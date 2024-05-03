Tesla, Siri gibi kendi araç içi sesli asistanını geliştiriyor

Tesla’nın 2024.14.3 güncellemesinin kodlarında gizlenen şey Siri tarzı bir sesli asistan. Bu asistanın bir uyandırma sözcüğü ile etkinleştirileceği belirtiliyor, yani “Hey Siri” gibi. Şimdilik detaylar net değil ancak Tesla asistanının klima ayarlarını değiştirmekten başka bir şarkıya geçmeye kadar hemenhemen her şeyi halledebileceği belirtiliyor.
Bununla birlikte Tesla asistanının bir uyandırma sözcüğüyle etkileşecek olması onun sürekli dinlemehalinde olacağını gösteriyor. Tesla’nın araçlarında zaten sesli komut özelliği bulunuyor ancak bunlar direksiyonda bulunan bir düğmeye basarak etkinleştiriliyor. Bununla birlikte Tesla asistanının halihazırda mevcutta olan Microsoft Jenny Neutral sesini kullanacağı da söyleniyor.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.