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    CacheOut: Intel işlemcilerdeki yeni açık

    İşlemci devi Intel son yıllarda açıkla birlikte anılır oldu. Düzenli olarak açığı keşfedilen intel işlemcilerin son açığı CacheOut oldu.
    3 sa.
    838
    15
    10
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    CacheOut: Intel işlemcilerdeki yeni açık
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    Yarı iletken üreticisi Intel’in işlemcileri son yıllarıda ardı ardına açık haberleriyle gündemdeki yerini koruyor. Yeni açık işlemcilerdeki donanımsal güvenlik önlemlerini pas geçerek istenilen veriye erişime imkan tanıyor.

    CacheOut

    Araştırmacıların keşfettiği yeni açık CacheOut şimdikilerin aksine önbellek sisteminde verinin açığa çıkmasını beklemek yerine saldırgana önbellekte nerede olursa olsun istediği veriye erişim sağlıyor. Bu nedenle yeni açık bir hayli tehlikeli.

     

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    CVE-2020-0549 koduna sahip açık CVSS skorlama sistemine göre 6.5 puana sahipken etkilediği işlemci listesi bir hayli kabarık. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinden geriye doğru tüm modellerde bulunan açık araştırmacılara göre Intel’in ZombieLoad Variant 2’yi düzeltmek için yayınladığı mikrokod güncelleştirmeleri sayesinde 2018’in sonundan bu yana satışa sunulan modelleri tam olarak etkilemeyebilir.

     

    İşlemcinin L1 tampon belleğindeki verilere erişim sağlanan yeni saldırı yönteminde kernel ve SGX gibi tüm donanımsal önlemler de çaresiz kalıyor. Intel’in yazılım güncellemesiyle düzeltilebileceğini iddia ettiği hata için hali hazırda mikrokod güncelleştirmesi de yayınlanmış durumda.

    CacheOut: Intel işlemcilerdeki yeni açık
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    Mavi ekibin yayınladığı mikrokod güncelleştirmesinin kullanıcılara ne oranda ulaşacağı ve ulaşan kesimde de yamanın uygulanma oranı ise akıllarda soru işareti bırakıyor. Ayrıca donanımsal korumaları ve şifrelemeleri dahi pas geçebilmeyi sağlayan açığın yazılımsal düzeltme ile ne ölçüde giderileceği de belirsizliğini korurken Intel açığı kullanan herhangi bir saldırının rapor edilmediğini belirtiyor.

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    Son olarak açığa yönelik olarak İşletim sistemi katmanında da önümüzdeki günlerde bir yamanın yayınlanması beklenirken kötü niyetli kişilerin açıktan faydalanması için bilgisayara fiziksel olarak erişmesi gerektiğinin altını çizelim. Son olarak Michigan Üniversitesi’nin araştırma ekibine göre AMD işlemci kullanıcıları daha önceki çoğu açıkta olduğu gibi yine şanslı.



    https://cacheoutattack.com/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    faniseyler (@faniseyler) 3 sa.
    Bende bi yerden esiyor diyordum meğer açık yer varmış.
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    WarSaw (@warsaw) 2 sa. en beğenilen
    yahudi mikro işlemcisinin içindeki bu tip şeylere kusur değil arka kapı deniyor.
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    Spider_hip 4 dk.
    Şimdide L1 tamponların gücü düşer yama ile. Valla hala bu devirde yamalı bohçaya dönmüş intel işlemcileri sırf adı intel diye almaya kalkan aslan yürekli arkadaşları tebrik etmek gerekli. Hele daha da yeni gelecek olan ama hala pcie3 ile çıkacak olan 14nm++++ yeni nesil intelleri alacak arkadaşları da ekstra kutlamak gerekir.
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    DH Misafiri 1 sa.
    Intel, işlemci değil, işlemci açığı geliştiriyor anlaşılan. bu arada Metrobüste Filistinli bir intel mühendisi ile tanışmıştım.
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    firat_kilic 1 sa.
    firmalar korkmaya başlar :)))
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    kreat 2 sa.
    Her yeri delik deşik işlemcilerin. Arka kapıyı geçti iş, üstü açık arabaya döndü artık
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    Hakimutata Insane 2 sa.
    acik yerden usutmemislermi bunca zaman akılları nerdeydi
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    sdbz 2 sa.
    İntel açıyor, AMD kapatıyor :D
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    mert1907 2 sa.
    Olay gene AMD'ye yarıyor.
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    WarSaw 2 sa. en beğenilen
    yahudi mikro işlemcisinin içindeki bu tip şeylere kusur değil arka kapı deniyor.
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    khytr89 2 sa.
    yeni işlemci satma politikası ama almıyorum, zaten alsam da artık intel işlemci almam.
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    smart1978 3 sa.
    Fiziksel erisim sarti varmis... O sart varsa zaten her turlu islem yapilir :) .
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    838 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    intel cacheout, CVE-2020-0549 ve
    6 etiket daha intel açık intel işlemci açığı intel işlemci güvenlik yaması intel intel zombieload variant v2 Donanım
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