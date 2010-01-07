Canon, EF 70-200 mm f/2.8 IS USM II'yi kullanıma sunuyor

Tam Boyutta Gör

D-SLR kamera ve objektif üretiminde küresel pazarın önde gelenlerinden Canon firması, 70-200 mm f/2.8 L IS'ın varisi 70-200 mm f/2.8 L IS II USM'yi kullanıma sunuyor.

199 mm uzunluğunda, 89 mm çapında tasarımı ve 1490 gramlık ağırlığıyla fotoğrafçıların dikkatlerini üzerinde toplayan objektif, 23 element / 19 gruptan oluşan mimarisiyle ön plana çıkıyor. Ayrıca 1 fluorite elementinin ve kromatik sapmaların önüne geçmek için 5 UD elementinin objektife eşlik ettiğini belirtelim. Neme ve toza karşı dayanıklı yapıya sahip objektifin diyaframını koşullara göre f/2.8'e kadar açılabiliyor, f/32'ye kadar kısabiliyoruz. Bunların dışında objektifin minimum odak mesafesinin 1.2 metre, maksimum büyütme oranının 0.21x olduğu ifade ediliyor. Fotoğraflardaki istenmeyen bulanıklığın önlenmesi için objektifte görüntü stabilizasyon sisteminin de bulunduğunu ekleyelim.

Canon 70-200 mm f/2.8 L IS USM'nin satış tarihi ve fiyatına ilişkin bilgi verilmedi.