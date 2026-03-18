2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Garmin, Meta'nın Connect IQ mağazasına WhatsApp eklendiğini duyurdu. Uygulama, daha önce akıllı telefon gerektiren bir dizi özelliği Vivoactive 6, Fenix ​​8 ve Forerunner 970 gibi akıllı saatlere getiriyor.

Garmin WhatsApp uygulaması, çoğu giyilebilir cihazda olduğu gibi küçük yerleşik klavyeyle mesaj göndermenize imkan veriyor. Mesajların ne zaman geldiğini görebiliyorsunuz, grup mesajları da göndericisiyle birlikte düzgün bir şekilde etiketleniyor. Ancak şu anda sesli not gönderme seçeneği yok. Gelecek güncellemelerle birlikte sunulup sunulmayacağı henüz belli değil. Emoji gönderebiliyor ve mesajlara emojiyle tepki verebiliyorsunuz.

WhatsApp, gelen aramalarda da kullanıcıyı uyaracak ve reddetme seçeneği sunacak. Uygulama elbette ücretsiz ve Garmin Connect+ aboneliğine bağlı değil.

Bir dezavantajı, çoğu Garmin saatin LTE bağlantılı olmaması. Bu nedenle uygulamayı kullanmak için telefonla bağlantıyı kesmemeniz gerekiyor. Bununla birlikte, akıllı saat uygulaması kullanışlı çünkü artık mesajlara cevap verebiliyor veya mesajları doğrudan bileğinizden görüntüleyebiliyorsunuz.

WhatsApp uygulaması hangi Garmin saatlerle uyumlu?

WhatsApp uygulamasının yüklenebildiği Garmin akıllı saatler arasında, Garmin Fenix ​​E, Fenix ​​8, Fenix ​​8 Pro, D2 Air X15, Enduro 3, Forerunner 570, Forerunner 970, Tactix 8, Venu 4, Venu X1 ve Vivoactive 6 yer alıyor.

Garmin WhatsApp uygulaması özellikleri

Son mesajları ve konuşmaları görme

Dahili klavyeyi kullanarak mesajları okuma ve yanıtlama

Mesajlara hızlıca emoji ve tepki gönderme

Ekranda 10 mesaja kadar gösterme

Gelen aramaları reddetme seçeneği

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

WhatsApp, Garmin akıllı saatlere resmi olarak geldi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: