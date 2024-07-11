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    Canon, 2024'teki ilk büyük lansman etkinliğini duyurdu

    Canon hayranları sonunda heyecan duyacakları bir etkinliğe kavuşuyor. Canon'un EOS R Sistemi canlı etkinliğine geri sayım başladı. Lansman YouTube üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.
    Canon, 2024'teki ilk büyük lansman etkinliğini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Kamera devi Canon sonunda 2024'ün ilk lansman etkinliğini duyurdu. Söylentilere göre Canon EOS R1 ve Canon EOS R5 II modellerinin lansmanın ana aktörleri olması bekleniyor. Etkinlik 17 Temmuz'da TSİ 13:00'da başlayacak ve YouTube üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

    2024'te yeni Canon kameralar alabileceksiniz

    Etkinlikte Canon 'un amiral gemisi EOS R1 ve gelecek vaat eden EOS R5 II için paylaşımlar yapılması bekleniyor. Canon, Mayıs ayında bir EOS R1 geliştirme duyurusu yapmıştı ancak yeni Digic Accelerator işlemcisi dışında herhangi bir özellik açıklamadı.

    Bazı EOS R1 söylentileri Quad Pixel otomatik odaklama ve yeni nesil Eye Control AF sistemiyle 24MP tam kare sensöre sahip olacağını öngörmüştü. Ancak amiral gemisinin gelişmiş dinamik aralık için bir DGO sensörü sunabileceği gündemde.

    DGO sensörü, size daha geniş bir dinamik aralık sağlamak için farklı piksel amplifikasyon seviyelerini birleştirerek çalışır. Diğer bazı söylentiler arasında düğmeler için aydınlatma, yüksek çözünürlüklü görüntüler için üstün piksel kaydırma modu, tam boyutlu bir HDMI bağlantı noktası ve iyileştirilmiş pil performansı yer alıyor.

    Bunlar, 45MP BSI yığılmış tam kare sensör, hızlı seri çekim (mekanik deklanşörle 12 fps veya elektronik deklanşörle 30 fps) ve 8K / 60p video modu gibi söylentiler arasında yer alan mevcut özelliklere katılıyor.

    Canon Mayıs 2023'te yetersiz kalan Canon EOS R100'den bu yana kamera duyurusu yapmadı. Canon'un, Sony ve Nikon'un etkileyici sürümleri karşısında hayranlarını mutlu edebilmek için birkaç büyük özellik paylaşması bekleniyor.

    Canon'un Sony A1 veya Nikon Z9 ile rekabet edebilecek gerçek bir amiral gemisi kamerası yok ve Canon EOS R5 Temmuz 2020'de piyasaya sürüldü. Kameralar arasındaki dört yıllık bir boşluk artık çok uzun kabul ediliyor. Bu nedenle EOS R5'in halefinin bazı önemli yükseltmelere ihtiyacı var ve söylentiler de bunların olacağını gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 21 saat önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 23 saat önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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