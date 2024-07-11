Canon, 2024'teki ilk büyük lansman etkinliğini duyurdu

Tam Boyutta Gör Kamera devi Canon sonunda 2024'ün ilk lansman etkinliğini duyurdu. Söylentilere göre Canon EOS R1 ve Canon EOS R5 II modellerinin lansmanın ana aktörleri olması bekleniyor. Etkinlik 17 Temmuz'da TSİ 13:00'da başlayacak ve YouTube üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

2024'te yeni Canon kameralar alabileceksiniz

Etkinlikte Canon 'un amiral gemisi EOS R1 ve gelecek vaat eden EOS R5 II için paylaşımlar yapılması bekleniyor. Canon, Mayıs ayında bir EOS R1 geliştirme duyurusu yapmıştı ancak yeni Digic Accelerator işlemcisi dışında herhangi bir özellik açıklamadı.

Bazı EOS R1 söylentileri Quad Pixel otomatik odaklama ve yeni nesil Eye Control AF sistemiyle 24MP tam kare sensöre sahip olacağını öngörmüştü. Ancak amiral gemisinin gelişmiş dinamik aralık için bir DGO sensörü sunabileceği gündemde.

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DGO sensörü, size daha geniş bir dinamik aralık sağlamak için farklı piksel amplifikasyon seviyelerini birleştirerek çalışır. Diğer bazı söylentiler arasında düğmeler için aydınlatma, yüksek çözünürlüklü görüntüler için üstün piksel kaydırma modu, tam boyutlu bir HDMI bağlantı noktası ve iyileştirilmiş pil performansı yer alıyor.

Bunlar, 45MP BSI yığılmış tam kare sensör, hızlı seri çekim (mekanik deklanşörle 12 fps veya elektronik deklanşörle 30 fps) ve 8K / 60p video modu gibi söylentiler arasında yer alan mevcut özelliklere katılıyor.

Canon Mayıs 2023'te yetersiz kalan Canon EOS R100'den bu yana kamera duyurusu yapmadı. Canon'un, Sony ve Nikon'un etkileyici sürümleri karşısında hayranlarını mutlu edebilmek için birkaç büyük özellik paylaşması bekleniyor.

Canon'un Sony A1 veya Nikon Z9 ile rekabet edebilecek gerçek bir amiral gemisi kamerası yok ve Canon EOS R5 Temmuz 2020'de piyasaya sürüldü. Kameralar arasındaki dört yıllık bir boşluk artık çok uzun kabul ediliyor. Bu nedenle EOS R5'in halefinin bazı önemli yükseltmelere ihtiyacı var ve söylentiler de bunların olacağını gösteriyor.

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