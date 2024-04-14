Elektrikli Mercedes G-Serisi yakında geliyor: Neler sunacak?

Tam Boyutta Gör Mercedes, uzun zamandır beklenen elektrikli G-Serisi'ni 24 Nisan'da Pekin Otomobil Fuarı'nda tanıtacak. Mercedes, G-Serisi EQG konseptini ilk olarak Eylül 2021'de Münih Otomobil Fuarı'nda ortaya çıkarmıştı. Zorlu testlerden geçen arazi aracı nihayet hazır hale geldi.

1979'dan beri üretilen Mercedes G-Class, orijinal off-road araçlarından biri. Mercedes G markası genel müdürü Emmerich Schiller, şirketin aracın yeteneklerinden ödün vermek istemediğini belirterek gecikmenin nedenini açıklıyor.

Tam Boyutta Gör

Elektrikli Mercedes G-Sınıfı özellikleri

Üstün arazi performansı için dört motora sahip olan araç BYD'nin yakın zamanda tanıtılan Yangwang U8'i gibi kendi etrafından tank dönüşü yapabiliyor.

Yeni Skoda Octavia üretime girdi 4 gün önce eklendi

Yaklaşık 100 kWh'lik bir batarya ile gelecek olan elektrikli G-Serisi, Mercedes'in açıklamasına göre 100 km'de 28.7-30.3 kWh arası elektrik tüketimine sahip. Bu da yaklaşık olarak 320-350 km menzil rakamı elde edebileceği anlamına geliyor. Yeni elektrikli G-Serisi, EQ Teknolojisine sahip G580 isimli dörtlü motor sistemine sahip olacak. Shiller, AMG de dahil olmak üzere çeşitli motor güçlerine sahip farklı modellerin yer alacağını söyledi.

Tam Boyutta Gör Aracın bataryası, derin sularda ilerlemeyi sağlamak için su geçirmez olarak tasarlandı. Su geçirmezlik özelliği, batarya muhafazasına eklenen karbon fiber takviyeli polimer bileşiği katmanıyla elde edildi. Büyük boyutlara ve bataryaya sahip olan aracın ağırlığının 3500 kg'ın altında olduğu belirtiliyor.

Mercedes ayrıca, daha küçük ve daha ucuz elektrikli bir G-Class modelini de piyasaya sürmeyi planlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.