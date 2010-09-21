Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Casio, Exilim serisinin yeni üyesi EX-Z16'yı satışa sunuyor

Casio, Exilim serisinin yeni üyesi EX-Z16'yı satışa sunuyor.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
57,2b
1
33
Televizyonlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Casio, Exilim serisinin yeni üyesi EX-Z16'yı satışa sunuyor
Tam Boyutta Gör

Dijital kamera sektörünün önemli isimlerinden Casio, EXILIM serisinin yeni üyesini tanıttı. Casio'nun EXILIM EX-Z16 adı altında üreteceği dijital fotoğraf makinesi fiyat itibariyle giriş seviyesinde yer alacak. Casio'nun 12.1 MP CMOS sensöre yer verdiği dijital fotoğraf makinesinde 2.7 inç boyutunda LCD ekrana yer verilmiş. 3x optik yakınlaştırma yapabilen Exilim EX-Z16'da 14.9 MB dahili hafıza bulunuyor. Fazladan depolama ihtiyacı için ise SD/SDHC kart girişi ihmal edilmemiş. Casio Exilim EX-Z16'da maksimumum 848 x 480 çözünürlükte video çekme özelliği yer alıyor.

Casio'nun Exilim serisi altında üreteceği yeni dijital fotoğraf makinesi EX-Z16, Ekim ayından itibaren 99$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Casio, Exilim serisinin yeni üyesi EX-Z16'yı satışa sunuyor
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
bu cameraan aldım bende fakat bızm hatalı kullanmamızdan dolayı ekranı çatladı nasıl temın edebılırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
ben BiM den aldım. 165 tl. 12 mp çok güzel makina. poster kalitesinde yüksek çözünürlük çekim yapabiliyor. ayrıca Wide modda 2 çekim seçeneği ve 3 tane daha çekim seçeneği var. daha keşfedemediğim bi çok özelliği de vardır sanırım. tavsiye ederim.. bu fiyata bu kaltede ürün biraz zor.. şu an yoktur. 2 ay önce falan satıldı yanılmıyosam. ama almak isterseniz piyasadan bulabilirsiniz sanırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
bende almak istiyorum bimdeki satış elemanına ayırttım ama ucuz olması beni tereddüte düşürdü..kararsız kaldım..ha buarada 2mb lık hafıza kartı yeterli olurmu acaba??cvp lütfen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
grandizmir 8 yıl

DH Misafiri

bende almak istiyorum bimdeki satış elemanına ayırttım ama ucuz olması beni tereddüte düşürdü..kararsız kaldım..ha buarada 2mb lık hafıza kartı yeterli olurmu acaba??cvp lütfen

Kararsız kalmayın alın.2 gb kart yeterli.Saygılar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
ben de aldım bu makinadan şimdilik çok memnunum fiyatı çok uygun amatör fotoğrafçılar için bence gayet mantıklı bir ürün.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar bir sorum olacak video cekiminde mb olarak çok yer kaplıyor 3 dk 200 mb 640/480 de benim için çok fazla nasıl bir ayarla bunu düşürebiliriz
EVET YARDIMCI OLURMUSUNUZ
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nétwork 8 yıl

DH Misafiri

arkadaşlar bir sorum olacak video cekiminde mb olarak çok yer kaplıyor 3 dk 200 mb 640/480 de benim için çok fazla nasıl bir ayarla bunu düşürebiliriz
EVET YARDIMCI OLURMUSUNUZ


Ayar olacağını sanmıyorum tek çare hafıza kartını arttırıp süreyi uzatmak olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar bir sorum olacak video cekiminde mb olarak çok yer kaplıyor 3 dk 200 mb 640/480 de benim için çok fazla nasıl bir ayarla bunu düşürebiliriz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
arkadaslar ben bimde çalışıyorum makine için yorumlar yapmışşınız..bencede süper bi makine ekmek peynir gibi satılıyor.şimdiden teşekkürler hepinize
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canuri 9 yıl
herkez kalmamıştır dedi şimdi aldım hala da var bizim bimde bizimkinde hep kalıyo zaten böyle şeyler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nétwork 9 yıl

canuri

herkez kalmamıştır dedi şimdi aldım hala da var bizim bimde bizimkinde hep kalıyo zaten böyle şeyler


Gittigidiyor'da adamlar Bim'den alıp satış yapıyorlar 220TL'den
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
dun gittim aldım arkadaşım haber verdi ihtiyaçları karsılayacak kadar iyi amac anı olumsuzleştirmek ise bu işi baya iyi yapıyor kolay kullanımı biraz manuali okuyun anlarsınız bu fiyata bence iyi bi makina en azından piyasa malı değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
grandizmir 9 yıl
dun aldım.bu paraya alınabilecek super bir makina.bulursanız kacırmayın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
BİZDE ALDIK AMA KARARSIZ KALDIK DEĞİŞTİRSEKMİ DİYE....AMA ZATEN SİZ ALMIŞSINIZ,EĞR BOZULURSA BİZE HABR VERİN EN AZINDAN BİZ KARLI ÇIKARIZ...ŞİMDİDN SAĞOLUN :d
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
57244 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Televizyonlar, casio
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Haftanın en iyi 5 Android uygulaması -7- 9 yıl TG: Fiyat arama motorları ve Sanal mağazacılık üzerine söyleşi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim