Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Call Of Duty: Modern Warfare 2 yeni bir rekora daha imza attı

    Piyasaya sürüldüğü ilk ayda, ABD pazarının en çok satan oyunu olmayı başaran Call Of Duty Modern Warfare 2, şimdi de popüler serinin tarihinde yeni bir rekora imza attı. İşte detaylar
    Oy Ver
    Call Of Duty: Modern Warfare 2 yeni bir rekora daha imza attı Tam Boyutta Gör
    Activision tarafından geçtiğimiz Ekim ayında piyasaya sürülen Call of Duty Modern Warfare II, yeni rekorlara imza atmaya devam ediyor. Kısa süre önce 1 milyar dolarlık satış rakamına ulaşan en hızlı Call of Duty oyunu olmaya hak kazanan yapım, şimdi de çıktığı çeyrekte serinin en çok satan oyunu oldu.

    Call of Duty Modern Warfare II rekorlara doymuyor

    Bildirilenlere göre Modern Warfare II, çıkışından dört ay sonra 2003'e kadar uzanan tüm Call of Duty oyunlarını geride bırakmayı başardı. Bununla birlikte Activision, yapımın detaylı satış rakamlarını açıklamadı. Ancak bu başarının, şirketin dördüncü çeyrekte yıldan yıla yüzde 60 gelir artışı sağlamasına yardımcı olduğu belirtiliyor.

    Oyunun Türkiye fiyatıyla ilgili düşünceleri bir kenara bırakırsak yeni haberin şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Zira popüler yapım, sadece 10 gün içinde toplam oyun satış gelirlerinde 1 milyar doları geride bırakmıştı. Bu rakamlara oyun içi satın alımlar da eklendiğinde şirketin rekor gelirlere imza attığını söyleyebiliriz.

    Ayrıca Call of Duty Modern Warfare II'nin başarısı, Microsoft'un Activision Blizzard satın alımına olumsuz bir etkide bulunabilir. Günümüzde düzenleyici kurumlar tarafından incelenen anlaşmanın, 11 Nisan'a kadar sonuçlanması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    plaka benim ceza başkasının 5"3 kaç cm connected2.me konuşma kayıtları ticarete atılmak istiyorum ne satabilirim tüfekli hareketler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Plus 2022
    Reeder P13 Blue Plus 2022
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 14s
    HP 14s
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız