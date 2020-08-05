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    Nissan, yeni kompakt SUV konsepti Magnite'in iç mekanını gösterdi

    Japon markanın Hindistan'a getirmeyi planladığı yeni çağın başlangıcını simgeleyen Nissan Magnite konseptindeki tasarım dilinin büyük oranda üretim versiyonuna da taşınacağı açıklandı.
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Nissan, yeni kompakt SUV konsepti Magnite'in iç mekanını gösterdi
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    Japon otomotiv devi Nissan, geçtiğimiz haftalarda Magnite adını verdiği yeni SUV konseptini tanıtmıştı. İlk etapta yalnızca dış tasarıma odaklanan şirket, şimdi de Nissan Magnite’in iç mekanını ortaya çıkardı.

    Nissan Magnite’in kabininde farklı dokulara ve fırçalanmış alüminyum detaylara sahip üç katmanlı konsol tasarımına yer verilmiş. Söz konusu konsolun özellikle alt bölümü bizlere Renault’nun Hindistan pazarına özel SUV modeli Triber’ı anımsatıyor. Yeri gelmişken Nissan Magnite ile Renault Triber’ın platform ikizi olduğunu ve CMF-A platformu üzerine inşa edildiğini de belirtelim.

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    Konsolun en üst katmanında yatay altıgen şeklindeki hava menfezleri bulunuyor. Bir konsept modele baktığımızı yoğun biçimde hissettiren orta bölümde ise 8 inç dokunmatik bilgi-eğlence ekranı mevcut. Fiziksel düğmelerin asgari düzeye indirildiği Nissan Magnite’in kabininde araçla ilgili pek çok fonksiyon bu ekran üzerinden yerine getiriliyor. Sürücünün hemen önünde de dokunmaya duyarlı düğmelere sahip direksiyon ve dijital gösterge ekranı bulunuyor.

    Nissan, yeni kompakt SUV konsepti Magnite'in iç mekanını gösterdi
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    Nissan Magnite’in tüm özellikleri henüz belli değil fakat daha önceki açıklamalar sayesinde kompakt SUV’un sınıfının en geniş iç hacmine sahip olacağını ve bağlanabilirlik teknolojileri, 360 derece kameralar, tam otomatik klima ve hız sabitleme sistemi gibi özelliklere sahip olacağını biliyoruz. Paylaşılan görsellerde karşımıza çıkan detaylara gelince, Japon marka bunların çoğunun üretim versiyonuna da taşınacağının altını çiziyor.

    Autocar India’nın haberine göre Nissan Magnite, Ocak 2021’de iki farklı motor seçeneğiyle satışa sunulacak. Bunlardan ilki, Hindistan’a özel Renault Triber modelinde de kullanılan 72 beygirlik 1.0 litre üç silindirli atmosferik benzinli ünite olacak. Söz konusu ünite standart olarak 5 ileri manuel şanzımanla kombine edilecek. Diğer bir seçenek olan 95 beygirlik 1.0 litre turbo motor ise 5 ileri manuel veya CVT şanzımanla tercih edilebilecek.



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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Logan Howlett (CHR ATL) 2 hf. yeni yorumcu
    Nissan Japon otomotiv devi falan değil, haberde yazmışta yok öyle birşey.



    Araç leş bu arada
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    Tenvir (Mert Emre) 2 hf.
    Hiç kusura bakmayın ama çöp
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf. (düzenlendi)
    SUV mi crossover mı bu cihaz şimdi? Komkpakt SUV ne? İyice çorba oldu bu iş ya.
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    cank1981 2 hf.
    Kompakt Suvların baz versiyonlarının 200 bin tl ye geldiği bir durumda havamızı alabiliriz. Dağılın heyecana gerek yok.
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    Musty3535123 2 hf.
    özellikle ön tasarımı efsane olmuş, tutar bu
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    danlabilic (Danla Bilic) 2 hf.
    benzer işler

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +1
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    tomhiddleston 2 hf. yeni yorumcu
    Bu yeni SUV harika tasarlanmış, hem iç hem de dış mekan insanlara sahip olmak istediği hissini veriyor. mapquest directions
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    ceo-tr (Ceo Tr) 2 hf.
    Nissan nasıl bir araç çıkarırsa çıkarsın, sonuçta juke tan güzel olacaktır. :))
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