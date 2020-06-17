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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Canlılığın ilk basamağına ait olduğu düşünülen veziküller üretildi

    Yaşamın başlangıcına ait şartları laboratuvar ortamında meydana getiren araştırma ekibi hücre membranına benzeyen vezikül yapıları üzerinde çalıştı ve 2 hafta içerisinde 1.500 adet vezikül üretti.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji editörü
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    Canlılığın ilk basamağına ait olduğu düşünülen veziküller üretildi
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    Dünya üzerindeki yaşama ait ilk izlerin yaklaşık 3.8 milyar yıl öncesinde başladığı tahmin ediliyor. University of Duisburg-Essen kurumu araştırmacıları ise yaşamın başlangıcına ait olduğu düşünülen bazı biyokimyasal tepkimeleri laboratuvar şartlarında meydana getirebildiklerini iddia etti.

     

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    Dünyadaki yaşamın başlangıcına ait şartları laboratuvar ortamında meydana getiren araştırma ekibi hücre membranına benzeyen vezikül yapıları üzerinde çalıştı ve 2 hafta içerisinde 1.500 adet vezikül üretmeyi ve parçalamayı başardı.

    İlkel veziküller

    Canlılığın ilk basamağına ait olduğu düşünülen veziküller üretildi
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    Bilim insanları geliştirdikleri veziküllerin bazılarının kimyasal reaksiyonlara ve jeolojik olayların neden açtığı kimyasal ve fiziksel durumlara daha dayanıklı olduğunu belirtiyor.

    Ayrıca Bkz. "Kemik çimentosuna karbon lifler eklendi"

    Araştırmalar göre bahsi geçen veziküller bazı molekülleri membranları vasıtasıyla absorbe ediyor ve avantaj kazanıyor. Yeni araştırma biyolojik yapıların ve ilkel biyolojik iskeletlerin nasıl hayatta kalmayı başardıklarına ilişkin bir cevap niteliğinde olabilir.

    Yeni araştırma daha da geliştirilebilirse yaşamın ilk izleri ve evrim mekanizmaları daha yakından anlaşılabilir.



    https://phys.org/news/2020-06-potential-life-simulated-lab.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    homebird (Bilen BİLİR) 2 sa.
    Canlıların temel birimi olan DNA nın "kendiliğinden oluşma" ihtimali o kadar küçuk ki "Sıfır" olarak kabul ediliyor. Bu boya kutularını rastgele boş tuvale döküp mona Liza tablosuyla karşılaşmayı ummaktan farksız bir durum. Yani hangi ortamı sağlarsanız sağlayın hiçbir DNA kendiliğinden oluşmaz/oluşamaz.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    Elektrikliarabasever 20 dk. homebird
    Arkadaş gelmeyin şöyle konulara İSTENMİYORSUNUZ SİZİN SAHTE TANRINIZ SİZE KALSIN.
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    darkaura 3 sa.
    gecenlerde ilginc bir calisma daha geldi. atomalti parcacik skyrmion'larin ayni hucreler gibi bolunup cogaldiklari, simetrik yapilari icinde olusan bosluklari doldurup tamir ettikleri goruldu. yasadigimiz makro alemde cansiz nesnelerin bir araya gelip bir yapi olusturmali, duzenli simetrik haller almalari gordugumuz bir olay degil. bu yuzden sagduyumuz bir saat gorursek bunun bir imalatcisi olmali, yapan biri olmali diyor ama mikro alem tamemen farkli bir dunya. makro alemde edindigimiz sagduyumuzun hic bir anlami yok, sagduyumuzla celisen her cesit farklilik gerceklesiyor. bunlardan biride self assembly yani maddenin kendiliginden karmasik simetrik yapilar insa edebilmesi. yanin maddenin inorganik yigindan canli yasama donusmesi buyulu islerin, bir dis gucun mudahalesine gerek yok. bu doganin kendi isleyisinin bir parcasi. canlilik mikro alemdeki self assembly kendiliginden yapilanmanin makro aleme uzanmis hali.
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 2 sa. darkaura
    Bilim bir tutarsızlıkla karşılaştığında belli ki geliştirdiğimiz açıklama henüz tam değil ve eksikliklere sahip diyerek ilerler. Eğer bir yerde sebepsiz ve açıklamasız şeyler olabiliyorsa orada bir işleyişten bahsedilemez. Evrenin bir işleyişi vardır. Bu işleyiş içerisinde parçacıklar da oluşabilir bir araya da gelebilir canlı da oluşturabilir evrim de gerçekleşebilir. Fakat bu durum bir yaratıcının var olabilmesi olasılığını da beraberinde getirdiğinden hem yaratıcı vardır diyenlere hem de yaratıcı yoktur diyenlere karşı kullanılabilir.

    Bu yazı sebepsiz bir şekilde kendiliğinden yokluktan ortaya çıkmıştır. Lütfen her gördüğünüz yazı için bir yazar aramaktan vaz geçin diyemiyorum mesela. Bilimin doğası gereği yazarı aramanız gerekir ve ilk bulduğunuz şey bir bilgisayar klavyesi olabilir. Yapmanız gereken "tuşlar sebepsiz yere kendi kendine basılıp kelimeler oluşturabilir" demeyip daha ilerisini kurcalamak.
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