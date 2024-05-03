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    Anlık Bildirim

    Tesla, Siri gibi kendi araç içi sesli asistanını geliştiriyor

    Tesla’nın yaklaşan 2024.14.3 güncellemesinin kaynak kodlarında firmanın kendi araç içi sesli asistanının ayrıntıları keşfedildi. Bu, tıpkı Siri gibi çalışan bir Tesla asistanı olacak.
    Tesla, Siri gibi kendi araç içi sesli asistanını geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Tesla, yazılım güncellemeleri aracılığıyla araçlarına iyileştirmeler ve yeni özellikler getirmeye devam ediyor. Tesla'nın yaklaşan 2024.14.3 güncellemesi de bu türden bir güncelleme olacak. İlgili güncellemenin kodlarında keşfedilen ayrıntılar ise Tesla’nın etkileyici bir özellik üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor. Belirtilenlere göre Tesla, tıpkı Apple’ın Siri asistanı gibi kendi araç içi sesli asistanı üzerinde çalışıyor.

    Tesla, sesli asistan geliştiriyor

    Tesla’nın 2024.14.3 güncellemesinin kodlarında gizlenen şey Siri tarzı bir sesli asistan. Bu asistanın bir uyandırma sözcüğü ile etkinleştirileceği belirtiliyor, yani “Hey Siri” gibi. Şimdilik detaylar net değil ancak Tesla asistanının klima ayarlarını değiştirmekten başka bir şarkıya geçmeye kadar hemen hemen her şeyi halledebileceği belirtiliyor.

    Bununla birlikte Tesla asistanının bir uyandırma sözcüğüyle etkileşecek olması onun sürekli dinleme halinde olacağını gösteriyor. Tesla’nın araçlarında zaten sesli komut özelliği bulunuyor ancak bunlar direksiyonda bulunan bir düğmeye basarak etkinleştiriliyor. Bununla birlikte Tesla asistanının halihazırda mevcutta olan Microsoft Jenny Neutral sesini kullanacağı da söyleniyor.

    Tesla, Siri gibi kendi araç içi sesli asistanını geliştiriyor
    Tesla, yenilenmiş kullanıcı arayüzü, eller serbest bagaj açma işlevi, otomatik vites değiştirme ve Nöbetçi Modu kayıtlarını telefonda önizleme yeteneği de dahil olmak üzere yaklaşan bahar güncellemesi ile araçlarına gelecek bir dizi yeni özelliği zaten duyurmuştu. Güncellemenin kodlarında henüz duyurulmamış birkaç özelliğin daha geleceği keşfedildi. Bunlar arasında Amazon Music desteği, yeni Track Mode pencereleri ve "Kısıtlı Sürücüler" özelliği için daha fazla seçenek yer alıyor. Ayrıca Tesla’nın 19" ve 20" boyutlarında "Wishbone" adı verilen iki yeni jant tasarımı sunacağına da dikkat çekiliyor.
    Kaynakça https://www.teslarati.com/tesla-prepares-newest-driver-assistance-setting-voice-assistant/ https://electrek.co/2024/05/02/tesla-preparing-launch-own-in-car-voice-assistant/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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