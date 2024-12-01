BYD Seal ve BYD Han'ın Türkiye fiyatları belli oldu

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Tam Boyutta Gör BYD'nin aralık ayında satışa sunulacağını açıkladığı Seal ve Han modellerinin fiyatları belli oldu. BYD Seal fiyatı 2.440.000 TL olarak açıklandı. BYD Han fiyatı 3.200.000 TL olarak karşımıza çıkıyor.

BYD Seal ve BYD Han fiyatları - BYD Seal BYD Han Türkiye 2.440.000 TL 3.200.000 Almanya 50.990 euro 69.020 euro(2022MY)

BYD Seal, özellikleriyle neler sunuyor❓

BYD Seal, toplam 390 kW (530 HP) maksimum güç ve 670 Nm maksimum tork üreten iki elektrik motoruyla dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip. 0-100 km/s hızlanmasını 3,8 saniyede tamamlayan modelin azami hızı 180 km/s ile sınırlandırılmış. 0,219 Cd gibi verimli bir rüzgar direncine sahip olan modelde 82,5 kWsa kapasiteye sahip lityum demir fosfat (LFP) batarya ile WLTP'ye göre birleşik kullanımda 520 km'ye kadar menzil vadediliyor.

Tam Boyutta Gör Seal; 4800 mm uzunluğa, 1875 mm genişliğe, 1460 mm yüksekliğe ve 2920 mm aks mesafesine sahip. 2185 kg ağırlığa sahip olan modelde 400 litre bagaj hacmi sunuluyor ancak ön kaputun altında 53 litrelik bir depolama alanı daha mevcut. Otomobilin şasisinde CTB (cell-to-body) teknolojisi, değişken sönümleme özelliğine sahip amortisörler, çift salıncaklı ön süspansiyon ve çok bağlantılı arka süspansiyon dikkat çekiyor. Ayrıca, performanslı modelde sabit kaliperlere sahip havalandırmalı fren diskleri kullanılıyor.

Seal'daki bataryanın nominal gerilimi 550V. Maksimum AC şarj gücü olan 11 kW ile bataryanın %10-100 dolum süresi 8 saat civarında. 150 kW'lık maksimum DC hızlı şarj ile %10-80 arası dolum 37 dakika, %30-80 arası dolum 26 dakika sürüyor. Fabrika verilerine göre Seal'ın birleşik kullanımdaki enerji tüketimi 100 km'de 18,2 kWsa. Isı pompasının standart olarak sunulduğu modelde iki kademeli ayarlanabilen rejeneratif frenleme sistemi de bulunuyor.

Tam Boyutta Gör BYD Seal, Türkiye'de Excellence donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor. Otomobilde panoramik cam tavan, 19 inç jantlar, elektrikli bagaj kapağı, UV korumalı, ısı ve ses yalıtımlı ön cam, ısıtmalı direksiyon simidi, ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar, deri döşeme, çift bölgeli otomatik klima, ritme duyarlı ambiyans aydınlatması, bel desteğine sahip elektrikli ve hafızalı sürücü koltuğu, elektrikli yolcu koltuğu, PM2.5 hava filtresi, 12 hoparlörlü Dynaudio ses sistemi, head-up display, 10.25 inç gösterge ekranı, 15.6 inç multimedya ekranı, sesli komut sistemi, kablosu cep telefonu şarj ünitesi ve kablosuz CarPlay, Android Auto desteği gibi donanımlar karşımıza çıkıyor.

2023 yılında Euro NCAP'ten 5 yıldız alan modelin güvenlik tarafında ise eğim iniş kontrolü, ön çarpışma uyarısı, otonom acil durum freni, trafik işareti algılama, şerit takip asistanı, acil durum şerit takibi, adaptif hız sabitleyici, kör nokta uyarı sistemi, şerit değiştirme asistanı, kapı açma uyarısı, arka çarpışma uyarısı, geri manevra çapraz trafik uyarısı, 360 derece görüş sistemi, ön çapraz trafik uyarısı ve sürücü dikkat uyarısı teknolojiler görev yapıyor.

BYD Han, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör BYD Han, toplam 380 kW (517 HP) maksimum güç ve 700 Nm maksimum tork sunan iki elektrik motoruyla dört tekerlekten çekiş özelliği sunuyor. 0-100 km/s hızlanmasını 3,9 saniyede tamamlayan modelin son hızı da diğer BYD modelleri gibi 180 km/s ile sınırlı. 0,233 Cd'lik rüzgar direnci Seal'dan biraz fazla ancak 85,4 kWsa'lik LFP batarya ile WLTP menzili kardeşiyle (521 km) aynı.

iF Tasarım Ödülü'ne sahip olan BYD Han; 4995 mm uzunluğa, 1910 mm genişliğe, 1495 mm yüksekliğe ve 2920 mm aks mesafesine sahip. Kardeşi Seal'dan uzun olmasına rağmen aks mesafesi aynı. 2250 kg ağırlığa sahip olan modelin bagaj hacmi (410 lt) Seal'dan biraz fazla ancak ön tarafta ekstra bir bagaj bulunmuyor. Elektronik ayarlanabilen amortisörlere sahip modelde McPherson ön süspansiyon, çok bağlantılı arka süspansiyon, Brembo kaliperler ve havalandırmalı fren diskleri görev yapıyor.

Tam Boyutta Gör Han'ın LFP bataryası 569V nominal gerilime sahip. 11 kW AC şarj ile %0-100 arası dolum 9 saat sürerken 120 kW'lık maksimum DC hızlı şarj ile %10-80 arası dolum 48 dakika, %30-80 arası dolum 30 dakika sürüyor. Markanın açıkladığı verilere göre Han'ın birleşik kullanımdaki enerji tüketimi 100 km'de 18,5 kWsa. Isı pompasının standart olarak sunulduğu modelde araç enerji paylaşım özelliği (V2L) ve iki kademeli ayarlanabilen rejeneratif frenleme özelliği de mevcut.

Executive donanım seviyesiyle satın alınabilen BYD Han'da elektrikli açılabilir panoramik cam tavan, UV korumalı, ısı ve ses yalıtımlı ön cam, elektrikli bagaj kapağı, 19 inç jantlar, LED farlar, ısıtmalı deri direksiyon simidi, otomatik kararan iç dikiz aynası, havalandırmalı ve ısıtmalı koltuklar, ritme duyarlı ambiyans aydınlatması, elektrikli ön-arka koltuklar, üç bölgeli otomatik klima, 12.3 inç gösterge ekranı, 15.6 inç dokunmatik multimedya ekranı, arka kol dayamada 7 inç kontrol paneli, 12 hoparlörlü Dynaudio ses sistemi, sesli komut sistemi, kablosuz CarPlay ve Android Auto gibi özellikler mevcut.

Tam Boyutta Gör Han'ın güvenlik tarafında araç içi kamera, 360 derece görüş sistemi, geri manevra çapraz trafik uyarısı, arka çarpışma uyarısı, kapı açma uyarısı, kör nokta uyarı sistemi, şerit değiştirme asistanı, adaptif hız sabitleyici, acil durum şerit takibi, şerit takip asistanı, trafik işareti algılama, ön çarpışma uyarısı, otomatik acil durum freni gibi özellikler karşımıza çıkıyor.

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BYD Seal ve BYD Han'ın Türkiye fiyatları belli oldu