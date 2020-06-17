Canlılığın ilk basamağına ait olduğu düşünülen veziküller üretildi

Tam Boyutta Gör

Dünya üzerindeki yaşama ait ilk izlerin yaklaşık 3.8 milyar yıl öncesinde başladığı tahmin ediliyor. University of Duisburg-Essen kurumu araştırmacıları ise yaşamın başlangıcına ait olduğu düşünülen bazı biyokimyasal tepkimeleri laboratuvar şartlarında meydana getirebildiklerini iddia etti.

İlginizi Çekebilir

Kanadalı sanatçı tardigradlar hakkında yayın yaptı

Dünyadaki yaşamın başlangıcına ait şartları laboratuvar ortamında meydana getiren araştırma ekibi hücre membranına benzeyen vezikül yapıları üzerinde çalıştı ve 2 hafta içerisinde 1.500 adet vezikül üretmeyi ve parçalamayı başardı.

İlkel veziküller

Tam Boyutta Gör

Bilim insanları geliştirdikleri veziküllerin bazılarının kimyasal reaksiyonlara ve jeolojik olayların neden açtığı kimyasal ve fiziksel durumlara daha dayanıklı olduğunu belirtiyor.

Ayrıca Bkz. "Kemik çimentosuna karbon lifler eklendi"

Araştırmalar göre bahsi geçen veziküller bazı molekülleri membranları vasıtasıyla absorbe ediyor ve avantaj kazanıyor. Yeni araştırma biyolojik yapıların ve ilkel biyolojik iskeletlerin nasıl hayatta kalmayı başardıklarına ilişkin bir cevap niteliğinde olabilir.

Yeni araştırma daha da geliştirilebilirse yaşamın ilk izleri ve evrim mekanizmaları daha yakından anlaşılabilir.

https://phys.org/news/2020-06-potential-life-simulated-lab.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.