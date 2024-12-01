BYD Seal ve BYD Han'ın Türkiye fiyatları belli oldu

- BYD Seal ve BYD Han fiyatları
- BYD Seal, özellikleriyle neler sunuyor❓
- BYD Han, özellikleriyle neler sunuyor❓
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|-
|BYD Seal
|BYD Han
|Türkiye
|2.440.000 TL
|3.200.000
|Almanya
|50.990 euro
|69.020 euro(2022MY)
BYD Seal, özellikleriyle neler sunuyor❓
BYD Seal, toplam 390 kW (530 HP) maksimum güç ve 670 Nm maksimum tork üreten iki elektrik motoruyla dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip. 0-100 km/s hızlanmasını 3,8 saniyede tamamlayan modelin azami hızı 180 km/s ile sınırlandırılmış. 0,219 Cd gibi verimli bir rüzgar direncine sahip olan modelde 82,5 kWsa kapasiteye sahip lityum demir fosfat (LFP) batarya ile WLTP'ye göre birleşik kullanımda 520 km'ye kadar menzil vadediliyor.
Seal'daki bataryanın nominal gerilimi 550V. Maksimum AC şarj gücü olan 11 kW ile bataryanın %10-100 dolum süresi 8 saat civarında. 150 kW'lık maksimum DC hızlı şarj ile %10-80 arası dolum 37 dakika, %30-80 arası dolum 26 dakika sürüyor. Fabrika verilerine göre Seal'ın birleşik kullanımdaki enerji tüketimi 100 km'de 18,2 kWsa. Isı pompasının standart olarak sunulduğu modelde iki kademeli ayarlanabilen rejeneratif frenleme sistemi de bulunuyor.
2023 yılında Euro NCAP'ten 5 yıldız alan modelin güvenlik tarafında ise eğim iniş kontrolü, ön çarpışma uyarısı, otonom acil durum freni, trafik işareti algılama, şerit takip asistanı, acil durum şerit takibi, adaptif hız sabitleyici, kör nokta uyarı sistemi, şerit değiştirme asistanı, kapı açma uyarısı, arka çarpışma uyarısı, geri manevra çapraz trafik uyarısı, 360 derece görüş sistemi, ön çapraz trafik uyarısı ve sürücü dikkat uyarısı teknolojiler görev yapıyor.
BYD Han, özellikleriyle neler sunuyor❓
iF Tasarım Ödülü'ne sahip olan BYD Han; 4995 mm uzunluğa, 1910 mm genişliğe, 1495 mm yüksekliğe ve 2920 mm aks mesafesine sahip. Kardeşi Seal'dan uzun olmasına rağmen aks mesafesi aynı. 2250 kg ağırlığa sahip olan modelin bagaj hacmi (410 lt) Seal'dan biraz fazla ancak ön tarafta ekstra bir bagaj bulunmuyor. Elektronik ayarlanabilen amortisörlere sahip modelde McPherson ön süspansiyon, çok bağlantılı arka süspansiyon, Brembo kaliperler ve havalandırmalı fren diskleri görev yapıyor.
Executive donanım seviyesiyle satın alınabilen BYD Han'da elektrikli açılabilir panoramik cam tavan, UV korumalı, ısı ve ses yalıtımlı ön cam, elektrikli bagaj kapağı, 19 inç jantlar, LED farlar, ısıtmalı deri direksiyon simidi, otomatik kararan iç dikiz aynası, havalandırmalı ve ısıtmalı koltuklar, ritme duyarlı ambiyans aydınlatması, elektrikli ön-arka koltuklar, üç bölgeli otomatik klima, 12.3 inç gösterge ekranı, 15.6 inç dokunmatik multimedya ekranı, arka kol dayamada 7 inç kontrol paneli, 12 hoparlörlü Dynaudio ses sistemi, sesli komut sistemi, kablosuz CarPlay ve Android Auto gibi özellikler mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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