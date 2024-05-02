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    Ticaret Bakanlığı'ndan sıfır otomobillere yeni düzenleme yolda!

    Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenleme ile sıfır otomobil satışlarına ve ikinci el alım-satım yapan kurumsal şirketlere yeni kurallar getiriliyor.
    Ticaret Bakanlığı'ndan sıfır otomobillere yeni düzenleme yolda! Tam Boyutta Gör
    Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektörünü ilgilendiren yeni bir düzenleme hazırlıyor. Henüz taslak aşamasındaki düzenleme ile otomotiv distribütörleri, bayiler ve ikinci el satışlara çeşitli değişiklikler getirilecek.

    Vergisi ödenen araca zam yapılamayacak

    Yönetmeliğin taslak versiyonunda yer alan maddelere göre sıfır otomobiller, üretici veya distribütör tarafından yetkili satıcıya (bayiye) teslim edildikten sonra ve aracın vergileri ödendikten sonra aracın fiyatı bayi tarafından artırılamayacak. Bayiler, vergilerini ödedikleri araçları, ilk belirledikleri fiyattan satmak zorunda olacak.

    Sıfır otomobil bayileri, müşteriden aracın fiyatının en fazla yüzde 10’u kadar ön ödeme alabilecek. Alıcı, faturası düzenlenmemiş araçlar için herhangi bir gerekçe göstermeden veya cezai şart ödemeksizin ön ödemeli taşıt satış sözleşmesinden cayabilecek.

    Ticaret Bakanlığı'ndan sıfır otomobillere yeni düzenleme yolda! Tam Boyutta Gör
    Yönetmelik ile bayileri koruyan çeşitli hükümler de getiriliyor. Distribütörlerin, bayiler arasındaki rekabeti bozan uygulamaları sonlandırılacak. Distribütörler bayiyi, bir ayda son 3 yıllık satışların aylık ortalamasından daha fazla araç almaya zorlayamayacak. Uygulanacak zamları bayiye 3 gün önceden bildirmek zorunda olacak.

    Fatura tarihinden itibaren taşıt fiyatına zam yapılamayacak. Böylelikle faturası kesilen araçlar için müşteriden daha fazla para talep edilemeyecek. Ayrıca otomotiv markaları, tavisye edilen otomobil satış fiyatlarını internet üzerinden yayınlamak zorunda olacak.

    İkinci el araç değerlemesi yapan şirketlerin fiyat tekliflerine düzenleme

    Ticaret Bakanlığı, yeni yönetmelik ile VavaCars, Letgo Otoplus, Carvak gibi ikinci el araç alım satımı yapan şirketlerin araç değerleme politikalarına da düzenleme getiriyor. Aracını bu firmalara satmak isteyen müşteriler, internet üzerinden araç bilgilerini girerek ön teklif alabiliyor ve aracının ne kadara alınacağını görüyor. Aracın fiziksel incelemesinin ardından nihai teklif bildiriliyor. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından 8 yaşın ve 160 bin kilometrenin altındaki taşıtlar için ön teklif ile nihai teklif arasındaki fark yüzde 5’ten fazla olamayacak. Araç sahibinin bildirmediği ilave arızalar ve kusurlar varsa yüzde 5’in üzerine bu fark eklenebilecek.

    İhaleye katılanların IP bilgileri tutulacak

    Bakanlık, internet üzerinden ihaleyle araç satışına da düzenleme getiriyor. Araçların detaylı bilgilerinin yanı sıra hasar, değişen parça, muayene bilgileri ve aracın satışını kısıtlayıcı tedbir olup olmadığı gibi bilgiler ihaleden 10 gün önce açıklanmak zorunda olacak. İhaleyle satışlarda satıcı ve alıcılarla yazılı üyelik sözleşmesi imzalanacak, ihalelere alıcı veya satıcı olarak yalnızca üyeler katılabilecek, üyelerin TC kimlik numaraları, ihalelerde teklif veren katılımcılara ait IP adresleriyle birlikte 5 yıl süreyle muhafaza edilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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