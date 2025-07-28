Battlefield 6'nın Battle Royale haritası ortaya çıktı

Battlefield 6’nın Battle Royale haritasında 9 önemli ilgi çekici nokta bulunuyor:
- Marina
- Lighthouse
- Main Street North
- Main Street South
- Gold Resort
- The Valley
- South Coast
- Fort Lyndon
- The Docks
Sızıntı, haritaya bir metro sisteminin ekleneceğini ve zaten zengin haritada yeni taktiksel fırsatlar yaratacağını gösteriyor. Şimdiye kadarki sızıntılara göre, Lyndon Beach'in arkasındaki efsane, Fort Lyndon ve yakınındaki sahil kasabasında büyük bir patlama meydana geldiğini, bunun sonucunda da bölge sakinlerinin zehirli kalıntılar nedeniyle tahliye edildiğini belirtiyor. Bu zehirli kalıntı, haritanın merkezine yayılıp tehlikeli bir bölge oluşturan “NXC" adı verilen bir bileşikten kaynaklanıyor. Daha önceki sızıntılar da oyuncuların CH-47 Chinook helikopterleriyle konuşlanacağını ortaya koymuştu.
Battle Royale modu ücretsiz olacak
Battlefield 6’nın Battle Royale modu 2026 başlarında gelecek ve ücretsiz oynanabilecek. EA ve DICE, Lyndon Beach hakkında henüz detayları doğrulamamış olsa da, Battlefield 6'nın çok oyunculu modunun tanıtımının 31 Temmuz 2025'te yapılması planlanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
yandan tekmeyi bir koyarım olduğu gibi yapışır asfalta :)
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya