Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bursa'da üretilen yeni Fiat Scudo satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

    FIAT Professional ürün gamı, üretimi Kasım ayında Tofaş’ta başlayan Scudo Van’ın yeni gövde tipi ve 1.5 litrelik yeni motor seçeneği ile daha da güçlendi.       
    Yeni Fiat Scudo Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    FIAT Professional, orta boyutlu hafif ticari araç segmentindeki modeli Scudo’ya daha kompakt boyutlardaki Standart gövdesini ekledi. Üretimi Tofaş’ta gerçekleştirilen Yeni Scudo Van, esnek ihtiyaçlara yanıt veren geniş iç hacmi ve şehir içi taşımacılığına uygun boyutları ile dikkat çekiyor.

    Scudo Van Standart 1.5 Multijetmotorlu versiyonu 1.049.900 TL’den, Scudo Van Standart 2.0 Multijetmotora sahip versiyonu ise 1.149.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Tüm Scudo Van modellerinde 300 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faizli kredi kampanyası veya kredi kampanyasından faydalanmayı tercih etmeyen müşteriler için ise alternatif olarak 50 bin TL nakit indirim fırsatı sunuluyor.

    Yeni Scudo Van Standart gövde, 5,3 m3’lük yükleme hacmi ile mevcut Doblo Cargo Maxi ve Scudo Van Maxi modelleri arasında yer alırken FIAT Professional ürün gamı 3,3 m3’ten 17 m3’e kadar tüm ihtiyaçlara uygun model ve gövde seçenekleriyle ticari araç kullanıcılarının tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir ürün gamı sunuyor.

    Scudo Van Standart versiyonu; 4,98 metrelik uzunluğu, 1,9 metrelik genişliği ve 1,9 metrelik yüksekliği ile orta ticari araç segmentinde kompakt bir çözüm olarak öne çıkıyor. Scudo Van Standart’ın 2.51 metre uzunluğundaki yükleme alanı, ön yolcu koltuğunun kaldırılarak yük bölümüne uzanan bir pencerenin açılması ile daha uzun yüklerin taşınmasına izin veren Magic Cargo özelliği ile 3.67 metreye ulaşabiliyor.

    İki Farklı Yerli Üretim Gövde Seçeneği

    Yeni Fiat Scudo Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    4,96 metre uzunluğundaki Yeni Scudo Van Standart modelinin yanı sıra FIAT Professional ürün gamının 5,33 metre uzunluğundaki Scudo Van Maxi versiyonunun da üretimi aralık ayından Tofaş Fabrikasında başlayacak. Böylelikle Scudo Van modelinin 5,3 ve 6,1 metreküp hacme sahip Standart ve Maxi ticari adlı her iki gövde seçeneği de yerli üretim olacak.

    Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasında üretimine başlanan Yeni Scudo’da 1.5 litrelik yeni Multijet dizel motor seçeneği de ilk kez satışa sunuluyor. Scudo’da 120 HP’lik güç ve 300 NM tork sunan bu yeni 1,5 litre hacmindeki motor seçeneğine ek olarak yine güçlü ve yüksek performanslı 2.0 litre hacmindeki 145 HP’lik 340 Nm tork sunan motor alternatifi de ürün gamında yer almaya devam ediyor.

    1,5 litrelik motor Scudo Van Standart gövdede yer alırken, 2.0 litrelik versiyon hem Standart, hem de Maxi gövdelerde tercih edilebiliyor. Satın alımda ve kullanımda ekonomik bir çözüm.

    Teknoloji ve konfor özellikleri

    Yeni Fiat Scudo Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    Scudo Van Standart gövdesi, Scudo Van Maxi gövdesinde “Business” donanım seviyesi ile opsiyonel olarak sunulan Plus ile Teknoloji paketleriyle tercih edilebiliyor.  Standart donanımda saklama alanlı 2’li yolcu koltuğu ile 5 inç dokunmatik ekranlı radyo ve siyah- beyaz dijital gösterge paneli sunulurken, Plus pakette ise Magic Cargo tipi 2’li yolcu koltuğu, camlı ara bölme ve camlı arka kapılar yer alıyor. Araçlarında teknolojiyi kullanmaktan keyif alan sürücüler için hazırlanan Teknoloji paketinde ise 10 inç renkli dokunmatik ekran, 10 inç renkli dijital gösterge paneli ve geri görüş kamerası bulunuyor.

    GSRv2 standartlarını karşılayan ve ileri güvenlik (ADAS) özellikleriyle Scudo Van kullanıcısına, Çarpışma Uyarısı ve Acil Durum Fren Sistemi (AEBS), Trafik İşareti Tanıma ve Akıllı Hız Asistanı, Yorgunluk Uyarı Sistemi, Şerit Takip Sistemini standart olarak sunuyor. Böylece ticari araç kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırırken, güvenlik, sağlamlık, çok yönlülük ve yüksek sürüş keyfi avantajları ile göz dolduruyor.

    Scudo Van’ın sürgülü yan kapısı 935 mm’lik genişliği ile 1 Euro Paletin rahatlıkla yüklenebilmesine imkan tanırken, Maxi (L3) gövdede 3; standart (L2) gövdede ise 2 Euro Palet taşınabiliyor. Yeni Scudo Van Standart (L2) ile birlikte FIAT Professional markası, 3,3 m3’den 17m3’e kadar üç farklı model ve sekiz farklı seçenek ile müşterilerin ihtiyaçlarına cevap veriyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bağdaş kuramama nedenleri hazırlıkta devamsızlıktan kalmak bad system config info hatası ingilizce kelime öğrenme uygulaması l arginine boy uzatır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 14
    Xiaomi 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1 82R4006FTR07
    Lenovo IdeaPad 1 82R4006FTR07
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız