BYD'nin hibrit modeli Seal U Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Elektrikli araç üreticisi BYD, yeni modellerini Türkiye’de sunmaya devam ediyor. BYD’nin D-SUV segmentindeki şarj edilebilir hibrit modeli BYD SEAL U DM-i, lansmana özel 2.090.000 TL’lik fiyatıyla BYD bayilerinde yerini aldı.
BYD Seal U, özellikleriyle neler sunuyor❓
Şarj edilebilir hibrit BYD SEAL U DM-i, BYD markasının yenilikçi Super DM (Dual Mode) teknolojisini kullanıyor. Bu sayede yüksek performansı, yüksek verimliliği ve konforu bir arada sunan premium SUV, dört silindirli 72 kW’lık (96 hp) 1.5 litrelik benzinli motoru, 145 kW’lık elektrikli motorla kombine ediyor. BYD’nin 8 yıl/200.000 km garanti sunan, öncü Blade Batarya teknolojisini kullanan BYD SEAL U DM-i, Türkiye’nin tek DC şarj özelliği olan şarj edilebilir hibriti olma özelliğini taşıyacak.
18 kW DC hızlı şarj desteği
18.3 kWsa kapasitesiyle birlikte WLTP ölçümlerine göre ortalama sadece elektrikli motoru ile 80 kilometrelik elektrikli sürüş menzili sunuyor. Aracın kombine olarak menzilinin 1.080 kilometre olması, şarj edilebilir hibrit BYD SEAL U DM-i modelini konforlu bir uzun yol otomobili haline getiriyor. Modelin 18 kW DC hızlı şarjı destekleyen bataryası da rakiplerinden ayrışmasını sağlıyor.
DC hızlı şarjı kullanarak otomobilin bataryasını %30’dan %80 doluluğa ulaştırmak sadece 35 dakika sürüyor. Her koşulda yüksek performans sunan BYD SEAL U DM-i, 0-100 km/s hızlanmasını 8.9 saniyede tamamlıyor. BYD SEAL U DM-i, WLTP normlarında 0.9 lt/100 km ağırlıklı karma tüketim ortalamasıyla oldukça yüksek verimlilik sunuyor.
Etkileyici tasarım
Yüksek kaliteli malzemeler ve işçiliğe sahip kabinde, markanın teknolojik DNA’sını yansıtan iki büyük dijital ekran yer alıyor. Tercihe göre yatay veya dikey formatta kullanılabilen 15.6 inç’lik elektrikli dönebilir multimedya ekranı ve birçok bilginin de yer aldığı 12.3 inç’lik sürücü göstergesi her şartta kolay kullanım sağlıyor.
Sınıfının en uzun ve en geniş araçlarından biri olan BYD SEAL U DM-i, 4.775 mm uzunluğa, 1.890 mm genişliğe ve 1.670 mm yüksekliğe sahip. 2.765 mm aks aralığı ve düz zemin tasarımı sayesinde arka yolcular için bol miktarda diz mesafesi sunarken tüm yolcular için eşsiz bir yaşam alanı sunuyor. Buna ek olarak 552 litrelik bagaj hacmi arka koltuklar katlandığında 1.440 litreye çıkıyor.
BYD her modelinde olduğu gibi bu yeni modelinde de yüksek güvenlik standartlarından ödün vermedi. Sınıfındaki en güvenli araçlardan biri olarak tasarlanan BYD Seal U DM-i, Gelişmiş sürücü destek sistemlerine sahip premium SUV, Ön Çarpışma Uyarısı, Otonom Acil Durum Freni, Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, Arka Çarpışma Uyarısı, Şerit Takip Asistanı, Şerit Değiştirme Asistanı, Trafik İşareti Algılama Sistemi ve Akıllı Hız Limiti Kontrolü gibi birçok sistemle donatıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)