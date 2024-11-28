Scudo Van Standart 1.5 Multijetmotorlu versiyonu 1.049.900 TL’den, Scudo Van Standart 2.0 Multijetmotora sahip versiyonu ise 1.149.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Tüm Scudo Van modellerinde 300 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faizli kredi kampanyası veya kredi kampanyasından faydalanmayı tercih etmeyen müşteriler için ise alternatif olarak 50 bin TL nakit indirim fırsatı sunuluyor.
Yeni Scudo Van Standart gövde, 5,3 m3’lük yükleme hacmi ile mevcut Doblo Cargo Maxi ve Scudo Van Maxi modelleri arasında yer alırken FIAT Professional ürün gamı 3,3 m3’ten 17 m3’e kadar tüm ihtiyaçlara uygun model ve gövde seçenekleriyle ticari araç kullanıcılarının tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir ürün gamı sunuyor.
Scudo Van Standart versiyonu; 4,98 metrelik uzunluğu, 1,9 metrelik genişliği ve 1,9 metrelik yüksekliği ile orta ticari araç segmentinde kompakt bir çözüm olarak öne çıkıyor. Scudo Van Standart’ın 2.51 metre uzunluğundaki yükleme alanı, ön yolcu koltuğunun kaldırılarak yük bölümüne uzanan bir pencerenin açılması ile daha uzun yüklerin taşınmasına izin veren Magic Cargo özelliği ile 3.67 metreye ulaşabiliyor.
İki Farklı Yerli Üretim Gövde Seçeneği
Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasında üretimine başlanan Yeni Scudo’da 1.5 litrelik yeni Multijet dizel motor seçeneği de ilk kez satışa sunuluyor. Scudo’da 120 HP’lik güç ve 300 NM tork sunan bu yeni 1,5 litre hacmindeki motor seçeneğine ek olarak yine güçlü ve yüksek performanslı 2.0 litre hacmindeki 145 HP’lik 340 Nm tork sunan motor alternatifi de ürün gamında yer almaya devam ediyor.
1,5 litrelik motor Scudo Van Standart gövdede yer alırken, 2.0 litrelik versiyon hem Standart, hem de Maxi gövdelerde tercih edilebiliyor. Satın alımda ve kullanımda ekonomik bir çözüm.
Teknoloji ve konfor özellikleri
GSRv2 standartlarını karşılayan ve ileri güvenlik (ADAS) özellikleriyle Scudo Van kullanıcısına, Çarpışma Uyarısı ve Acil Durum Fren Sistemi (AEBS), Trafik İşareti Tanıma ve Akıllı Hız Asistanı, Yorgunluk Uyarı Sistemi, Şerit Takip Sistemini standart olarak sunuyor. Böylece ticari araç kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırırken, güvenlik, sağlamlık, çok yönlülük ve yüksek sürüş keyfi avantajları ile göz dolduruyor.
Scudo Van’ın sürgülü yan kapısı 935 mm’lik genişliği ile 1 Euro Paletin rahatlıkla yüklenebilmesine imkan tanırken, Maxi (L3) gövdede 3; standart (L2) gövdede ise 2 Euro Palet taşınabiliyor. Yeni Scudo Van Standart (L2) ile birlikte FIAT Professional markası, 3,3 m3’den 17m3’e kadar üç farklı model ve sekiz farklı seçenek ile müşterilerin ihtiyaçlarına cevap veriyor.
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Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.