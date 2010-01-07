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Canon, EF 70-200 mm f/2.8 IS USM II'yi kullanıma sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
knight
Haber Editörü
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Canon, EF 70-200 mm f/2.8 IS USM II'yi kullanıma sunuyor
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D-SLR kamera ve objektif üretiminde küresel pazarın önde gelenlerinden Canon firması, 70-200 mm f/2.8 L IS'ın varisi 70-200 mm f/2.8 L IS II USM'yi kullanıma sunuyor.

199 mm uzunluğunda, 89 mm çapında tasarımı ve 1490 gramlık ağırlığıyla fotoğrafçıların dikkatlerini üzerinde toplayan objektif, 23 element / 19 gruptan oluşan mimarisiyle ön plana çıkıyor. Ayrıca 1 fluorite elementinin ve kromatik sapmaların önüne geçmek için 5 UD elementinin objektife eşlik ettiğini belirtelim. Neme ve toza karşı dayanıklı yapıya sahip objektifin diyaframını koşullara göre f/2.8'e kadar açılabiliyor, f/32'ye kadar kısabiliyoruz. Bunların dışında objektifin minimum odak mesafesinin 1.2 metre, maksimum büyütme oranının 0.21x olduğu ifade ediliyor. Fotoğraflardaki istenmeyen bulanıklığın önlenmesi için objektifte görüntü stabilizasyon sisteminin de bulunduğunu ekleyelim.

Canon 70-200 mm f/2.8 L IS USM'nin satış tarihi ve fiyatına ilişkin bilgi verilmedi.


http://www.dpreview.com/news/1001/10010508canon70200isii.asp Yorum Yaz
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DH Misafiri 9 yıl
Canon EF 70-200mm f:2.8 IS USM
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ugacomtr 9 yıl
şu dönen mekanizmalara bak. alsam oynayacam diye poz kaciririm :D 3 tane yerden oynatiyorsun. hic anlamam ama zevkli bir iş oldugu kesin.
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PlutosDaddy 9 yıl
Yorumlar süper


Bakalım geliştirmelerle f4'ün performansını yakaliyabildi mi
Bi de 70-200VR II ile karşılaştırmasını merak ediyorum...
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cengizhan72 9 yıl
Oheee.Bir gün gelirde...bunun fiyatı kaç para demek yerine,direk alalım diyen bir memleket oluruz inşallah.
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Hobar 9 yıl
2. el araba parası vardır
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Tolgá 9 yıl
o kadar teknolojik aletleri takip ediyorum şu kameralar ve objektifleri kadar terimleri karmaşık olan yok
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