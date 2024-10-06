Casio bu sefer de “Black and White” koleksiyonuyla karşımıza çıktı

Casio’nun ikonik G-SHOCK serisi, yeni Black and White Koleksiyonu ile dikkat çekiyor. Bu koleksiyon, beş farklı modelin siyah dış gövde ve zarif beyaz kadranlarla buluştuğu güçlü bir tasarım sunuyor. Koleksiyonda GA2100, GA700, GA100, GA110 ve DW6900 modellerinin güncellenmiş versiyonları yer alıyor. G-SHOCK’un dayanıklılığı ve modern estetiği bu yeni seriyle daha da vurgulanıyor.
GA2100WD-1A modeli, serinin ikonik sekizgen çerçevesini beyaz kadranla buluşturuyor ve GA2100 ailesinin klasik görünümüne modern bir dokunuş getiriyor. GA700WD-1A ise analog ve dijital ekranların bir araya geldiği dikkat çekici bir siyah-beyaz tasarıma sahip. Bu model, çok boyutlu gösterge kollarıyla öne çıkıyor.
GA100WD-1A, beyaz kadranıyla milisaniyelik kronometre ve manyetik direnç gibi işlevsel özellikleri şık bir şekilde sunuyor. GA110WD-1A ise geniş kadranı ve ince detaylarıyla dikkat çekerken, beyaz kadranla birlikte daha sofistike bir görünüme kavuşuyor. DW6900WD-1 ise ilk kez 1995 yılında tanıtılan klasik modelin “Triple Graph” LCD ekranına beyaz kadran ekleyerek modern bir güncelleme sunuyor.
Koleksiyondaki tüm modeller, G-SHOCK’un bilinen sağlamlığını koruyor; şok dayanıklılığı, 200 metreye kadar su geçirmezlik, kronometre, geri sayım sayacı, günlük alarm ve LED arka ışık gibi özelliklerle donatılmış durumda. Black and White Koleksiyonu’nun fiyatları 110 ila 140 dolar arasında değişecek. Bu yeni koleksiyona G-SHOCK’un resmi web sitesi, seçili mağazalar ve G-SHOCK Soho mağazası üzerinden ulaşılabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.