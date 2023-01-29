Microsoft, Sony’nin Activision anlaşmasını engellemek için yalan söylediğini belirtti

Tam Boyutta Gör Microsoft, Sony'yi Activision Blizzard'ı satın almasının onaylanması halinde Call of Duty'yi PlayStation'da tutma taahhüdü konusunda AB düzenleyici kurumunu yanıltmakla suçladı. Sony Interactive Entertainment CEO'su Jim Ryan'ın, rakip konsol firmasının niyetlerine ilişkin endişelerini ifade etmek üzere bu hafta Rekabetten Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Margrethe Vestager ile bir araya geldiği bildirildi.

Microsoft: Sony yalan söylüyor

Sony ile AB’nin düzenleyici kurumunun patronu arasında yapılan bu görüşmenin ardından ise Microsoft’un iletişim sorumlusu Frank X. Shaw çarpıcı iddialarda bulundu. Shaw’a göre Sony, AB’nin düzenleyicilerine Microsoft’un Call of Duty için eşitlik teklif etmeye yanaşmadığını ifade etmiş. Shaw, bu durumu “hiçbir şey gerçeklerden bu kadar uzakta olamaz” şeklinde ifade etti.

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Shaw, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Microsoft’un Sony’ye zamanlama, içerik, özellikler, kalite, oynanabilirlik ve oyunun diğer tüm yönlerinde eşitlik sağlamak için 10 yıllık bir anlaşma teklif ettiğini belirtti. Öte yandan Microsoft’un yapmış olduğu teklifi bir sözleşme, düzenleyiciler nezdinde bir anlaşma veya başka bir yolla uygulamaya hazır olduğu söyleniyor.

Tam Boyutta Gör Shaw, yaptığı açıklamalarda "Sony, konsol pazarının lideri ve PlayStation oyuncularını Call of Duty ekosisteminin dışında tutmak bizim iş mantığımıza aykırı. Amacımız, Call of Duty ve diğer oyunları - Minecraft'ta yaptığımız gibi - dünya çapında daha fazla insana ulaştırmak ve böylece istedikleri yerde ve şekilde oynamalarını sağlamaktır.” ifadelerini kullanarak Microsoft’un niyetini sundu.

Anlaşma düzenleyicilerin incelemesine takılmış durumda

Microsoft’un Activision’ı 69 milyar dolara satın alacağını açıklaması oyun endüstrisinin şimdiye kadarki en büyük anlaşması niteliğinde. Ancak bu anlaşma Sony’nin şiddetli muhalefetiyle birlikte Avrupa, ABD ve Birleşik Krallık düzenleyicilerinin incelemelerine takılmış durumda.

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) kısa süre önce Microsoft'a, satın almayı engellemek amacıyla dava açtı. FCC, Microsoft’un Activision’u satın alması halinde rakiplerinin baskı altına alacağı öne sürüldü. Düzenleyici kurumlar, Microsoft'un Sony'nin "yeri doldurulamaz" olarak adlandırdığı Call of Duty serisinin sahipliğini elde etmesi halinde, PlayStation'ın rekabet etme yeteneğinin darbe alacağını dile getirdiler.

Microsoft, bu endişeleri gidermek amacıyla kısa bir süre önce Sony'ye her yeni Call of Duty oyununu Xbox'a geldiği gün PlayStation'da kullanılabilir hale getirmek için 10 yıllık, yasal olarak uygulanabilir bir sözleşme teklif ettiğini belirtildi. Öte yandan benzer bir davanın AB tarafından da yapılması bekleniyor. Microsoft ise bu yasal süreçte tüm endişeleri gidermek zorunda kalacak. AB ve İngiltere nezdinde kesin kararların Nisan ayında verilmesi bekleniyor.

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Microsoft, Sony’yi Activision anlaşmasında yalancılıkla suçladı