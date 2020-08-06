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    Cardata: "İkinci el fiyatları belli yüzdelerle her ay artacak"

    Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, Türkiye otomotiv pazarına ilişkin Temmuz verilerinin açıklanmasının ardından sıfır ve ikinci el araç fiyatlarının geleceğiyle ilgili değerlendirmede bulundu.
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    Otomobi...
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Cardata:
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    Türkiye otomotiv pazarına ilişkin Temmuz verilerinin paylaşılmasıyla birlikte uzmanlar da yıl sonuna kadar olan beklenti ve görüşlerini tazeledi.

    Otomobil satışları, yeni normale dönüş ayı olan Haziran’dan itibaren biriken talebin de etkisiyle yüksek satış adetlerine ulaştı. İlk 7 ayda 341.469 adet sıfır araç satışı gerçekleşirken pazardaki artış geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 60,3 oldu. 2019 yılının Ocak-Temmuz döneminde pazarın 213 bin adet olduğunu hatırlatan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, Temmuz ayı satış verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

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    “Temmuz ayında ortaya çıkan 87 bin 401 adetlik pazar, yılın geri kalanı için çok önemli mesajlar barındırıyor. Geçtiğimiz yılın Ağustos-Aralık döneminde 273 bin adet seviyesinde bir araç satışı gerçekleşmişti. Bugün geldiğimiz noktada, Temmuz ayı satışları da göz önüne alındığında yılın son 5 ayı için 360 ila 380 bin adet bandında sıfır kilometre araç satışı bekliyoruz. Yıl sonunda ise toplam pazarın 710 bin adet seviyelerinde kapanmasını öngörmekteyiz”

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    "Fiyatların artacak olması satışları fazla etkilemez"

    Yalçın, “Sıfır araç fiyatlarının kademeli şekilde artacak olması sektörde ve araç satışlarında fazla bir etki yaratmayacaktır. Çünkü, yıllardır ötelenen bir talep var. Bugün aylar sonrası için sipariş veren birçok insan var. Dolayısıyla sıfır satışları sene sonuna kadar artarak devam eder. Pandemi döneminde pazarın 400-450 bin bandında kapanacağı tahmin ediliyordu. Geldiğimiz noktada, marka temsilcileri tarafından 650 bin adetler hatta daha yukarı rakamlar telaffuz ediliyor. Bu sene en çok aracı banttan indiren veya en fazla araç ithal edip pazara sunan markalar adeta yok satacaktır” diyerek sözlerini sürdürdü.

    "Sıfır araç fiyatları yüksek kaldıkça ikinci el fiyatı da düşmeyecek"

    Fahiş fiyat artışlarının görüldüğü ikinci el pazarına da değinen Yalçın, "İkinci el fiyatları anında yukarı yönlü tepki vermeye başlayacaktır. Yıl sonuna kadar ikinci el satışları katlanarak devam ederken fiyatlar da düşmeyecektir. Çünkü, otomotiv fabrikaları tüm dünyada üretime Mayıs ayında başladı ve kademeli olarak üretim yapıyorlar. Bu yüzden, Eylül ayından itibaren yeni satışa sunulacak yerli veya ithal tüm araçların kur farkı nedeniyle yüksek fiyattan satışa çıkacağını düşünüyoruz. Bu bağlamda, sıfır kilometre araç fiyatları yüksek kaldıkça ikinci el fiyatı da düşmeyecektir. Cardata olarak, ikinci el fiyatlarının belli yüzdelerle her ay artacağını öngörüyoruz” dedi.



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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 2 hf. en beğenilen Sonne911
    Garibanın ne işi var arabayla.



