Casio, Exilim serisinin yeni üyesi EX-Z16'yı satışa sunuyor.

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Dijital kamera sektörünün önemli isimlerinden Casio, EXILIM serisinin yeni üyesini tanıttı. Casio'nun EXILIM EX-Z16 adı altında üreteceği dijital fotoğraf makinesi fiyat itibariyle giriş seviyesinde yer alacak. Casio'nun 12.1 MP CMOS sensöre yer verdiği dijital fotoğraf makinesinde 2.7 inç boyutunda LCD ekrana yer verilmiş. 3x optik yakınlaştırma yapabilen Exilim EX-Z16'da 14.9 MB dahili hafıza bulunuyor. Fazladan depolama ihtiyacı için ise SD/SDHC kart girişi ihmal edilmemiş. Casio Exilim EX-Z16'da maksimumum 848 x 480 çözünürlükte video çekme özelliği yer alıyor.
Casio'nun Exilim serisi altında üreteceği yeni dijital fotoğraf makinesi EX-Z16, Ekim ayından itibaren 99$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kararsız kalmayın alın.2 gb kart yeterli.Saygılar.
EVET YARDIMCI OLURMUSUNUZ
Ayar olacağını sanmıyorum tek çare hafıza kartını arttırıp süreyi uzatmak olacaktır.
Gittigidiyor'da adamlar Bim'den alıp satış yapıyorlar 220TL'den