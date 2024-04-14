Elektrikli Mercedes G-Serisi yakında geliyor: Neler sunacak?

1979'dan beri üretilen Mercedes G-Class, orijinal off-road araçlarından biri. Mercedes G markası genel müdürü Emmerich Schiller, şirketin aracın yeteneklerinden ödün vermek istemediğini belirterek gecikmenin nedenini açıklıyor.
Elektrikli Mercedes G-Sınıfı özellikleri
Üstün arazi performansı için dört motora sahip olan araç BYD'nin yakın zamanda tanıtılan Yangwang U8'i gibi kendi etrafından tank dönüşü yapabiliyor.
Yaklaşık 100 kWh'lik bir batarya ile gelecek olan elektrikli G-Serisi, Mercedes'in açıklamasına göre 100 km'de 28.7-30.3 kWh arası elektrik tüketimine sahip. Bu da yaklaşık olarak 320-350 km menzil rakamı elde edebileceği anlamına geliyor. Yeni elektrikli G-Serisi, EQ Teknolojisine sahip G580 isimli dörtlü motor sistemine sahip olacak. Shiller, AMG de dahil olmak üzere çeşitli motor güçlerine sahip farklı modellerin yer alacağını söyledi.
Mercedes ayrıca, daha küçük ve daha ucuz elektrikli bir G-Class modelini de piyasaya sürmeyi planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)