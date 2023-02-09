Tam Boyutta Gör Activision tarafından geçtiğimiz Ekim ayında piyasaya sürülen Call of Duty Modern Warfare II, yeni rekorlara imza atmaya devam ediyor. Kısa süre önce 1 milyar dolarlık satış rakamına ulaşan en hızlı Call of Duty oyunu olmaya hak kazanan yapım, şimdi de çıktığı çeyrekte serinin en çok satan oyunu oldu.

Call of Duty Modern Warfare II rekorlara doymuyor

Bildirilenlere göre Modern Warfare II, çıkışından dört ay sonra 2003'e kadar uzanan tüm Call of Duty oyunlarını geride bırakmayı başardı. Bununla birlikte Activision, yapımın detaylı satış rakamlarını açıklamadı. Ancak bu başarının, şirketin dördüncü çeyrekte yıldan yıla yüzde 60 gelir artışı sağlamasına yardımcı olduğu belirtiliyor.

Oyunun Türkiye fiyatıyla ilgili düşünceleri bir kenara bırakırsak yeni haberin şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Zira popüler yapım, sadece 10 gün içinde toplam oyun satış gelirlerinde 1 milyar doları geride bırakmıştı. Bu rakamlara oyun içi satın alımlar da eklendiğinde şirketin rekor gelirlere imza attığını söyleyebiliriz.

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Ayrıca Call of Duty Modern Warfare II'nin başarısı, Microsoft'un Activision Blizzard satın alımına olumsuz bir etkide bulunabilir. Günümüzde düzenleyici kurumlar tarafından incelenen anlaşmanın, 11 Nisan'a kadar sonuçlanması bekleniyor.

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Call Of Duty: Modern Warfare 2 yeni bir rekora daha imza attı