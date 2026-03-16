Apple'ın en pahalı ve güçlü kulaklığı: AirPods Max 2 tanıtıldı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH'de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, H2 çipi, geliştirilmiş aktif gürültü engelleme, iyileştirilmiş ses kalitesi, uyarlanabilir ses, sohbet farkındalığı, ses yalıtımı ve Canlı Çeviri gibi özellikler dahil olmak üzere önemli yükseltmeler içeren AirPods Max 2'yi tanıttı.

AirPods Max 2 özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Yeni AirPods Max, genel olarak aynı tasarıma sahip olup, yeni özelliklerin çoğu H2 çipiyle yapılan yükseltmeden kaynaklanıyor. Örneğin; Apple, H2 çipi ve geliştirilmiş hesaplamalı ses algoritmalarıyla AirPods Max 2'nin önceki nesle göre 1.5 kat daha etkili aktif gürültü engelleme sağladığını söylüyor.

Apple, çevredeki bazı seslerin duyulabildiği Şeffaf modunun AirPods Max 2'de daha doğal ses verdiğini belirtiyor.

Apple ayrıca 24 bit, 48 kHz kayıpsız ses desteğiyle AirPods Max 2'in önceki modele göre geliştirildiğini söylüyor. Müzik, film ve oyunlarda en yüksek kalitede ses için, birlikte verilen USB-C kablosuyla bağlanması gerekiyor.

Uyarlanabilir Ses : Ses deneyimini optimize etmek için ANC ve Şeffaflık seviyelerini ortama göre otomatik olarak ayarlıyor.

: Ses deneyimini optimize etmek için ANC ve Şeffaflık seviyelerini ortama göre otomatik olarak ayarlıyor. Sohbet Farkındalığı : Kullanıcı yakındaki biriyle konuşmaya başladığında içerik sesini düşürmeye ve arka plan gürültüsünü azaltmaya yardımcı oluyor.

: Kullanıcı yakındaki biriyle konuşmaya başladığında içerik sesini düşürmeye ve arka plan gürültüsünü azaltmaya yardımcı oluyor. Apple Intelligence ile desteklenen Canlı Çeviri : Kullanıcıların farklı dillerde yüz yüze iletişim kurmasını kolaylaştırıyor.

: Kullanıcıların farklı dillerde yüz yüze iletişim kurmasını kolaylaştırıyor. Ses İzolasyonu : H2 çiple desteklenen gelişmiş hesaplamalı ses teknolojisini kullanarak aramalar sırasında sesi önceliklendirirken ortam gürültüsünü engelliyor.

: H2 çiple desteklenen gelişmiş hesaplamalı ses teknolojisini kullanarak aramalar sırasında sesi önceliklendirirken ortam gürültüsünü engelliyor. Stüdyo kalitesinde ses kaydı : Röportaj yapanların, podcast yayıncılarının, şarkıcıların ve diğer içerik üreticilerinin içeriklerini daha yüksek kaliteli ses ve daha doğal vokal dokusuyla kaydetmelerini sağlıyor.

: Röportaj yapanların, podcast yayıncılarının, şarkıcıların ve diğer içerik üreticilerinin içeriklerini daha yüksek kaliteli ses ve daha doğal vokal dokusuyla kaydetmelerini sağlıyor. Yüksek Sesleri Azaltma : Kullanıcıların dinledikleri şeyin ses imzasını korurken yüksek çevresel gürültüye maruz kalmalarını önlemelerine yardımcı oluyor.

: Kullanıcıların dinledikleri şeyin ses imzasını korurken yüksek çevresel gürültüye maruz kalmalarını önlemelerine yardımcı oluyor. Digital Crown (Şarkı çalmak ve duraklatmak, fotoğraf ve video çekmek veya aramalarda kendinizi sessize almak ya da sessizden çıkarmak için)

(Şarkı çalmak ve duraklatmak, fotoğraf ve video çekmek veya aramalarda kendinizi sessize almak ya da sessizden çıkarmak için) Kişiselleştirilmiş Ses Seviyesi: Zaman içinde kullanıcıların tercihlerine göre dinleme deneyimini otomatik olarak ince ayarlıyor.

Zaman içinde kullanıcıların tercihlerine göre dinleme deneyimini otomatik olarak ince ayarlıyor. Siri Etkileşimleri: Kullanıcıların Siri duyurularına başlarını evet ya da hayır anlamında sallayarak rahat ve özel bir şekilde yanıt vermelerini sağlıyor.

AirPods Max 2 Türkiye fiyatı ne kadar?

AirPods Max 2, gece yarısı, yıldız ışığı, turuncu, mor ve mavi renk seçenekleriyle geliyor. 2. nesil AirPods Max, 25 Mart Çarşamba gününden itibaren Apple sitesinden sipariş verilebilecek. AirPods Max 2 fiyatı 36.999 TL olarak açıklandı.

