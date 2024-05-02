Hızlı şarj elektrikli araçların bataryalarına zarar veriyor mu? İşte sonuçlar

"Seviye 3" olarak adlandırılan DC (doğru akım) ile çalışan hızlı şarj istasyonları ile günümüz elektrikli otomobillerini yarım saatten kısa sürede %80-%90 seviyelerine şarj etmek mümkün. 250-300 kW'lara varan güç sunabilen bu şarj istasyonları otomobilin batarya yönetim sistemiyle iletişim halindeler. Bataryalar, şarj istasyonlarına ne kadar voltaj ve akım çekebileceğini bildirerek pillerin aşırı ısınmadan ve zarar görmeden şarj olmalarını sağlıyor. Lityum iyon bataryalar yüksek şarj seviyelerine ulaştıklarında zarar görmemeleri için bataryaya gelen akımı düşürürler. Bu sebeple yüksek hızlı şarj ile aracın bataryasının bozulması ve zarar görmesi söz konusu değil.
Ancak oluşan ısı ve aşırı akımın pil kimyasında değişimlere sebep olduğu ve batarya ömrünü kısalttığı biliniyor. Bu nedenle sürekli olarak hızlı şarj yapılması önerilmiyor. Peki batarya ömrüne ne kadar kısalma gerçekleşiyor?
Idaho Ulusal Laboratuvarı (INL) tarafından yürütülen bir araştırmada, elektrikli bir otomobilin bataryasının sadece hızlı şarj ile doldurulmasının batarya ömrünü gerçekten kısalttığı bulundu. Ancak aradaki fark tahmin ettiğiniz kadar değil.
2012 model Nissan Leaf'ler test edildi
INL, 2012 model dört Nissan Leaf ile yaptığı testte, araçlardan ikisini evlerde bulunan 240 voltluk AC "Seviye 2" şarj ile, diğer ikisini ise Seviye 3 hızlı şarj ile şarj etti. Bir yıl boyunca Arizona'da araçları aynı sürücü grubuyla test eden INL, araçların batarya kapasitesini 16 bin km'de bir ölçtü. 80 bin km sonunda AC şarj ile doldurulan araçlarda %23 batarya kapasite kaybı gözlenirken, sürekli DC hızlı şarj ile şarj edilen araçlarda %27 kayıp tespit edildi. Dolayısıyla arada %4 gibi bir çok büyük olmayan bir fark olduğu görüldü.
Bir senede, sadece 80 bin km'de bu kadar büyük kayıp yaşanmasının nedenleri ise şunlar: Birincisi, araçlar eski nesle ait oldukları için 24 kWh'lik küçük bataryalarından dolayı çok fazla şarj döngüsü yapmak zorunda kaldılar. İkincisi günümüz elektrikli otomobillerinin gelişmiş sıvı soğutmalı termal yönetim sistemleri yerine Nissan Leaf'in hava soğutmalı bataryaya sahip olması dolayısıyla Arizona'nın sıcak havası batarya ömrüne negatif etkide bulundu.
Tesla'ların şarj verileri ne söylüyor?
Başka bir çalışmada ise Recurrent Auto sitesi, 4400 adet Tesla aracının şarj verilerini analiz etti. Buna göre, sıklıkla hızlı veya yavaş şarj olan araçların batarya bozunma oranlarının birbirine yakın olduğu görüldü. Elektrikli otomobiller için araç ve batarya analiz raporları sunan şirket, %90 oranında hızlı şarj olan araçlar ile %10 oranında hızlı şarj olan araçları karşılaştırdı. Grafiğe bakıldığında iki yöntem arasında anlamlı bir fark olmadığı görülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.