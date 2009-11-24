Call Of Duty: Modern Warfare 2 İnceleme Videosu

Haber Editörü
2009 senesinin merakla beklenen yapımı Call Of Duty: Modern Warfare 2, video incelemesi ile karşınızda.
Platform: PC, Playstation 3 ve Xbox 360
2009 senesinin en çok beklenen yapımı Call of Duty: Modern Warfare 2 sonunda raflardaki yerini aldı. Günümüz savaşlarına bizleri yeniden geri döndüren yapıma, şimdi yakından bakıyoruz.
Minimum Sistem Özellikleri
İşletim Sistemi: Windows XP (32bit)/Windows Vista (32/64bit)
İşlemci: AMD 64 3200+ veya Intel Pentium® 4 3.0GHz veya daha iyisi
Ram: 512 MB RAM (Windows Vista 1 GB RAM)
Ekran Kartı: Shader 3.0 destekli 256 MB nVidia® GeForce™ 6600GT / ATI® Radeon™ 1600XT veya daha iyisi.
Boş Alan: 16 GB disk alanı
www.bolumsonucanavari.com Paylaş Tweetle
konusu geçmiş ama 'bo' la kıyaslanırmı bu oyun
ben 12 bolumde takıldım askerlerı oldurub denız altıya gıdıyoruz komutan ıcerı atlıyo ben atlayınca oluyorum merdıven var ordanda asagı ınmıyo hanı 4 basıyosun ucak gelıyo dusmanları bombalıyoya o bolumdeyım lutfen yardım edın
Tahmin ettiğim yerdeyseniz, adamlardan kaçıp, helikoptere bineceksiniz, yani saniyeler içerisinde uygun yoldan helikopteri bulup atlayacaksınız.
O zaman söyle o şahıslara Türk bayrağını koysunlar title kısmına
Erdinç bey sizde biraz daha dikkatli olun bu yorumlar hiçte yabana atılacak yorumlar değil. NLP şeklinde araştırırsanız konuşma konusunda epey yol katedeceğinize inanıyorum.