Battlefield 6'nın Battle Royale haritası ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Battlefield 6, sızıntıların ardından resmi olarak tanıtıldı. Oyunun 10 Ekim 2025’te çıkacağı duyuruldu. Pax Armata adlı özel bir askeri organizasyonu konu alacak oyunun ilk fragmanının yayınlanmasından kısa bir süre sonra Battle Royale haritası sızdırıldı. Sızıntı, Lyndon Beach adlı haritanın tamamı, 9 büyük, 27 küçük ilgi çekici noktadan oluşan kıyı şeridini sunuyor.

Battlefield 6 duyuruldu: İşte ilk fragman ve çıkış tarihi 3 gün önce eklendi

Battlefield 6’nın Battle Royale haritasında 9 önemli ilgi çekici nokta bulunuyor:

Marina

Lighthouse

Main Street North

Main Street South

Gold Resort

The Valley

South Coast

Fort Lyndon

The Docks

Sızıntı, haritaya bir metro sisteminin ekleneceğini ve zaten zengin haritada yeni taktiksel fırsatlar yaratacağını gösteriyor. Şimdiye kadarki sızıntılara göre, Lyndon Beach'in arkasındaki efsane, Fort Lyndon ve yakınındaki sahil kasabasında büyük bir patlama meydana geldiğini, bunun sonucunda da bölge sakinlerinin zehirli kalıntılar nedeniyle tahliye edildiğini belirtiyor. Bu zehirli kalıntı, haritanın merkezine yayılıp tehlikeli bir bölge oluşturan “NXC" adı verilen bir bileşikten kaynaklanıyor. Daha önceki sızıntılar da oyuncuların CH-47 Chinook helikopterleriyle konuşlanacağını ortaya koymuştu.

Battle Royale modu ücretsiz olacak

Battlefield 6’nın Battle Royale modu 2026 başlarında gelecek ve ücretsiz oynanabilecek. EA ve DICE, Lyndon Beach hakkında henüz detayları doğrulamamış olsa da, Battlefield 6'nın çok oyunculu modunun tanıtımının 31 Temmuz 2025'te yapılması planlanıyor.

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Battlefield 6'nın Battle Royale haritası sızdırıldı

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