WhatsApp, Garmin akıllı saatlere resmi olarak geldi

Garmin WhatsApp uygulaması, Connect IQ mağazasında
Garmin WhatsApp uygulaması, çoğu giyilebilir cihazda olduğu gibi küçük yerleşik klavyeyle mesaj göndermenize imkan veriyor. Mesajların ne zaman geldiğini görebiliyorsunuz, grup mesajları da göndericisiyle birlikte düzgün bir şekilde etiketleniyor. Ancak şu anda sesli not gönderme seçeneği yok. Gelecek güncellemelerle birlikte sunulup sunulmayacağı henüz belli değil. Emoji gönderebiliyor ve mesajlara emojiyle tepki verebiliyorsunuz.
WhatsApp, gelen aramalarda da kullanıcıyı uyaracak ve reddetme seçeneği sunacak. Uygulama elbette ücretsiz ve Garmin Connect+ aboneliğine bağlı değil.
Bir dezavantajı, çoğu Garmin saatin LTE bağlantılı olmaması. Bu nedenle uygulamayı kullanmak için telefonla bağlantıyı kesmemeniz gerekiyor. Bununla birlikte, akıllı saat uygulaması kullanışlı çünkü artık mesajlara cevap verebiliyor veya mesajları doğrudan bileğinizden görüntüleyebiliyorsunuz.
WhatsApp uygulaması hangi Garmin saatlerle uyumlu?
WhatsApp uygulamasının yüklenebildiği Garmin akıllı saatler arasında, Garmin Fenix E, Fenix 8, Fenix 8 Pro, D2 Air X15, Enduro 3, Forerunner 570, Forerunner 970, Tactix 8, Venu 4, Venu X1 ve Vivoactive 6 yer alıyor.
Garmin WhatsApp uygulaması özellikleri
- Son mesajları ve konuşmaları görme
- Dahili klavyeyi kullanarak mesajları okuma ve yanıtlama
- Mesajlara hızlıca emoji ve tepki gönderme
- Ekranda 10 mesaja kadar gösterme
- Gelen aramaları reddetme seçeneği
