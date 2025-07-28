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    Battlefield 6'nın Battle Royale haritası ortaya çıktı

    Battlefield 6'nın Battle Royale haritası sızdırıldı. Oyunun tüm ilgi çekici noktalarını da içeren Lyndon Beach adlı haritanın gerçeğe yakın görüntüsü paylaşıldı.

    Battlefield 6 Battle Royale haritası Tam Boyutta Gör
    Battlefield 6, sızıntıların ardından resmi olarak tanıtıldı. Oyunun 10 Ekim 2025’te çıkacağı duyuruldu. Pax Armata adlı özel bir askeri organizasyonu konu alacak oyunun ilk fragmanının yayınlanmasından kısa bir süre sonra Battle Royale haritası sızdırıldı. Sızıntı, Lyndon Beach adlı haritanın tamamı, 9 büyük, 27 küçük ilgi çekici noktadan oluşan kıyı şeridini sunuyor.

    Battlefield 6’nın Battle Royale haritasında 9 önemli ilgi çekici nokta bulunuyor:

    • Marina
    • Lighthouse
    • Main Street North
    • Main Street South
    • Gold Resort
    • The Valley
    • South Coast
    • Fort Lyndon
    • The Docks

    Sızıntı, haritaya bir metro sisteminin ekleneceğini ve zaten zengin haritada yeni taktiksel fırsatlar yaratacağını gösteriyor. Şimdiye kadarki sızıntılara göre, Lyndon Beach'in arkasındaki efsane, Fort Lyndon ve yakınındaki sahil kasabasında büyük bir patlama meydana geldiğini, bunun sonucunda da bölge sakinlerinin zehirli kalıntılar nedeniyle tahliye edildiğini belirtiyor. Bu zehirli kalıntı, haritanın merkezine yayılıp tehlikeli bir bölge oluşturan “NXC" adı verilen bir bileşikten kaynaklanıyor. Daha önceki sızıntılar da oyuncuların CH-47 Chinook helikopterleriyle konuşlanacağını ortaya koymuştu.

    Battle Royale modu ücretsiz olacak

    Battlefield 6’nın Battle Royale modu 2026 başlarında gelecek ve ücretsiz oynanabilecek. EA ve DICE, Lyndon Beach hakkında henüz detayları doğrulamamış olsa da, Battlefield 6'nın çok oyunculu modunun tanıtımının 31 Temmuz 2025'te yapılması planlanıyor.

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    mert1907 17 saat önce

    yandan tekmeyi bir koyarım olduğu gibi yapışır asfalta :)

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    MDK 4 gün önce

    30km ile viraj dönsede görsek

    V
    vixx 4 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 5 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 5 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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