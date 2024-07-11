Canon, 2024'teki ilk büyük lansman etkinliğini duyurdu

2024'te yeni Canon kameralar alabileceksiniz
Etkinlikte Canon 'un amiral gemisi EOS R1 ve gelecek vaat eden EOS R5 II için paylaşımlar yapılması bekleniyor. Canon, Mayıs ayında bir EOS R1 geliştirme duyurusu yapmıştı ancak yeni Digic Accelerator işlemcisi dışında herhangi bir özellik açıklamadı.
Bazı EOS R1 söylentileri Quad Pixel otomatik odaklama ve yeni nesil Eye Control AF sistemiyle 24MP tam kare sensöre sahip olacağını öngörmüştü. Ancak amiral gemisinin gelişmiş dinamik aralık için bir DGO sensörü sunabileceği gündemde.
DGO sensörü, size daha geniş bir dinamik aralık sağlamak için farklı piksel amplifikasyon seviyelerini birleştirerek çalışır. Diğer bazı söylentiler arasında düğmeler için aydınlatma, yüksek çözünürlüklü görüntüler için üstün piksel kaydırma modu, tam boyutlu bir HDMI bağlantı noktası ve iyileştirilmiş pil performansı yer alıyor.
Bunlar, 45MP BSI yığılmış tam kare sensör, hızlı seri çekim (mekanik deklanşörle 12 fps veya elektronik deklanşörle 30 fps) ve 8K / 60p video modu gibi söylentiler arasında yer alan mevcut özelliklere katılıyor.
Canon Mayıs 2023'te yetersiz kalan Canon EOS R100'den bu yana kamera duyurusu yapmadı. Canon'un, Sony ve Nikon'un etkileyici sürümleri karşısında hayranlarını mutlu edebilmek için birkaç büyük özellik paylaşması bekleniyor.
Canon'un Sony A1 veya Nikon Z9 ile rekabet edebilecek gerçek bir amiral gemisi kamerası yok ve Canon EOS R5 Temmuz 2020'de piyasaya sürüldü. Kameralar arasındaki dört yıllık bir boşluk artık çok uzun kabul ediliyor. Bu nedenle EOS R5'in halefinin bazı önemli yükseltmelere ihtiyacı var ve söylentiler de bunların olacağını gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.