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    Call of Duty Modern Warfare II’den ilk fragman geldi: Call of Duty Steam’e geri dönüyor

    Bu yıl Infinity Ward tarafından geliştirilen yeni Call of Duty, Modern Warfare II olacak. Modern Warfare II’den ilk fragman ve yeni bilgiler geldi. Call of Duty, yıllar sonra Steam’e dönüyor.
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    Modern Warfare 2'den ilk fragman yayınlandı
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    Uzun yıllardır devam eden Call of Duty serisinin en ünlü oyunlarından olan Modern Warfare, 2019 yılında sevenlere geri dönmüştü. Infinity Ward tarafından geliştirilen Modern Warfare, gelmiş geçmiş en başarılı Call of Duty oyunlarından olmayı başarmıştı. Black Ops: Cold War ve Vanguard’ın ardından geliştirme sırası tekrar Infinity Ward’a geldi ve stüdyo, geçtiğimiz haftalarda Modern Warfare 2’nin duyurusunu yapmıştı. Şimdi ise Modern Warfare 2’den ilk fragman geldi.

    Call of Duty Modern Warfare II, 2019 yılında çıkan Modern Warfare’in devamı olacak. Modern Warfare’de kurulnuş Task Force 141, küresel tehlikelere karşı karşıya gelecek. Task Force 141, büyük bir terörist komplosunu ve ABD’ye olan saldırıları etkisiz hale getirmek dünyanın dört bir yanında görevlere çıkacak. Oyunun ana karakterleri ise Captain Price, Ghost, Soap, Gaz ve Laswell olacak.

    Call of Duty Steam’e geri dönüyor

    Modern Warfare 2’nin fragmanının yayınlanması ile beraber Call of Duty hakkında yeni bilgiler de verildi. Modern Warfare II, yıllar sonra Steam’de yayınlanan ilk Call of Duty oyunu olacak. Steam’de en son yayınlanan Call of Duty oyunu 2017 yılında çıkış yapan World War 2 olmuştu. Ancak Modern Warfare 2, Steam dışında Battle.net platformunda da çıkış yapacak.

    Modern Warfare 2'den ilk fragman yayınlandı
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    Call of Duty Warzone 2.0 yıl bitmeden çıkacak

    Modern Warfare II’nin fragmanının yayınlanması ile yapılan duyurulardan biri ise Warzone serisi ile alakalı. Activision, Call of Duty Warzone’un mobile geleceğini tekrar belirtti. Ayrıca Modern Warfare II’nin çıkışı ile beraber yenilenen Warzone’un da yıl bitmeden çıkış yapacağının altı çizildi. Warzone 2.0, Modern Warfare 2 evreninin bir eklentisi olarak görülecek ve iki oyun birlikte çalışacak. Warzone 2.0, Modern Warfare 2 içerikleri, yenilenen ilerleme sistemi ve yenilenen oynanışı ile yıl bitmeden çıkış yapacak.

    Call of Duty Modern Warfare II, 28 Ekim’de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series ve PC için çıkış yapacak. Warzone 2.0 ise Modern Warfare II’den sonra ancak yıl bitmeden çıkış yapacak. Activision, şuanki Warznone’un ise var olmaya devam edeceğini belirtti.

    Kaynakça https://www.youtube.com/watch?v=r72GP1PIZa0 https://www.theverge.com/23158574/call-of-duty-modern-warfare-2-release-date-details
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