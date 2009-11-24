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Call Of Duty: Modern Warfare 2 İnceleme Videosu

10 yıl
345,4b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdinç İyikul "By_e"
Haber Editörü
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2009 senesinin merakla beklenen yapımı Call Of Duty: Modern Warfare 2, video incelemesi ile karşınızda.

Platform: PC, Playstation 3 ve Xbox 360

2009 senesinin en çok beklenen yapımı Call of Duty: Modern Warfare 2 sonunda raflardaki yerini aldı. Günümüz savaşlarına bizleri yeniden geri döndüren yapıma, şimdi yakından bakıyoruz.

Minimum Sistem Özellikleri

İşletim Sistemi: Windows XP (32bit)/Windows Vista (32/64bit)
İşlemci: AMD 64 3200+ veya Intel Pentium® 4 3.0GHz veya daha iyisi
Ram: 512 MB RAM (Windows Vista 1 GB RAM)
Ekran Kartı: Shader 3.0 destekli 256 MB nVidia® GeForce™ 6600GT / ATI® Radeon™ 1600XT veya daha iyisi.
Boş Alan: 16 GB disk alanı


www.bolumsonucanavari.com
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1 Avatar
BSC Misafiri 7 yıl
muhammedDURGUN
black ops dan hayli daha güzel

konusu geçmiş ama 'bo' la kıyaslanırmı bu oyun
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BSC Misafiri 7 yıl
yardım edermısınız lutfen
ben 12 bolumde takıldım askerlerı oldurub denız altıya gıdıyoruz komutan ıcerı atlıyo ben atlayınca oluyorum merdıven var ordanda asagı ınmıyo hanı 4 basıyosun ucak gelıyo dusmanları bombalıyoya o bolumdeyım lutfen yardım edın
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BSC Misafiri 7 yıl
Ya ben oyunu bitirmek üzere sonuncu bölümdeyim .Şimdi oyunda Cpt.Price la şelaleden aşağı düşünce,bişey yükleniyo yüklenirken hata veriyor ve kapanıyor bu neden oluyor.Oyunda crack falan da yok,ne yapmam lazım?:(
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BSC Misafiri 7 yıl
ya call of duty modern warfare 2 de multiplayer açamıyorum(hata veriyo) yardım edebilirmisiniz. .. ?:)
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DH Misafiri 9 yıl
ya biyerde çatıdan düşüyosun elinde silah yok her iki taraftan adamlar geli,yo ne yapmak gerekiyor bilen varsa söylerse sewinirim...
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Ëmir 9 yıl
Teşekkürler. Başarılı bir inceleme olmuş.
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omerege 9 yıl

DH Misafiri

ya biyerde çatıdan düşüyosun elinde silah yok her iki taraftan adamlar geli,yo ne yapmak gerekiyor bilen varsa söylerse sewinirim...


Tahmin ettiğim yerdeyseniz, adamlardan kaçıp, helikoptere bineceksiniz, yani saniyeler içerisinde uygun yoldan helikopteri bulup atlayacaksınız.
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DH Misafiri 9 yıl
SÜPER Bİ OYUN İNRNT CAFEDE BİTMİŞİNİN OYNADIM BANA KISA GELDİ YHAW CALL OF DUTY 7 UZUN OLUR İNSALLAH :D
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baneful 9 yıl
Gayet başarılı bir inceleme olmuş.
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DH Misafiri 9 yıl
haRBİ TEK KELİME İLE SOYLUCEK BİŞEY YOK
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar bende oyunu satın aldım ama bilgiseyarımın özellikleri bu oyuna tamamen uyuyor ama oyunu acınca ilk bolume girerken hep aynı yerde hata veriyo acaba bu benım bilgiseyarımlamı yoksa 3 dvd ilemi ilgili bir sorun var bı yardım ederseniz
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TayfunKey 10 yıl
Güzel ve kaliteli bir anlatım olmuş. Yakında bende oyunun yapımcılarıyla röportaj yapacağım. O zaman daha ayrıntılı olarak açıklamamı bu sitede paylaşırım. Teşekkürler.
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DarkPlayer00 10 yıl

TayfunKey

Güzel ve kaliteli bir anlatım olmuş. Yakında bende oyunun yapımcılarıyla röportaj yapacağım. O zaman daha ayrıntılı olarak açıklamamı bu sitede paylaşırım. Teşekkürler.

O zaman söyle o şahıslara Türk bayrağını koysunlar title kısmına
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ecarpar 10 yıl
Ya aslında kayda girmeyen bilemez desem. Amacım Anlatıcı arkadaşı savunmak değil ama Mikrofonun önünde 2 kişi konuşurken çok güzeldir herşey ama kayıt dendiği andan itibaren eğer acemiyseniz işler değişir, ses değişir, günlerdir ezberlenen diyaloglar kaybolur, notalar unutulur vs... buna sahne korkusuda deniyor yaşamayan bilemez diyim orasına bunu ben. Anlatıcı rahat görünsede bunu birde ona sormak lazım. Bİrkaç anlatımdan sonra düzeleceği düşüncesindeyim ben.
Erdinç bey sizde biraz daha dikkatli olun bu yorumlar hiçte yabana atılacak yorumlar değil. NLP şeklinde araştırırsanız konuşma konusunda epey yol katedeceğinize inanıyorum.
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