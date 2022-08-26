Call of Duty: Modern Warfare II ön satışa açıldı, fiyatı can yakıyor

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Yıllar sonra Steam mağazasında yayınlanacak ilk Call of Duty oyunu Call of Duty: Modern Warfare II bir geliyor pir geliyor. Steam mağazasında başlayan ön satış oyuncuların hevesini kursağında bırakacak.

Call of Duty: Modern Warfare II fiyatı nedir?

Ülkemizdeki oyun fiyatlarının bir dönem makul seviyelerde olması nedeniyle yurt dışından da oyuncuların satın almaya yönelmesi büyük bir kargaşa doğurdu. Steam yavaş yavaş oyun fiyatlarını yükseltmeye başlayarak böyle bir satış trafiğinde gelirini arttırmayı tercih etti. Ne yazık ki olan yine yerli oyunculara oldu.

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Call of Duty: Modern Warfare II ön satış fiyatı Steam üzerinde 1099TL olarak belirlenmiş. Call of Duty: Modern Warfare II Vault Edition ise 1499TL. Orijinal oyunu alıp da Vault sürümüne terfi etmek isteyenler de yine 400TL ödemek zorunda. Yurt dışında oyun 70$ olduğu için aslında yine uygun fiyata geliyor ki işin korkutucu tarafı zamlar yeniden gündeme gelebilir.

Oyuna tekrar dönecek olursak Call of Duty Modern Warfare II, 2019 yılında çıkan Modern Warfare’in devamı niteliğinde. Modern Warfare’de kurulmuş Task Force 141, küresel tehlikelere karşı karşıya geliyor. Task Force 141, büyük bir terörist komplosunu ve ABD’ye olan saldırıları etkisiz hale getirmek dünyanın dört bir yanında görevlere çıkacak. Oyunun ana karakterleri ise Captain Price, Ghost, Soap, Gaz ve Laswell olacak. Oyun 28 Ekim itibariyle raflarda olacak.

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Call of Duty: Modern Warfare II hevesleri kursakta bıraktı