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    BYD'nin hibrit modeli Seal U Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Şarj edilebilir hibrit (PHEV) motora sahip olan BYD Seal U, 80 km'lik saf elektrikli sürüş menzili ve 18 kW DC hızlı şarj desteği gibi özellikleri dikkat çekici bir fiyatla birleştiriyor.

    Elektrikli araç üreticisi BYD, yeni modellerini Türkiye’de sunmaya devam ediyor. BYD’nin D-SUV segmentindeki şarj edilebilir hibrit modeli BYD SEAL U DM-i, lansmana özel 2.090.000 TL’lik fiyatıyla BYD bayilerinde yerini aldı.

    BYD Seal U, özellikleriyle neler sunuyor❓

    BYD Seal U Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    Markanın D-SUV hibrit modeli BYD SEAL U DM-i, standart donanımında LED ön farlar ve LED fren lambaları, 19 inç alüminyum alaş­ımlı jantlar, panoramik cam tavan, 10 hoparlörlü Infinity ses sistemi, ön cama yansıtılan renkli bilgi ekranı (head-up display), 15,6 inç elektrikli dönebilir dokunmatik multimedya ekranı, 360 derece panoramik görüş kamerası, elektrikli ayarlanabilir havalandırmalı ve ısıtmalı ön koltuklar gibi özelliklerle birlikte sunuluyor.

    Şarj edilebilir hibrit BYD SEAL U DM-i, BYD markasının yenilikçi Super DM (Dual Mode) teknolojisini kullanıyor. Bu sayede yüksek performansı, yüksek verimliliği ve konforu bir arada sunan premium SUV, dört silindirli 72 kW’lık (96 hp) 1.5 litrelik benzinli motoru, 145 kW’lık elektrikli motorla kombine ediyor. BYD’nin 8 yıl/200.000 km garanti sunan, öncü Blade Batarya teknolojisini kullanan BYD SEAL U DM-i, Türkiye’nin tek DC şarj özelliği olan şarj edilebilir hibriti olma özelliğini taşıyacak.

    18 kW DC hızlı şarj desteği

    18.3 kWsa kapasitesiyle birlikte WLTP ölçümlerine göre ortalama sadece elektrikli motoru ile 80 kilometrelik elektrikli sürüş menzili sunuyor. Aracın kombine olarak menzilinin 1.080 kilometre olması, şarj edilebilir hibrit BYD SEAL U DM-i modelini konforlu bir uzun yol otomobili haline getiriyor. Modelin 18 kW DC hızlı şarjı destekleyen bataryası da rakiplerinden ayrışmasını sağlıyor.

    DC hızlı şarjı kullanarak otomobilin bataryasını %30’dan %80 doluluğa ulaştırmak sadece 35 dakika sürüyor. Her koşulda yüksek performans sunan BYD SEAL U DM-i, 0-100 km/s hızlanmasını 8.9 saniyede tamamlıyor. BYD SEAL U DM-i, WLTP normlarında 0.9 lt/100 km ağırlıklı karma tüketim ortalamasıyla oldukça yüksek verimlilik sunuyor.

    Etkileyici tasarım

    BYD Seal U Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    ‘Okyanus Estetiği’ tasarım dilini taşıyan BYD SEAL U DM-i, dinamik görünümü ve markanın yeni tasarım diliyle dikkat çekiyor. Güçlü omuz çizgileri ve şık tavan çizgisiyle sportif görünüme sahip bu yeni model, aynı zamanda araç kabininde de yüksek teknoloji, pratikliği ve konforu bir arada sunuyor.

    Yüksek kaliteli malzemeler ve işçiliğe sahip kabinde, markanın teknolojik DNA’sını yansıtan iki büyük dijital ekran yer alıyor. Tercihe göre yatay veya dikey formatta kullanılabilen 15.6 inç’lik elektrikli dönebilir multimedya ekranı ve birçok bilginin de yer aldığı 12.3 inç’lik sürücü göstergesi her şartta kolay kullanım sağlıyor.

    Sınıfının en uzun ve en geniş araçlarından biri olan BYD SEAL U DM-i, 4.775 mm uzunluğa, 1.890 mm genişliğe ve 1.670 mm yüksekliğe sahip. 2.765 mm aks aralığı ve düz zemin tasarımı sayesinde arka yolcular için bol miktarda diz mesafesi sunarken tüm yolcular için eşsiz bir yaşam alanı sunuyor. Buna ek olarak 552 litrelik bagaj hacmi arka koltuklar katlandığında 1.440 litreye çıkıyor.

    BYD her modelinde olduğu gibi bu yeni modelinde de yüksek güvenlik standartlarından ödün vermedi. Sınıfındaki en güvenli araçlardan biri olarak tasarlanan BYD Seal U DM-i, Gelişmiş sürücü destek sistemlerine sahip premium SUV, Ön Çarpışma Uyarısı, Otonom Acil Durum Freni, Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, Arka Çarpışma Uyarısı, Şerit Takip Asistanı, Şerit Değiştirme Asistanı, Trafik İşareti Algılama Sistemi ve Akıllı Hız Limiti Kontrolü gibi birçok sistemle donatıldı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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