    A haber - makarna - tekbir ile devam edeceklerini söylediler
    Yanıtla +32
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    alprklt 2 hf.
    Adam en mantıklı cevabı vermiş çok basit

    SIFIR FİYATLARI DÜŞMEDİKÇE İKİNCİ EL FİYATLARI DÜŞMEZ

    Orda burda ağlamayın lütfen
    Yanıtla +26
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    Halilowich (H Y) 2 hf.
    En son ne zaman güzel haber aldım hatırlamıyorum.
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    taKoZ™ (Buğra Kurtuluş) 1 hf.
    Iyiki motor almak istedik aq
    Yanıtla
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    ayhanküçük 2 hf.
    umudumuz ikinci ellerde vardı o da mı yalan oldu bu haberle
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    Command.com (Command COM) 2 hf.
    devlet elini attı. 2. Ele taşıt kredisi verilmeyecek. Fiyatlar ciddi düşecektir. 2.el düşünenler acele etmesin
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    Bloodin 2 hf. Command.com
    Taşıt kredisi kullanan kim? Herkes zaten ihtiyaç kredisi ile alıyordu...
    Yanıtla +1
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    MaDMaxiBo 2 hf. Command.com
    Bak bak bak, bi de CİDDİ DÜŞECEK !Halen mi düşecek hikayesi okuyorsunuz yaw! Sen nerenin trollüsün?
    1 Yanıt Yanıtla
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    SayınOzi 2 hf. (düzenlendi)
    Sayın yetkili 0 km fiyatı düşmedikçe 2. El fiyatı düşmez diyorsun da birçok arabanın 2. Eli 0 km olandan daha pahalı. Lancer bakıyorum temizleri 90 bin tl. Temiz dediğim de 9 yaşında +150bin km birkaç parça boyalı. Bunu alacağıma 10 daha koyar 0km egea alırım diyorum. Bayide araba yok diyorlar. 2. Eline bakıyorum adam almış 1-2sene 15 bin km sürmüş 105 bine satıyor. 0'dan pahalı beyefendi koltuğa oturunca biryeriyle değer katmış sanırım arabaya. 80bin tl'ye buluyorum o da ne ya ağır hasarli ya da km ve boya sorunu var.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 2 hf. SayınOzi
    80 bine temiz bulabileceğin arabaları sayayım



    Clio 3 1.5 90 lık olur

    Accent Era VGT 110 luk olur

    Ford Fusion 1.6 TCDI 90 lık olur

    Fiat Linea hepsinden olur

    Symbol yine her paketi ve motoru temiz olur

    Mazda 3 ilk kasa çok iyi olur



    O paralara daha sayamadığım egeadan 10 gömlek üstün arabalar var temizde bulunuyor

    Lancer sahipleri genelde üzerek kullanıyor araçlarını temizini bulmak biraz zor
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    hxngzl (hakan güzel) 2 hf.
    Ülkenin %90 nın galerici olduğu yerde yaşıyorız
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    Xef1ONYX (................. ...........) 2 hf.
    Gram Altın 486 TL olmuş dahası mi var bu saatten sonra 100 bin altinda sifir arac hayal orta sinif araclar desen 200 bin. Ekimde tekrar kapanınca heryer bakalım o zaman neler olacak. Allah hepimize kolaylık versin ne diyelim.
    Yanıtla +5
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    alemburda34 2 hf.
    bize bilmediğimiz şeylerden bahsedin
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    smart1978 (X Y) 2 hf.
    Dij gujlerrr...
    Yanıtla +4
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    Wacom Intuos (Can Tavas) 2 hf. (düzenlendi)
    Bu günleri istedik. Bekledik, umursamadık uyaranları. Araba almak da zor, başka eşya almak da zor, anlayan yok.
    Yanıtla +2
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    Bloodin 2 hf. (düzenlendi)
    Bu fiyatlara ve koronaya rağmen geçen yıla göre sıfır satışlarda %60'lık inanılmaz bir artış var. Demek ki milletin baya parası var. O halde kimse ağlamasın. Müstehak...
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Fx_57,5 (semih ehli) 2 hf. Bloodin
    dostum belli bir kesimde para zaten var, ülke fakirleşiyor değil zengin daha zengin fakir daha fakir, orta direkte fakirliğe doğru gidiyor.
    daha 2-3 gün önce pandemi döneminde 32bin 232 kişi yeni milyoner oldu.

    2.si önceki yıl dolar yeni patlama yaptığından araba satışları durmuştu %60 lık artış geçen yılında talebiyle birleşince ortaya çıktı.
    ikincielin fiyatları 0 arabaları geçince ülkeye getirilen arabalar haliyle tükendi

    dediğim gibi belli bir kesim zaten etkilenmiyor fiyatlardan,bir kesimde superb alana kadar octavia alıyor vb.
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