BYD'nin tahtına göz dikti: Leapmotor hızla büyüyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Leapmotor, önümüzdeki on yıl içinde yıllık satışlarını 4 milyon adedin üzerine çıkarmayı hedefliyor. Şirketin CEO’su Zhu Jiangming, Hangzhou’daki açıklamasında bu iddialı hedefin küresel genişleme stratejisi sayesinde mümkün olacağını söyledi.

Zhu, 2026 yılı için hedeflerinin 1 milyon adet satış olduğunu belirtti. Bu hedefte Stellantis ile yürütülen uluslararası ortaklığın önemli rol oynayacağını vurgulayan Zhu, ayrıca 250 bin yuanın (34.300 dolar) üzerinde fiyatlandırılacak yeni bir premium araç serisi hazırladıklarını da duyurdu.

Yaklaşık 10 yıllık geçmişe sahip Leapmotor, Çin’in yoğun rekabetle dolu otomotiv pazarında son dönemde güçlü bir çıkış yakaladı. Satış hacmindeki hızlı büyümenin yanında kârlılık tarafında da 2025 boyunca önemli ilerleme kaydedildi. Markanın en çok satan modeli olan C10 elektrikli SUV’un başlangıç fiyatı 20.382 dolar seviyesinde ve bu model, özellikle 25 bin dolar altı elektrikli araç segmentinde BYD’nin payını daraltıyor.

Türkiye’de üretilen SWM G01 Pro fiyatı ve satış tarihi açıklandı 21 sa. önce eklendi

Çin Binek Otomobil Birliği verilerine göre Leapmotor’un Çin'deki iç pazar satışları, 2025’in ilk 11 ayında neredeyse ikiye katlanarak 482.447 adede ulaştı. Aynı dönemde BYD’nin iç pazar satışları ise yüzde 5,1 düşerek 3,1 milyon adede geriledi.

Elektronik mühendisi olan ve Dahua Technology’nin kurucularından biri olarak bilinen Zhu, rekabette maliyet avantajının ancak kilit teknolojilerin şirket içinde geliştirilmesiyle sağlanabileceğini düşünüyor. Zhu’ya göre araçlardaki parçaların değer bazında yüzde 65’i Leapmotor tarafından geliştiriliyor ve bu durum şirkete rakiplerine kıyasla yaklaşık yüzde 10 maliyet avantajı kazandırıyor.

Şirket, 2026’da İspanya’da üretime başlamayı planlıyor. Tedarik zincirinden sorumlu Başkan Yardımcısı Shu Chuncheng, yerel düzenlemeler doğrultusunda araçlarda kullanılan parçaların değer bazında yüzde 40’ının Avrupa’dan tedarik edileceğini söyledi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

BYD'nin tahtına göz dikti: Leapmotor hızla büyüyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: