Tam Boyutta Gör Tesla, yazılım güncellemeleri aracılığıyla araçlarına iyileştirmeler ve yeni özellikler getirmeye devam ediyor. Tesla'nın yaklaşan 2024.14.3 güncellemesi de bu türden bir güncelleme olacak. İlgili güncellemenin kodlarında keşfedilen ayrıntılar ise Tesla’nın etkileyici bir özellik üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor. Belirtilenlere göre Tesla, tıpkı Apple’ın Siri asistanı gibi kendi araç içi sesli asistanı üzerinde çalışıyor.

Tesla, sesli asistan geliştiriyor

Tesla’nın 2024.14.3 güncellemesinin kodlarında gizlenen şey Siri tarzı bir sesli asistan. Bu asistanın bir uyandırma sözcüğü ile etkinleştirileceği belirtiliyor, yani “Hey Siri” gibi. Şimdilik detaylar net değil ancak Tesla asistanının klima ayarlarını değiştirmekten başka bir şarkıya geçmeye kadar hemen hemen her şeyi halledebileceği belirtiliyor.

Bununla birlikte Tesla asistanının bir uyandırma sözcüğüyle etkileşecek olması onun sürekli dinleme halinde olacağını gösteriyor. Tesla’nın araçlarında zaten sesli komut özelliği bulunuyor ancak bunlar direksiyonda bulunan bir düğmeye basarak etkinleştiriliyor. Bununla birlikte Tesla asistanının halihazırda mevcutta olan Microsoft Jenny Neutral sesini kullanacağı da söyleniyor.

Tesla, yenilenmiş kullanıcı arayüzü, eller serbest bagaj açma işlevi, otomatik vites değiştirme ve Nöbetçi Modu kayıtlarını telefonda önizleme yeteneği de dahil olmak üzere yaklaşan bahar güncellemesi ile araçlarına gelecek bir dizi yeni özelliği zaten duyurmuştu. Güncellemenin kodlarında henüz duyurulmamış birkaç özelliğin daha geleceği keşfedildi. Bunlar arasında Amazon Music desteği, yeni Track Mode pencereleri ve "Kısıtlı Sürücüler" özelliği için daha fazla seçenek yer alıyor. Ayrıca Tesla’nın 19" ve 20" boyutlarında "Wishbone" adı verilen iki yeni jant tasarımı sunacağına da dikkat çekiliyor.

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Tesla, Siri gibi kendi araç içi sesli asistanını geliştiriyor