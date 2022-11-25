FTX patronu: Böyle olmasını istemedim, üzgünüm

Tam Boyutta Gör Milyarlarca doları batırdıktan sonra Bahamalar’a kaçan ve halen herhangi bir hesap sorulmayan FTX patronu Sam Bankman-Fried imaj çalışmaları yapmaya devam ediyor. Karşılıksız varlıklarla milyarlarca dolar fon toplayan SBF böyle bir şey olabileceğini aklına getirmemiş!

Sam Bankman-Fried imaj çalışması yapıyor

Çalışanlarına bir mektup gönderen SBF böyle bir şeyin olmasını asla istemediğini ve gelinen durumdan çok üzgün olduğunu belirtiyor. Uzatılmış marjin pozisyonların risklerini tam olarak anlayamadığını ifade eden SBF, borsasında bir risk simülasyonu yapmadığı için piyasanın içinde bulunduğu likidite sıkıntısından olumsuz etkilendiklerini dile getiriyor.

FTX skandalının yayın hakları için büyük yarış 21 sa. önce eklendi

Kripto para dünyası ise Friedman’a öfke kusuyor. Kullanıcıların varlıklarıyla izin almadan riskli yatırımlar yapan Alameda Research patronunun bir matematik dâhisi olduğunu ve kesinlikle işlemlerinde stop kullanmayı tercih etmediğini söyleyen açıklamaları internete düşünce tepkiler de çığ gibi büyümüştü.

Diğer taraftan bazı önemli ABD medyasının halen SBF’yi global ekonomiyi kurtarmaya çalışan ancak şanssızlık yaşayan bir kahraman gibi göstermesi de insanları çileden çıkarıyor. Pek çok insan kripto para piyasasına FTX darbesinin ABD tarafından bilerek vurulduğunu ve Bitcoin fiyatının yükselişe elverişliyken çöküşe sürüklendiğini iddia ediyor.

Diğer taraftan SBF’nin halen Bahamalar’da elini kolunu sallayarak gezdiğini gösteren videolar da bunu doğrular nitelikte. Yine ay sonunda New York Times tarafından yapılacak DealBook toplantısına SBF de katılacak ve bu etkinliğe katılımın 2500$ olduğu dile getiriliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

FTX patronu imaj çalışması peşinde