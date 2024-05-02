Ticaret Bakanlığı'ndan sıfır otomobillere yeni düzenleme yolda!

Tam Boyutta Gör Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektörünü ilgilendiren yeni bir düzenleme hazırlıyor. Henüz taslak aşamasındaki düzenleme ile otomotiv distribütörleri, bayiler ve ikinci el satışlara çeşitli değişiklikler getirilecek.

Vergisi ödenen araca zam yapılamayacak

Yönetmeliğin taslak versiyonunda yer alan maddelere göre sıfır otomobiller, üretici veya distribütör tarafından yetkili satıcıya (bayiye) teslim edildikten sonra ve aracın vergileri ödendikten sonra aracın fiyatı bayi tarafından artırılamayacak. Bayiler, vergilerini ödedikleri araçları, ilk belirledikleri fiyattan satmak zorunda olacak.

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Sıfır otomobil bayileri, müşteriden aracın fiyatının en fazla yüzde 10’u kadar ön ödeme alabilecek. Alıcı, faturası düzenlenmemiş araçlar için herhangi bir gerekçe göstermeden veya cezai şart ödemeksizin ön ödemeli taşıt satış sözleşmesinden cayabilecek.

Tam Boyutta Gör Yönetmelik ile bayileri koruyan çeşitli hükümler de getiriliyor. Distribütörlerin, bayiler arasındaki rekabeti bozan uygulamaları sonlandırılacak. Distribütörler bayiyi, bir ayda son 3 yıllık satışların aylık ortalamasından daha fazla araç almaya zorlayamayacak. Uygulanacak zamları bayiye 3 gün önceden bildirmek zorunda olacak.

Fatura tarihinden itibaren taşıt fiyatına zam yapılamayacak. Böylelikle faturası kesilen araçlar için müşteriden daha fazla para talep edilemeyecek. Ayrıca otomotiv markaları, tavisye edilen otomobil satış fiyatlarını internet üzerinden yayınlamak zorunda olacak.

İkinci el araç değerlemesi yapan şirketlerin fiyat tekliflerine düzenleme

Ticaret Bakanlığı, yeni yönetmelik ile VavaCars, Letgo Otoplus, Carvak gibi ikinci el araç alım satımı yapan şirketlerin araç değerleme politikalarına da düzenleme getiriyor. Aracını bu firmalara satmak isteyen müşteriler, internet üzerinden araç bilgilerini girerek ön teklif alabiliyor ve aracının ne kadara alınacağını görüyor. Aracın fiziksel incelemesinin ardından nihai teklif bildiriliyor. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından 8 yaşın ve 160 bin kilometrenin altındaki taşıtlar için ön teklif ile nihai teklif arasındaki fark yüzde 5’ten fazla olamayacak. Araç sahibinin bildirmediği ilave arızalar ve kusurlar varsa yüzde 5’in üzerine bu fark eklenebilecek.

İhaleye katılanların IP bilgileri tutulacak

Bakanlık, internet üzerinden ihaleyle araç satışına da düzenleme getiriyor. Araçların detaylı bilgilerinin yanı sıra hasar, değişen parça, muayene bilgileri ve aracın satışını kısıtlayıcı tedbir olup olmadığı gibi bilgiler ihaleden 10 gün önce açıklanmak zorunda olacak. İhaleyle satışlarda satıcı ve alıcılarla yazılı üyelik sözleşmesi imzalanacak, ihalelere alıcı veya satıcı olarak yalnızca üyeler katılabilecek, üyelerin TC kimlik numaraları, ihalelerde teklif veren katılımcılara ait IP adresleriyle birlikte 5 yıl süreyle muhafaza edilecek.

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Ticaret Bakanlığı'ndan sıfır otomobillere yeni düzenleme yolda!