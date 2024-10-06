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    Casio bu sefer de “Black and White” koleksiyonuyla karşımıza çıktı

    Son zamanlarda yeni saat modellerini arka arkaya tanıtan Casio, portföyüne şimdi de Black and White koleksiyonunu ekledi. Peki yeni seri hangi özelliklere sahip?

    Casio, Black and White koleksiyonuyla karşımızda Tam Boyutta Gör

    Casio’nun ikonik G-SHOCK serisi, yeni Black and White Koleksiyonu ile dikkat çekiyor. Bu koleksiyon, beş farklı modelin siyah dış gövde ve zarif beyaz kadranlarla buluştuğu güçlü bir tasarım sunuyor. Koleksiyonda GA2100, GA700, GA100, GA110 ve DW6900 modellerinin güncellenmiş versiyonları yer alıyor. G-SHOCK’un dayanıklılığı ve modern estetiği bu yeni seriyle daha da vurgulanıyor.

    GA2100WD-1A modeli, serinin ikonik sekizgen çerçevesini beyaz kadranla buluşturuyor ve GA2100 ailesinin klasik görünümüne modern bir dokunuş getiriyor. GA700WD-1A ise analog ve dijital ekranların bir araya geldiği dikkat çekici bir siyah-beyaz tasarıma sahip. Bu model, çok boyutlu gösterge kollarıyla öne çıkıyor.

    GA100WD-1A, beyaz kadranıyla milisaniyelik kronometre ve manyetik direnç gibi işlevsel özellikleri şık bir şekilde sunuyor. GA110WD-1A ise geniş kadranı ve ince detaylarıyla dikkat çekerken, beyaz kadranla birlikte daha sofistike bir görünüme kavuşuyor. DW6900WD-1 ise ilk kez 1995 yılında tanıtılan klasik modelin “Triple Graph” LCD ekranına beyaz kadran ekleyerek modern bir güncelleme sunuyor.

    Koleksiyondaki tüm modeller, G-SHOCK’un bilinen sağlamlığını koruyor; şok dayanıklılığı, 200 metreye kadar su geçirmezlik, kronometre, geri sayım sayacı, günlük alarm ve LED arka ışık gibi özelliklerle donatılmış durumda. Black and White Koleksiyonu’nun fiyatları 110 ila 140 dolar arasında değişecek. Bu yeni koleksiyona G-SHOCK’un resmi web sitesi, seçili mağazalar ve G-SHOCK Soho mağazası üzerinden ulaşılabilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 4 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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