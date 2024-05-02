Mercedes-Benz Otomotiv'in yeni Parça Lojistik Merkezi Gebze'de açıldı

- Kendi elektriğini üretecek, azami geri dönüşüm sağlayacak
- Daha hızlı işlem, en aza indirilen hata oranı
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Mercedes-Benz Otomotiv'in kendi elektriğini kendisi üretecek yeni lojistik merkezi sayesinde Türkiye, Mercedes-Benz için özel olarak geliştirilen yüksek teknolojiyle donatılmış ambar yönetim sistemini kullanmaya başlayan dünyada 3’üncü ülke oldu.
Merkezin açılış töreninde konuşan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, “Yeni lojistik merkezimizi, müşterilerimize ve paydaşlarımıza daha iyi hizmet sunma vizyonumuz doğrultusunda şekillendirdik. Yenilikçi teknolojilerin kullanımıyla fark yaratan lojistik merkezimiz ile markamızın sürdürülebilirlik konusundaki taahhüdünü de yansıtıyoruz. Müşteri odaklı yaklaşımımızı operasyonel mükemmeliyetle birleştirerek, sektörde öncü bir konumda olmaya devam ediyoruz.
İhtiyaçlarımız doğrultusunda 22 bin m²’ye kadar büyütebileceğimiz tesisimiz ile enerji verimliliği, atık yönetimi ve karbon ayak izinin azaltılması gibi alanlarda öncü uygulamaları benimseyerek çevresel etkiyi en aza indirmeyi amaçlıyoruz. 210 milyon TL’lik yatırımla kurduğumuz yeni lojistik merkezimiz ile 100 kişilik ek istihdam sağlıyoruz” dedi.
Kendi elektriğini üretecek, azami geri dönüşüm sağlayacak
Daha hızlı işlem, en aza indirilen hata oranı
Halihazırda yüzde 75 oranında doluluk oranına sahip olan parça lojistik merkezinde yurt dışından gelen parçaların oranı yüzde 90. Sadece lastikler ve ticari araçlarda kullanılan bazı süslemeler yüzde 10'luk yerli parça dilimini oluşturuyor. Tesiste elektrikli araç bataryalarına ve bazı kimyasallara özel ayrı bölmeler oluşturulmuş. Bu bölmeler herhangi bir yangın durumunda uzun süre alevleri diğer alanlara geçirmeyecek şekilde tasarlanmış.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.