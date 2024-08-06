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    BYD ürün yelpazesine 2 yeni model daha ekliyor

    Elektrikli otomobil pazarının en büyük isimlerinden biri olan BYD, iki yeni aracın daha tanıtımı için düğmeye bastı. Peki bu yeni modeller ne zaman tanıtılacak?

    BYD ürün yelpazesine 2 yeni model daha ekliyor

    BYD, elektrikli araç portföyünü genişletecek iki yeni modelini duyurdu: Seal 07 DM-i ve 2025 Seal. Her iki model de, markanın sürdürülebilir ulaşım çözümlerine olan bağlılığını pekiştiriyor ve pazarda önemli bir yer edinmeyi hedefliyor.

    Seal 07 DM-i, şık tasarımı ve gelişmiş güç aktarma seçenekleri ile dikkat çekiyor. Bu plug-in hibrit elektrikli araç (PHEV), kullanıcılara 1.5 litrelik veya 1.5T motor seçenekleri sunuyor. Bu motorlar, elektrik motorları ile birleşerek, sırasıyla 160 kW ve 200 kW gücünde iki farklı versiyonu kullanıcıların beğenisine sunuyor. Hibrit sistemin sunduğu batarya seçenekleri ise, tamamen elektrikli modda 100 kilometreye kadar menzil sağlıyor. Bu özellikler, Seal 07 DM-i’yi günlük kullanım için ideal bir seçim haline getiriyor.

    BYD 2025 Seal hangi özelliklerle geliyor?

    2025 Seal ise mevcut model üzerine yapılan yeniliklerle öne çıkıyor. Bu model, dış tasarımında yeni renk seçenekleri ve iç mekanda bazı estetik iyileştirmelerle kullanıcıların karşısına çıkacak. Detaylar henüz tam olarak açıklanmasa da, 2025 Seal'in gelişmiş özellikler ve yeni teknolojilerle donatılacağı düşünülüyor.

    BYD, bu iki modelde de en son elektrikli araç teknolojilerini kullanarak performans, verimlilik ve şarj özelliklerini optimize etmeyi hedefliyor. Seal 07 DM-i, markanın beşinci nesil DM teknolojisini kullanırken, 2025 Seal, e-platform 3.0 Evo ile donatılacak. Bu platformlar, araçların daha dinamik ve verimli olmasını sağlayarak kullanıcı deneyimini üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.

    Her iki modelin de 8 Ağustos'ta lansmanı yapılacak ve öyle görünüyor ki bu modeller BYD’nin elektrikli araç pazarındaki konumunu daha da güçlendirecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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