerin kullanımıyla fark yaratan lojistik merkezimiz ile markamızın sürdürülebilirlik konusundaki taahhüdünü de yansıtıyoruz. Müşteri odaklı yaklaşımımızı operasyonel mükemmeliyetle birleştirerek, sektörde öncü bir konumda olmaya devam ediyoruz.

    İhtiyaçlarımız doğrultusunda 22 bin m²’ye kadar büyütebileceğimiz tesisimiz ile enerji verimliliği, atık yönetimi ve karbon ayak izinin azaltılması gibi alanlarda öncü uygulamaları benimseyerek çevresel etkiyi en aza indirmeyi amaçlıyoruz. 210 milyon TL’lik yatırımla kurduğumuz yeni lojistik merkezimiz ile 100 kişilik ek istihdam sağlıyoruz” dedi. 

    Kendi elektriğini üretecek, azami geri dönüşüm sağlayacak

    Mercedes-Benz'in yeni Parça Lojistik Merkezi Gebze'de açıldı Tam Boyutta Gör
    Faaliyete geçmesi yaklaşık 18 ayı bulan merkez için özel olarak geliştirilen ambar yönetim sistemi dünyada 3’üncü olarak tesiste kullanılıyor. Bu teknoloji, iş modeline operasyonel verimlilik kazandırıyor ve müşteri odaklı tüm ihtiyaçları karşılıyor. Tamamen elektrikli makina ve ekipmanların kullanıldığı lojistik merkezi, çatısındaki GES (Güneş Enerji Santrali) projesi sayesinde kendi elektriğini üreten bir bina formatına sahip olacak. Etkin atık yönetimi ile azami geri dönüşüm sağlamasının yanı sıra tüm alanlarda enerji tasarrufunu sağlayan aydınlatma sistemi ile sürdürülebilir bir mimari sunuyor.

    Daha hızlı işlem, en aza indirilen hata oranı

    Mercedes-Benz'in yeni Parça Lojistik Merkezi Gebze'de açıldı Tam Boyutta Gör
    Daha büyük parçalar için serbest ambarlama imkânı tanıyan alanlar, lastik ve elektrikli araçların bataryalarının depolanması için tasarlanmış yangına dayanaklı özel odaların olduğu tesis, 70 bin tanımlı, 30 bin aktif parça portföyüne sahip. Lojistik merkezine entegre olarak kurulan C tipi antrepo sayesinde ise ithalat süreçleri çok daha hızlı ve verimli şekilde tamamlanabiliyor. Merkezdeki tüm işlemler, lokasyonlar ve parçalar üzerinde bulunan barkod sayesinde mobil el terminalleri kullanılarak yürütülüyor. Bu sayede süreçler hızlanırken hata oranları da en aza iniyor.

    Halihazırda yüzde 75 oranında doluluk oranına sahip olan parça lojistik merkezinde yurt dışından gelen parçaların oranı yüzde 90. Sadece lastikler ve ticari araçlarda kullanılan bazı süslemeler yüzde 10'luk yerli parça dilimini oluşturuyor. Tesiste elektrikli araç bataryalarına ve bazı kimyasallara özel ayrı bölmeler oluşturulmuş. Bu bölmeler herhangi bir yangın durumunda uzun süre alevleri diğer alanlara geçirmeyecek şekilde tasarlanmış. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yüzük küçültünce gramı düşer mi elyaf nerede satılır enjektör temizleyici tarihi geçmiş ayran içilir mi egea 1.6 multijet motor yağı hangisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A12
    Samsung Galaxy A12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2024 M3 MacBook Air
    Apple 2024 M3 MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız