BYD ürün yelpazesine 2 yeni model daha ekliyor

BYD, elektrikli araç portföyünü genişletecek iki yeni modelini duyurdu: Seal 07 DM-i ve 2025 Seal. Her iki model de, markanın sürdürülebilir ulaşım çözümlerine olan bağlılığını pekiştiriyor ve pazarda önemli bir yer edinmeyi hedefliyor.

Seal 07 DM-i, şık tasarımı ve gelişmiş güç aktarma seçenekleri ile dikkat çekiyor. Bu plug-in hibrit elektrikli araç (PHEV), kullanıcılara 1.5 litrelik veya 1.5T motor seçenekleri sunuyor. Bu motorlar, elektrik motorları ile birleşerek, sırasıyla 160 kW ve 200 kW gücünde iki farklı versiyonu kullanıcıların beğenisine sunuyor. Hibrit sistemin sunduğu batarya seçenekleri ise, tamamen elektrikli modda 100 kilometreye kadar menzil sağlıyor. Bu özellikler, Seal 07 DM-i’yi günlük kullanım için ideal bir seçim haline getiriyor.

BYD 2025 Seal hangi özelliklerle geliyor?

2025 Seal ise mevcut model üzerine yapılan yeniliklerle öne çıkıyor. Bu model, dış tasarımında yeni renk seçenekleri ve iç mekanda bazı estetik iyileştirmelerle kullanıcıların karşısına çıkacak. Detaylar henüz tam olarak açıklanmasa da, 2025 Seal'in gelişmiş özellikler ve yeni teknolojilerle donatılacağı düşünülüyor.

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BYD, bu iki modelde de en son elektrikli araç teknolojilerini kullanarak performans, verimlilik ve şarj özelliklerini optimize etmeyi hedefliyor. Seal 07 DM-i, markanın beşinci nesil DM teknolojisini kullanırken, 2025 Seal, e-platform 3.0 Evo ile donatılacak. Bu platformlar, araçların daha dinamik ve verimli olmasını sağlayarak kullanıcı deneyimini üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.

Her iki modelin de 8 Ağustos'ta lansmanı yapılacak ve öyle görünüyor ki bu modeller BYD’nin elektrikli araç pazarındaki konumunu daha da güçlendirecek.

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