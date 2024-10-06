Casio bu sefer de “Black and White” koleksiyonuyla karşımıza çıktı

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Casio’nun ikonik G-SHOCK serisi, yeni Black and White Koleksiyonu ile dikkat çekiyor. Bu koleksiyon, beş farklı modelin siyah dış gövde ve zarif beyaz kadranlarla buluştuğu güçlü bir tasarım sunuyor. Koleksiyonda GA2100, GA700, GA100, GA110 ve DW6900 modellerinin güncellenmiş versiyonları yer alıyor. G-SHOCK’un dayanıklılığı ve modern estetiği bu yeni seriyle daha da vurgulanıyor.

GA2100WD-1A modeli, serinin ikonik sekizgen çerçevesini beyaz kadranla buluşturuyor ve GA2100 ailesinin klasik görünümüne modern bir dokunuş getiriyor. GA700WD-1A ise analog ve dijital ekranların bir araya geldiği dikkat çekici bir siyah-beyaz tasarıma sahip. Bu model, çok boyutlu gösterge kollarıyla öne çıkıyor.

Casio G-SHOCK GMC-B2100 resmen tanıtıldı 1 gün önce eklendi

GA100WD-1A, beyaz kadranıyla milisaniyelik kronometre ve manyetik direnç gibi işlevsel özellikleri şık bir şekilde sunuyor. GA110WD-1A ise geniş kadranı ve ince detaylarıyla dikkat çekerken, beyaz kadranla birlikte daha sofistike bir görünüme kavuşuyor. DW6900WD-1 ise ilk kez 1995 yılında tanıtılan klasik modelin “Triple Graph” LCD ekranına beyaz kadran ekleyerek modern bir güncelleme sunuyor.

Koleksiyondaki tüm modeller, G-SHOCK’un bilinen sağlamlığını koruyor; şok dayanıklılığı, 200 metreye kadar su geçirmezlik, kronometre, geri sayım sayacı, günlük alarm ve LED arka ışık gibi özelliklerle donatılmış durumda. Black and White Koleksiyonu’nun fiyatları 110 ila 140 dolar arasında değişecek. Bu yeni koleksiyona G-SHOCK’un resmi web sitesi, seçili mağazalar ve G-SHOCK Soho mağazası üzerinden ulaşılabilecek.

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