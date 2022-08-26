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    Call of Duty: Modern Warfare II ön satışa açıldı, fiyatı can yakıyor

    Yılın en çok beklenen oyunlarından Call of Duty: Modern Warfare II nihayet çıkışını yapıyor. Steam üzerinde ön siparişe açılan oyun uykuları kaçıracak cinsten bir fiyata sahip. 
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    Call of Duty: Modern Warfare II
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    Yıllar sonra Steam mağazasında yayınlanacak ilk Call of Duty oyunu Call of Duty: Modern Warfare II bir geliyor pir geliyor. Steam mağazasında başlayan ön satış oyuncuların hevesini kursağında bırakacak.

    Call of Duty: Modern Warfare II fiyatı nedir?

    Ülkemizdeki oyun fiyatlarının bir dönem makul seviyelerde olması nedeniyle yurt dışından da oyuncuların satın almaya yönelmesi büyük bir kargaşa doğurdu. Steam yavaş yavaş oyun fiyatlarını yükseltmeye başlayarak böyle bir satış trafiğinde gelirini arttırmayı tercih etti. Ne yazık ki olan yine yerli oyunculara oldu.

    Call of Duty: Modern Warfare II ön satış fiyatı Steam üzerinde 1099TL olarak belirlenmiş. Call of Duty: Modern Warfare II Vault Edition ise 1499TL. Orijinal oyunu alıp da Vault sürümüne terfi etmek isteyenler de yine 400TL ödemek zorunda. Yurt dışında oyun 70$ olduğu için aslında yine uygun fiyata geliyor ki işin korkutucu tarafı zamlar yeniden gündeme gelebilir.

    Oyuna tekrar dönecek olursak Call of Duty Modern Warfare II, 2019 yılında çıkan Modern Warfare’in devamı niteliğinde. Modern Warfare’de kurulmuş Task Force 141, küresel tehlikelere karşı karşıya geliyor. Task Force 141, büyük bir terörist komplosunu ve ABD’ye olan saldırıları etkisiz hale getirmek dünyanın dört bir yanında görevlere çıkacak. Oyunun ana karakterleri ise Captain Price, Ghost, Soap, Gaz ve Laswell olacak. Oyun 28 Ekim itibariyle raflarda olacak.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    kraix 18 saat önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 2 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 2 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 2 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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