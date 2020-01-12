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    CardiVu uygulaması göz bebeğinden nabız ölçebiliyor

    SmartDiagnosis CardiVu uygulaması nabız ile aynı sinir sistemi yolunu kullanan göz bebeği genişleme hareketlerini ön kamera ile sürekli takip ederek kullanıcının kardiyo profilini çıkarıyor.
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    CardiVu uygulaması göz bebeğinden nabız ölçebiliyor
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    Genelde onaylı bir ölçüm aleti kullanmadan uygulamaların yaptığı nabız takibinin gerçeğe yakın olmadığı ve riskli olabileceği sık sık dile getiriliyor. Bununla birlikte mühendisler yapay zekayı işin içine sokarak bunu tersine çevirmeye kararlı.

    SmartDiagnosis CardiVu neler sunuyor?

    Daha önce yüz hatlarını ön kamera ile tarayarak derideki hareketliliğe göre nabız değerlerini tahmin edebilen yapay zeka uygulaması gündeme gelmişti. CES 2020 fuarında sahneye çıkan SmartDiagnosis CardiVu uygulaması ise göz bebeğini tarıyor.

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    Geliştiriciler göz bebeği takibi için uzman kardiyologlar ile birlikte çalışmış. Uygulama sürekli olarak gözbebeği genişlemelerini tarıyor. Ritmik gözbebeği genişlemelerinin nabız ile çok yüksek bir ilişkisi olduğu ifade ediliyor zira her ikisi de aynı sinir sistemi yolunu paylaşıyor.

    Uygulama taramayı arka planda yapabiliyor. Kullanıcı ekrana bir kaç dakika sabit olarak odaklandığınıda uygulama ön kamera üzerinden gözü izlemeye başlıyor. Analizler Amazon sunucuları üzerinde yapılırken veriler ise CardiVu uygulamasının kendi sunucularında tutuluyor.

    Uygulama diğer uygulamaların aksine anlık olarak nabız oranı vermekten ziyade sürekli verileri analiz ederek bir profil ortaya koymaya çalışıyor. Sürekli öğrenen sistem ayrıca stres haritası da çıkarabiliyor. Bu bakımdan uygulama belirli periyotlarla tarama yapıyor. Geliştiriciler yüzde 86 doğruluk oranını yakaladıklarını belirtiyor.

    Henüz uygulama ne kadar batarya tüketiyor, ışığın aşırı olduğu durumlarda ne kadar doğru ölçümleme yapabiliyor ve alet kullanan uygulamalara yaklaşabiliyor mu test edilebilmiş değil. Yakın zamanda uygulamanın nihai sürüme ulaşması bekleniyor.



    https://www.ubergizmo.com/2020/01/smartdiagnosis-cardivu-heartrate-monitoring/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    chrnolan 1 hf. interwap
    Bende boyle dusunuyorum boyle haberleri gorunce ama sonradan da aklima bu isi yapabilmesi icin onceden egitilmis bir model olmasi gerekiyor diyorum. Yani coktan bir suru kisinin goz verisi alinmis ve islenmis oluyor. Ama kisisel bakarsak bende vermeyi istemem.
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    Greylights 1 hf.
    Parmak izlerimiz yüzümüz alındı şimdi sıra gözlerde.
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    interwap 1 hf.
    Göz bebeğimizden nabız ölçtüreceğiz diye adamlara retina haritası vermeyelim.
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