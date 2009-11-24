Call Of Duty: Modern Warfare 2 İnceleme Videosu

2009 senesinin merakla beklenen yapımı Call Of Duty: Modern Warfare 2, video incelemesi ile karşınızda.

Platform: PC, Playstation 3 ve Xbox 360

2009 senesinin en çok beklenen yapımı Call of Duty: Modern Warfare 2 sonunda raflardaki yerini aldı. Günümüz savaşlarına bizleri yeniden geri döndüren yapıma, şimdi yakından bakıyoruz.

Minimum Sistem Özellikleri

İşletim Sistemi: Windows XP (32bit)/Windows Vista (32/64bit)

İşlemci: AMD 64 3200+ veya Intel Pentium® 4 3.0GHz veya daha iyisi

Ram: 512 MB RAM (Windows Vista 1 GB RAM)

Ekran Kartı: Shader 3.0 destekli 256 MB nVidia® GeForce™ 6600GT / ATI® Radeon™ 1600XT veya daha iyisi.

Boş Alan: 16 GB disk alanı

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