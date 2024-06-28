Rekabet Kurumu'ndan Canon'a para cezası!

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Rekabet Kurumu’nun Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri AŞ (Canon) hakkında yürüttüğü soruşturmayı sonuçlandırdı. Rekabet kurallarını ihlal ettiği belirlenen Canon’a 38,3 milyon TL idari para cezası kesildi.

Satış fiyatlarına müdahale ettiği tespit edildi

Kuruldan yapılan açıklamaya göre açılan soruşturmayla Canon’un yetkili satıcı ve bayilerin satış fiyatlarına mühalede bulunup bulunmadığı araştırıldı. Soruşturma sonucunda Canon’un satış fiyatlarına müdahale ettiği ve 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettiği belirlendi.

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Rekabet Kurumu, Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri AŞ'nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 38.300.958,83 TL idari para cezası verilmesine karar verildi.

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